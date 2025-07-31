https://ukraina.ru/20250731/neobychaynye-priklyucheniya-moldavan-v-politike-1066210388.html

Необычайные приключения молдаван в политике

Необычайные приключения молдаван в политике - 31.07.2025 Украина.ру

Необычайные приключения молдаван в политике

Знаете, что такое прецедент? Это такое неприятное правило, согласно которому, если ты что-то сделал, то другие тоже могут. Даже те, кто, как говорил незабвенный Аркадий Исаакович, "нам не нравится".

2025-07-31T12:57

2025-07-31T12:57

2025-07-31T14:01

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Помните, когда в феврале-марте 2008 года американцы и их наиболее верные вассалы наперегонки признавали самопровозглашённую независимость Косово, они громко кричали: "Это не прецедент, это особый случай!" "Прецедент-прецедент", - приговаривали Россия и Китай. В августе того же года, Россия, после пятидневной войны, признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а когда американцы попытались возмутиться, напомнила им: "Говорили же вам, что прецедент! Не верили, глупые".Так оно, работает в политике, если, конечно, у вас достаточно сил, чтобы отстоять своё мнение.Есть такая женщина, Анжелика Караман. Она работает председателем Центральной избирательной комиссии Молдавии. А в Молдавии, надо сказать, скоро выборы. 28 сентября новый состав парламента выбирать будут. Президент Молдавии, гражданка Румынии, Майя Санду, со своей румынофильской партией, всем уже надоела. У неё одна мечта, одна цель, одна задача – интегрировать Молдавию в Румынию, чего бы это ни стоило.Примерно 70% молдаван в Румынию не хотят – хотят жить в независимой Молдавии. Кто другой радовался бы такому патриотическому настрою населения, а Санду огорчается и все силы свои и правительства бросила на то, чтобы убедить молдаван, что румынский патриотизм лучше молдавского, прогрессивнее что ли.В процессе борьбы за румынизацию патриотизма Санду с коллегами напрочь угробила и без того не самую мощную экономику Молдавии, а сами молдаване могут утешаться разве что тем, что стараниями Порошенко* и Зеленского украинцы даже их "бедненькой, но чистенькой" жизни завидуют, ибо жизнь, она определённо лучше, чем смерть. За это Санду в Молдавии не любят и мечтают переизбрать. Поэтому очень важно правильно считать голоса и не забывать, что все молдаване в ЕС голосуют только за Санду, а сколько их там никто не знает. Поэтому сколько надо для победы, столько голосов за рубежом за Санду и отыскивается.Должность у Анжелики Караман крайне ответственная. А сейчас, на парламентских выборах, ответственная вдвойне. Против правящей партии "Действие и солидарность" формируется мощный блок из едва ли не всех остальных системных политических сил. При неаккуратных подсчётах можно нарваться на большие неприятности. Ведь "миллиарды" молдаван из ЕС не приедут в страну, чтобы защитить "своих избранников".Возможно Анжелика Караман не знает мудрёное слово прецедент (не президент же – не по её части). А может быть слышала, но не вникала в его значение. В конце концов, не исключено, что она хорошо училась в школе (всяко бывает) и даже знает значение этого слова. Но она определённо не заметила, как прецедент создала, к тому же крайне негативный для Санду.Президент Майя на каждом углу обвиняла Россию во вмешательстве в выборы. Все уже привыкли, что если какого-то политики в Европе и её окрестностях народ не любит, то виновата Россия и давно перестали обращать внимание на крики о вмешательстве. Но тут молдаване выяснили, что правящая партия ("сандунисты") мешками берёт деньги на выборы у французов. Факт политической коррупции был зафиксирован, поднялся скандал. Анжелика Караман – чиновник ответственный и бросилась на защиту своих (румынофилов).У нас американцев обвиняют в дуболомной политике, но по сравнению с молдавской, американская политика – высший класс византийщины. Как бы поступили в таком случае американцы? Сказали бы: "Если это правда, то случай возмутительный, из ряда вон выходящий. Необходимо провести скрупулёзное расследование, выявить и наказать всех виновных. Но поскольку в этом казусе задействованы ещё и французы, расследование будет долгим. И так сложно координировать работу следственных органов двух разных государств, а французы – известные саботажники. Но, набравшись терпения, рано или поздно, мы доведём расследование до конца". Через неделю народ забыл бы о скандале, а расследование так никогда ничем бы не закончилось.Но Анжелика Караман не искала лёгких путей. Она возьми и брякни официально и во всеуслышание, что ничего предосудительного во вмешательстве французов в молдавские выборы нет. Франция – страна ЕС, а Молдавия мечтает вступить в ЕС, поэтому страны ЕС имеют право вмешиваться в молдавские выборы. И вообще, это вмешательством не считается, просто братская помощь.Красиво, логично, патриотично, можно было бы мудрой Анжелике Орден Республики вручить за находчивость, быстроту реакции и отсутствие лишней рефлексии. Но проклятый прецедент (хорошо хоть Анжелика не додумалась сказать, что страны ЕС обязаны вмешиваться в молдавские выборы).Помните, Санду всё жаловалась, что Россия вмешивается во все сферы политической, общественной и даже личной жизни молдаван. Прям мамалыги не поешь, стаканом вина не запьёшь без российского вмешательства. Куда простой молдаванке податься (особенно если она румынка)? В Кремле и в МИДе всем уже почти стало стыдно ("Простите нас, молдаване!"), но тут выступила Анжелика со своим новым видением международных норм. И жизнь в Кремле и на Смоленской площади сразу наладилась, прощение просить передумали.Ведь что получается? В ЕС Молдавия ещё только хочет вступить, а вступит ли неизвестно. Турция хочет в ЕС в два раза дольше, чем современная независимая Молдавия существует, иные из хотевших уже и умереть успели, а воз и ныне там. И ЕС, причём даже любая его страна в отдельности, согласно компетентному мнению председателя ЦИК Молдавии, уже имеет право вмешиваться в молдавские выборы.Так ведь Молдавия – член СНГ. В прошлом году грозилась выйти, какие-то соглашения денонсировала, но до сих пор не вышла. Получается, что любой член СНГ может вмешиваться в молдавские выборы. А какие тогда к России претензии? Это ещё Лукашенко не знает, что можно вмешиваться. Он выборы очень любит, особенно те, в которые вмешиваются европейцы.Да что там Молдавия! Что там СНГ! У нас же есть ШОС и БРИКС, а ещё G-20. Это только для разминки. Ещё Россия – постоянный член Совбеза ООН. А Совбез ООН – единственный международный орган, уполномоченный принимать обязательные к выполнению всем мировым сообществом решения. Многие правда не выполняют. Но это же мы до сих пор не знали, что их членство в одной организации с нами, даёт нам право отеческого вмешательства.Какие оглушительные перспективы открываются перед Россией и её союзниками в плане продвижения нового формата международных отношений! Дух захватывает! Ай да Анжелика!Вы скажете, что всё это досужие разглагольствования, а особо злые спросят: "Кто нам даст?" А я вам отвечу, что когда мы говорили, что Косово – прецедент, евроамериканцы в ответ громко смеялись – мол "пусть русские поговорят, кто им позволит что-то сделать", - а потом горько плакали, вместе с Саакашвили, лечившим медвежью болезнь галстуками.С тех пор возможности России резко выросли, а права в политике не дают, их берут, если есть возможности и создан прецедент.Подробнее о ситуации в Молдавии - Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, молдавия, россия, румыния, петр порошенко, владимир зеленский, санду майя, ес, снг, совет безопасности оон