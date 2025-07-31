Необычайные приключения молдаван в политике - 31.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250731/neobychaynye-priklyucheniya-moldavan-v-politike-1066210388.html
Необычайные приключения молдаван в политике
Необычайные приключения молдаван в политике - 31.07.2025 Украина.ру
Необычайные приключения молдаван в политике
Знаете, что такое прецедент? Это такое неприятное правило, согласно которому, если ты что-то сделал, то другие тоже могут. Даже те, кто, как говорил незабвенный Аркадий Исаакович, "нам не нравится".
2025-07-31T12:57
2025-07-31T14:01
мнения
молдавия
россия
румыния
петр порошенко
владимир зеленский
санду майя
ес
снг
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066214546_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd7f5e3b055a9975d991c8662fb4af37.jpg
Помните, когда в феврале-марте 2008 года американцы и их наиболее верные вассалы наперегонки признавали самопровозглашённую независимость Косово, они громко кричали: "Это не прецедент, это особый случай!" "Прецедент-прецедент", - приговаривали Россия и Китай. В августе того же года, Россия, после пятидневной войны, признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а когда американцы попытались возмутиться, напомнила им: "Говорили же вам, что прецедент! Не верили, глупые".Так оно, работает в политике, если, конечно, у вас достаточно сил, чтобы отстоять своё мнение.Есть такая женщина, Анжелика Караман. Она работает председателем Центральной избирательной комиссии Молдавии. А в Молдавии, надо сказать, скоро выборы. 28 сентября новый состав парламента выбирать будут. Президент Молдавии, гражданка Румынии, Майя Санду, со своей румынофильской партией, всем уже надоела. У неё одна мечта, одна цель, одна задача – интегрировать Молдавию в Румынию, чего бы это ни стоило.Примерно 70% молдаван в Румынию не хотят – хотят жить в независимой Молдавии. Кто другой радовался бы такому патриотическому настрою населения, а Санду огорчается и все силы свои и правительства бросила на то, чтобы убедить молдаван, что румынский патриотизм лучше молдавского, прогрессивнее что ли.В процессе борьбы за румынизацию патриотизма Санду с коллегами напрочь угробила и без того не самую мощную экономику Молдавии, а сами молдаване могут утешаться разве что тем, что стараниями Порошенко* и Зеленского украинцы даже их "бедненькой, но чистенькой" жизни завидуют, ибо жизнь, она определённо лучше, чем смерть. За это Санду в Молдавии не любят и мечтают переизбрать. Поэтому очень важно правильно считать голоса и не забывать, что все молдаване в ЕС голосуют только за Санду, а сколько их там никто не знает. Поэтому сколько надо для победы, столько голосов за рубежом за Санду и отыскивается.Должность у Анжелики Караман крайне ответственная. А сейчас, на парламентских выборах, ответственная вдвойне. Против правящей партии "Действие и солидарность" формируется мощный блок из едва ли не всех остальных системных политических сил. При неаккуратных подсчётах можно нарваться на большие неприятности. Ведь "миллиарды" молдаван из ЕС не приедут в страну, чтобы защитить "своих избранников".Возможно Анжелика Караман не знает мудрёное слово прецедент (не президент же – не по её части). А может быть слышала, но не вникала в его значение. В конце концов, не исключено, что она хорошо училась в школе (всяко бывает) и даже знает значение этого слова. Но она определённо не заметила, как прецедент создала, к тому же крайне негативный для Санду.Президент Майя на каждом углу обвиняла Россию во вмешательстве в выборы. Все уже привыкли, что если какого-то политики в Европе и её окрестностях народ не любит, то виновата Россия и давно перестали обращать внимание на крики о вмешательстве. Но тут молдаване выяснили, что правящая партия ("сандунисты") мешками берёт деньги на выборы у французов. Факт политической коррупции был зафиксирован, поднялся скандал. Анжелика Караман – чиновник ответственный и бросилась на защиту своих (румынофилов).У нас американцев обвиняют в дуболомной политике, но по сравнению с молдавской, американская политика – высший класс византийщины. Как бы поступили в таком случае американцы? Сказали бы: "Если это правда, то случай возмутительный, из ряда вон выходящий. Необходимо провести скрупулёзное расследование, выявить и наказать всех виновных. Но поскольку в этом казусе задействованы ещё и французы, расследование будет долгим. И так сложно координировать работу следственных органов двух разных государств, а французы – известные саботажники. Но, набравшись терпения, рано или поздно, мы доведём расследование до конца". Через неделю народ забыл бы о скандале, а расследование так никогда ничем бы не закончилось.Но Анжелика Караман не искала лёгких путей. Она возьми и брякни официально и во всеуслышание, что ничего предосудительного во вмешательстве французов в молдавские выборы нет. Франция – страна ЕС, а Молдавия мечтает вступить в ЕС, поэтому страны ЕС имеют право вмешиваться в молдавские выборы. И вообще, это вмешательством не считается, просто братская помощь.Красиво, логично, патриотично, можно было бы мудрой Анжелике Орден Республики вручить за находчивость, быстроту реакции и отсутствие лишней рефлексии. Но проклятый прецедент (хорошо хоть Анжелика не додумалась сказать, что страны ЕС обязаны вмешиваться в молдавские выборы).Помните, Санду всё жаловалась, что Россия вмешивается во все сферы политической, общественной и даже личной жизни молдаван. Прям мамалыги не поешь, стаканом вина не запьёшь без российского вмешательства. Куда простой молдаванке податься (особенно если она румынка)? В Кремле и в МИДе всем уже почти стало стыдно ("Простите нас, молдаване!"), но тут выступила Анжелика со своим новым видением международных норм. И жизнь в Кремле и на Смоленской площади сразу наладилась, прощение просить передумали.Ведь что получается? В ЕС Молдавия ещё только хочет вступить, а вступит ли неизвестно. Турция хочет в ЕС в два раза дольше, чем современная независимая Молдавия существует, иные из хотевших уже и умереть успели, а воз и ныне там. И ЕС, причём даже любая его страна в отдельности, согласно компетентному мнению председателя ЦИК Молдавии, уже имеет право вмешиваться в молдавские выборы.Так ведь Молдавия – член СНГ. В прошлом году грозилась выйти, какие-то соглашения денонсировала, но до сих пор не вышла. Получается, что любой член СНГ может вмешиваться в молдавские выборы. А какие тогда к России претензии? Это ещё Лукашенко не знает, что можно вмешиваться. Он выборы очень любит, особенно те, в которые вмешиваются европейцы.Да что там Молдавия! Что там СНГ! У нас же есть ШОС и БРИКС, а ещё G-20. Это только для разминки. Ещё Россия – постоянный член Совбеза ООН. А Совбез ООН – единственный международный орган, уполномоченный принимать обязательные к выполнению всем мировым сообществом решения. Многие правда не выполняют. Но это же мы до сих пор не знали, что их членство в одной организации с нами, даёт нам право отеческого вмешательства.Какие оглушительные перспективы открываются перед Россией и её союзниками в плане продвижения нового формата международных отношений! Дух захватывает! Ай да Анжелика!Вы скажете, что всё это досужие разглагольствования, а особо злые спросят: "Кто нам даст?" А я вам отвечу, что когда мы говорили, что Косово – прецедент, евроамериканцы в ответ громко смеялись – мол "пусть русские поговорят, кто им позволит что-то сделать", - а потом горько плакали, вместе с Саакашвили, лечившим медвежью болезнь галстуками.С тех пор возможности России резко выросли, а права в политике не дают, их берут, если есть возможности и создан прецедент.Подробнее о ситуации в Молдавии - Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
молдавия
россия
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066214546_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cc2afe90b7a5f1159240da67e7acd9be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, молдавия, россия, румыния, петр порошенко, владимир зеленский, санду майя, ес, снг, совет безопасности оон
Мнения, Молдавия, Россия, Румыния, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Санду Майя, ЕС, СНГ, Совет Безопасности ООН

Необычайные приключения молдаван в политике

12:57 31.07.2025 (обновлено: 14:01 31.07.2025)
 
© Украина.руМолдаване в политике
Молдаване в политике - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Знаете, что такое прецедент? Это такое неприятное правило, согласно которому, если ты что-то сделал, то другие тоже могут. Даже те, кто, как говорил незабвенный Аркадий Исаакович, "нам не нравится".
Помните, когда в феврале-марте 2008 года американцы и их наиболее верные вассалы наперегонки признавали самопровозглашённую независимость Косово, они громко кричали: "Это не прецедент, это особый случай!" "Прецедент-прецедент", - приговаривали Россия и Китай. В августе того же года, Россия, после пятидневной войны, признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а когда американцы попытались возмутиться, напомнила им: "Говорили же вам, что прецедент! Не верили, глупые".
Так оно, работает в политике, если, конечно, у вас достаточно сил, чтобы отстоять своё мнение.
Есть такая женщина, Анжелика Караман. Она работает председателем Центральной избирательной комиссии Молдавии. А в Молдавии, надо сказать, скоро выборы. 28 сентября новый состав парламента выбирать будут. Президент Молдавии, гражданка Румынии, Майя Санду, со своей румынофильской партией, всем уже надоела. У неё одна мечта, одна цель, одна задача – интегрировать Молдавию в Румынию, чего бы это ни стоило.
Примерно 70% молдаван в Румынию не хотят – хотят жить в независимой Молдавии. Кто другой радовался бы такому патриотическому настрою населения, а Санду огорчается и все силы свои и правительства бросила на то, чтобы убедить молдаван, что румынский патриотизм лучше молдавского, прогрессивнее что ли.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
В процессе борьбы за румынизацию патриотизма Санду с коллегами напрочь угробила и без того не самую мощную экономику Молдавии, а сами молдаване могут утешаться разве что тем, что стараниями Порошенко* и Зеленского украинцы даже их "бедненькой, но чистенькой" жизни завидуют, ибо жизнь, она определённо лучше, чем смерть. За это Санду в Молдавии не любят и мечтают переизбрать. Поэтому очень важно правильно считать голоса и не забывать, что все молдаване в ЕС голосуют только за Санду, а сколько их там никто не знает. Поэтому сколько надо для победы, столько голосов за рубежом за Санду и отыскивается.
Должность у Анжелики Караман крайне ответственная. А сейчас, на парламентских выборах, ответственная вдвойне. Против правящей партии "Действие и солидарность" формируется мощный блок из едва ли не всех остальных системных политических сил. При неаккуратных подсчётах можно нарваться на большие неприятности. Ведь "миллиарды" молдаван из ЕС не приедут в страну, чтобы защитить "своих избранников".
Возможно Анжелика Караман не знает мудрёное слово прецедент (не президент же – не по её части). А может быть слышала, но не вникала в его значение. В конце концов, не исключено, что она хорошо училась в школе (всяко бывает) и даже знает значение этого слова. Но она определённо не заметила, как прецедент создала, к тому же крайне негативный для Санду.
Президент Майя на каждом углу обвиняла Россию во вмешательстве в выборы. Все уже привыкли, что если какого-то политики в Европе и её окрестностях народ не любит, то виновата Россия и давно перестали обращать внимание на крики о вмешательстве. Но тут молдаване выяснили, что правящая партия ("сандунисты") мешками берёт деньги на выборы у французов. Факт политической коррупции был зафиксирован, поднялся скандал. Анжелика Караман – чиновник ответственный и бросилась на защиту своих (румынофилов).
У нас американцев обвиняют в дуболомной политике, но по сравнению с молдавской, американская политика – высший класс византийщины. Как бы поступили в таком случае американцы? Сказали бы: "Если это правда, то случай возмутительный, из ряда вон выходящий. Необходимо провести скрупулёзное расследование, выявить и наказать всех виновных. Но поскольку в этом казусе задействованы ещё и французы, расследование будет долгим. И так сложно координировать работу следственных органов двух разных государств, а французы – известные саботажники. Но, набравшись терпения, рано или поздно, мы доведём расследование до конца". Через неделю народ забыл бы о скандале, а расследование так никогда ничем бы не закончилось.
Но Анжелика Караман не искала лёгких путей. Она возьми и брякни официально и во всеуслышание, что ничего предосудительного во вмешательстве французов в молдавские выборы нет. Франция – страна ЕС, а Молдавия мечтает вступить в ЕС, поэтому страны ЕС имеют право вмешиваться в молдавские выборы. И вообще, это вмешательством не считается, просто братская помощь.
Красиво, логично, патриотично, можно было бы мудрой Анжелике Орден Республики вручить за находчивость, быстроту реакции и отсутствие лишней рефлексии. Но проклятый прецедент (хорошо хоть Анжелика не додумалась сказать, что страны ЕС обязаны вмешиваться в молдавские выборы).
Помните, Санду всё жаловалась, что Россия вмешивается во все сферы политической, общественной и даже личной жизни молдаван. Прям мамалыги не поешь, стаканом вина не запьёшь без российского вмешательства. Куда простой молдаванке податься (особенно если она румынка)? В Кремле и в МИДе всем уже почти стало стыдно ("Простите нас, молдаване!"), но тут выступила Анжелика со своим новым видением международных норм. И жизнь в Кремле и на Смоленской площади сразу наладилась, прощение просить передумали.
Ведь что получается? В ЕС Молдавия ещё только хочет вступить, а вступит ли неизвестно. Турция хочет в ЕС в два раза дольше, чем современная независимая Молдавия существует, иные из хотевших уже и умереть успели, а воз и ныне там. И ЕС, причём даже любая его страна в отдельности, согласно компетентному мнению председателя ЦИК Молдавии, уже имеет право вмешиваться в молдавские выборы.
Так ведь Молдавия – член СНГ. В прошлом году грозилась выйти, какие-то соглашения денонсировала, но до сих пор не вышла. Получается, что любой член СНГ может вмешиваться в молдавские выборы. А какие тогда к России претензии? Это ещё Лукашенко не знает, что можно вмешиваться. Он выборы очень любит, особенно те, в которые вмешиваются европейцы.
Да что там Молдавия! Что там СНГ! У нас же есть ШОС и БРИКС, а ещё G-20. Это только для разминки. Ещё Россия – постоянный член Совбеза ООН. А Совбез ООН – единственный международный орган, уполномоченный принимать обязательные к выполнению всем мировым сообществом решения. Многие правда не выполняют. Но это же мы до сих пор не знали, что их членство в одной организации с нами, даёт нам право отеческого вмешательства.
Какие оглушительные перспективы открываются перед Россией и её союзниками в плане продвижения нового формата международных отношений! Дух захватывает! Ай да Анжелика!
Вы скажете, что всё это досужие разглагольствования, а особо злые спросят: "Кто нам даст?" А я вам отвечу, что когда мы говорили, что Косово – прецедент, евроамериканцы в ответ громко смеялись – мол "пусть русские поговорят, кто им позволит что-то сделать", - а потом горько плакали, вместе с Саакашвили, лечившим медвежью болезнь галстуками.
С тех пор возможности России резко выросли, а права в политике не дают, их берут, если есть возможности и создан прецедент.
Подробнее о ситуации в Молдавии - Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияМолдавияРоссияРумынияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСанду МайяЕССНГСовет Безопасности ООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу
15:00Запад начал провокации на различных участках Трансарктического транспортного коридора - Патрушев
14:50Власти Никарагуа поддержали РФ в борьбе с украинским неонацизмом
14:40Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака
14:38Прояснились обстоятельства ночных ударов по инфраструктуре Украины
14:29Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским
14:27Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки
14:24В Чернигове подумывают над ограничением движения мотоциклов во время воздушной тревоги
14:22Гончаренко* назвал ситуацию с НАБУ "Зе Эндом"
14:18ВС РФ при освобождении Часова Яра вывели 65 мирных жителей
14:13На Покровском направлении: Фёдоровка взята, российские войска на подступах к Суворово
14:0817-летнего жителя Уфы обвинили в госизмене и подготовке диверсии
14:01Продюсер Общественного вещания инсценировал нападение: полиция закрыла дело
14:00Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля
14:00Зеленский назвал атаку ВС РФ на Киев "очень подлой"
13:47От "козьих троп" до водных преград: тактическая борьба на Торском направлении
13:42Верховная Рада впервые с 2022 года включила прямую трансляцию своего заседания
13:38Рада проголосовала за законопроект Зеленского о "независимости" НАБУ и САП
13:29"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии
13:28Украинские антикоррупционеры раскручивают клубок махинаций Чернышова
Лента новостейМолния