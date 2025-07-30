Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности - 30.07.2025 Украина.ру
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Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности
Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности - 30.07.2025 Украина.ру
Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности
Запоздалая реакция на водный кризис в Донбассе связана с неэффективной системой отчетности местных властей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-30T16:47
2025-07-30T16:48
новости
донбасс
крым
сша
ростислав ищенко
местные власти
вода
водная блокада
кризис
ресурсы
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"Пока идут боевые действия, местная власть серьезно ограничена в своих возможностях", — отмечает эксперт. Однако он убежден: "Если есть нерешаемая на местном уровне проблема, о ней надо докладывать в центр".Ищенко критикует позицию местных руководителей: "Если всё время говоришь, что у нас всё в порядке, и нам ничего не надо, то тогда никто на это внимания обращать не будет". Политолог напоминает, что в аналогичной ситуации с Крымом проблему решили за несколько лет.Главная причина замалчивания, по версии эксперта, в специфике управления: "Президент и министры не могут постоянно объезжать страну и смотреть, что там на местах". В итоге кризис достиг критической точки, — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".
https://ukraina.ru/20250724/v-donbasse-usugublyaetsya-vodnyy-krizis-vodu-podayut-raz-v-dvatri-dnya-1065915623.html
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новости, донбасс, крым, сша, ростислав ищенко, местные власти, вода, водная блокада, кризис, ресурсы, природные ресурсы, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики, россия
Новости, Донбасс, Крым, США, Ростислав Ищенко, местные власти, вода, водная блокада, кризис, ресурсы, природные ресурсы, Главные новости, эксперты, Аналитика, аналитики, Россия

Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности

16:47 30.07.2025 (обновлено: 16:48 30.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанал "Северский Донец - Донбасс" в Донецкой области
Канал Северский Донец - Донбасс в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Запоздалая реакция на водный кризис в Донбассе связана с неэффективной системой отчетности местных властей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Пока идут боевые действия, местная власть серьезно ограничена в своих возможностях", — отмечает эксперт. Однако он убежден: "Если есть нерешаемая на местном уровне проблема, о ней надо докладывать в центр".
Ищенко критикует позицию местных руководителей: "Если всё время говоришь, что у нас всё в порядке, и нам ничего не надо, то тогда никто на это внимания обращать не будет". Политолог напоминает, что в аналогичной ситуации с Крымом проблему решили за несколько лет.
Главная причина замалчивания, по версии эксперта, в специфике управления: "Президент и министры не могут постоянно объезжать страну и смотреть, что там на местах". В итоге кризис достиг критической точки, — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".
Жажда: Донбасс изнывает без воды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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В Донбассе усугубляется водный кризис: воду подают раз в два‑три дняВ Донбассе ситуация с водоснабжением близка к критической: воду подают жителям по жёсткому графику — раз в два‑три дня. Как сообщил первый заместитель гендиректора ГУП ДНР "Вода Донбасса" Сергей Мокрый, регион серьёзно пострадал от засухи, а водохранилища обмелели. Об этом 24 июля сообщил телеграм‑канал Украина.ру
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