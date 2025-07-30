https://ukraina.ru/20250730/obozrevatel-o-vodnoy-probleme-donbassa-mestnye-vlasti-ne-ispolzovali-vse-vozmozhnosti-1066168835.html

Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности

Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности - 30.07.2025 Украина.ру

Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности

Запоздалая реакция на водный кризис в Донбассе связана с неэффективной системой отчетности местных властей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-30T16:47

2025-07-30T16:47

2025-07-30T16:48

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"Пока идут боевые действия, местная власть серьезно ограничена в своих возможностях", — отмечает эксперт. Однако он убежден: "Если есть нерешаемая на местном уровне проблема, о ней надо докладывать в центр".Ищенко критикует позицию местных руководителей: "Если всё время говоришь, что у нас всё в порядке, и нам ничего не надо, то тогда никто на это внимания обращать не будет". Политолог напоминает, что в аналогичной ситуации с Крымом проблему решили за несколько лет.Главная причина замалчивания, по версии эксперта, в специфике управления: "Президент и министры не могут постоянно объезжать страну и смотреть, что там на местах". В итоге кризис достиг критической точки, — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".

https://ukraina.ru/20250724/v-donbasse-usugublyaetsya-vodnyy-krizis-vodu-podayut-raz-v-dvatri-dnya-1065915623.html

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новости, донбасс, крым, сша, ростислав ищенко, местные власти, вода, водная блокада, кризис, ресурсы, природные ресурсы, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики, россия