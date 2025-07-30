Обозреватель о водной проблеме Донбасса: местные власти не использовали все возможности
16:47 30.07.2025 (обновлено: 16:48 30.07.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанал "Северский Донец - Донбасс" в Донецкой области
Запоздалая реакция на водный кризис в Донбассе связана с неэффективной системой отчетности местных властей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Пока идут боевые действия, местная власть серьезно ограничена в своих возможностях", — отмечает эксперт. Однако он убежден: "Если есть нерешаемая на местном уровне проблема, о ней надо докладывать в центр".
Ищенко критикует позицию местных руководителей: "Если всё время говоришь, что у нас всё в порядке, и нам ничего не надо, то тогда никто на это внимания обращать не будет". Политолог напоминает, что в аналогичной ситуации с Крымом проблему решили за несколько лет.
Главная причина замалчивания, по версии эксперта, в специфике управления: "Президент и министры не могут постоянно объезжать страну и смотреть, что там на местах". В итоге кризис достиг критической точки, — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".
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