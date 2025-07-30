300 тысяч "потерянных" солдат: эксперт объяснил, как дезертирство подрывает оборону Украины
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
Массовое дезертирство стало одним из ключевых факторов ослабления украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"С начала войны открыто более 250 тысяч дел о дезертирстве и самовольных уходах с позиций", – приводит данные эксперт. При этом реальные цифры могут быть значительно выше – до 300 тысяч случаев.
Особую тревогу вызывает динамика: "Только за 2025 год (по конец июня) таких дел более 100 тысяч". Это свидетельствует об ускорении процесса разложения армейских структур по мере затягивания конфликта.
"Из них в строй вернулось не более 40 тысяч", – отмечает Павлив. Остальные либо скрываются, либо пополнили ряды так называемых "блатных", которые числятся в частях, но фактически не служат.
"Дезертирство стало системной проблемой, которую уже невозможно скрыть", – резюмирует аналитик.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.
28 июля, 09:53Командование 61-й бригады ВСУ дезертировало: российские источники сообщают о бегстве офицеров из Сум"Представители командования 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покинули расположение части в Сумской области. Об этом 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
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