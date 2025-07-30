https://ukraina.ru/20250730/300-tysyach-poteryannykh-soldat-ekspert-obyasnil-kak-dezertirstvo-podryvaet-oboronu-ukrainy-1066110593.html

300 тысяч "потерянных" солдат: эксперт объяснил, как дезертирство подрывает оборону Украины

300 тысяч "потерянных" солдат: эксперт объяснил, как дезертирство подрывает оборону Украины - 30.07.2025 Украина.ру

300 тысяч "потерянных" солдат: эксперт объяснил, как дезертирство подрывает оборону Украины

Массовое дезертирство стало одним из ключевых факторов ослабления украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-30T06:40

2025-07-30T06:40

2025-07-30T06:40

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"С начала войны открыто более 250 тысяч дел о дезертирстве и самовольных уходах с позиций", – приводит данные эксперт. При этом реальные цифры могут быть значительно выше – до 300 тысяч случаев.Особую тревогу вызывает динамика: "Только за 2025 год (по конец июня) таких дел более 100 тысяч". Это свидетельствует об ускорении процесса разложения армейских структур по мере затягивания конфликта."Из них в строй вернулось не более 40 тысяч", – отмечает Павлив. Остальные либо скрываются, либо пополнили ряды так называемых "блатных", которые числятся в частях, но фактически не служат."Дезертирство стало системной проблемой, которую уже невозможно скрыть", – резюмирует аналитик.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.

https://ukraina.ru/20250728/1066049895.html

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