https://ukraina.ru/20250728/kak-v-vsu-gotovyatsya-k-novomu-nastupleniyu-ukrainy-na-rossiyu-i-na-chyu-pomosch-oni-rasschityvayut--rozhin-1066055368.html

Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин

Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин - 28.07.2025 Украина.ру

Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему в Сети стало меньше видео с уничтоженной западной техникой

2025-07-28T12:32

2025-07-28T12:32

2025-07-28T12:32

видео

борис рожин

россия

вооруженные силы украины

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А также, для чего ВСУ берегут "Леопарды" и "Страйкеры".

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2025

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