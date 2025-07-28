Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин - 28.07.2025 Украина.ру
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Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин
Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин - 28.07.2025 Украина.ру
Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему в Сети стало меньше видео с уничтоженной западной техникой
2025-07-28T12:32
2025-07-28T12:32
видео
борис рожин
россия
вооруженные силы украины
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А также, для чего ВСУ берегут "Леопарды" и "Страйкеры".
россия
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видео, борис рожин, россия, вооруженные силы украины, видео
Видео, Борис Рожин, Россия, Вооруженные силы Украины

Как в ВСУ готовятся к новому наступлению Украины на Россию и на чью помощь они рассчитывают — Рожин

12:32 28.07.2025
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему в Сети стало меньше видео с уничтоженной западной техникой
А также, для чего ВСУ берегут "Леопарды" и "Страйкеры".
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