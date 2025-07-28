Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве" - 28.07.2025 Украина.ру
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Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве"
Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве" - 28.07.2025 Украина.ру
Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве"
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что сроки давности не станут препятствием для судебного разбирательства по факту фальсификации разведданных о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом 28 июля сообщило издание Fox News
2025-07-28T11:50
2025-07-28T11:50
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Рэтклифф отметил, что ключевые фигуры, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-главу ФБР Джеймса Коми, уже давали показания по этому делу в течение последних пяти лет.Ранее бывший сотрудник ЦРУ Сьюзен Миллер обвинила Белый дом и директора Национальной разведки Тулси Габбард в искажении информации о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, джон рэтклифф, цру, фбр
Новости, США, Россия, Джон Рэтклифф, ЦРУ, ФБР

Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве"

11:50 28.07.2025
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что сроки давности не станут препятствием для судебного разбирательства по факту фальсификации разведданных о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом 28 июля сообщило издание Fox News
Рэтклифф отметил, что ключевые фигуры, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-главу ФБР Джеймса Коми, уже давали показания по этому делу в течение последних пяти лет.
"Большая часть этих показаний, откровенно говоря, полностью противоречит современным разведданным США о российском влиянии", — подчеркнул глава ЦРУ.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Сьюзен Миллер обвинила Белый дом и директора Национальной разведки Тулси Габбард в искажении информации о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.
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