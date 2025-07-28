https://ukraina.ru/20250728/glava-tsru-srok-davnosti-ne-pomeshaet-rassledovaniyu-falsifikatsiy-o-rossiyskom-vmeshatelstve-1066053473.html

Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве"

Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве" - 28.07.2025 Украина.ру

Глава ЦРУ: срок давности не помешает расследованию фальсификаций о "российском вмешательстве"

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что сроки давности не станут препятствием для судебного разбирательства по факту фальсификации разведданных о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом 28 июля сообщило издание Fox News

2025-07-28T11:50

2025-07-28T11:50

2025-07-28T11:50

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Рэтклифф отметил, что ключевые фигуры, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-главу ФБР Джеймса Коми, уже давали показания по этому делу в течение последних пяти лет.Ранее бывший сотрудник ЦРУ Сьюзен Миллер обвинила Белый дом и директора Национальной разведки Тулси Габбард в искажении информации о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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