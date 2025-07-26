https://ukraina.ru/20250726/o-nas-prosto-zabyli-pochemu-nedovolny-donetskie-pensionery-1065990085.html

"О нас просто забыли". Почему недовольны донецкие пенсионеры

"О нас просто забыли". Почему недовольны донецкие пенсионеры - 26.07.2025 Украина.ру

"О нас просто забыли". Почему недовольны донецкие пенсионеры

Пенсия в ДНР всегда была понятием гораздо большим, чем просто денежная выплата для пожилого человека или инвалида. Почему? В 2014 году, после известных событий, экономическая ситуация стала резко ухудшаться. Старое разрушалось, новое только начинало создаваться.

2025-07-26T14:36

2025-07-26T14:36

2025-07-26T14:36

эксклюзив

донецкая народная республика

россия

украина

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Рушились традиционные связи, в 2015 году началась экономическая блокада Донбасса со стороны Украины. Сотни тысяч работоспособных людей оставались без работы.Многие собирали вещи и уезжали искать лучшей доли в России, на Украине и в дальнем зарубежье. Разорялись предприниматели и закрывались предприятия. Да, открылось немало других ниш для заработков, особенно в сфере перевозки людей, но в целом ситуация была довольно печальной.В этих сложных условиях довольно быстро была налажена система выплаты пенсий всем категориям пенсионеров ЛДНР. Система была изначально очень лояльной к любой категории пенсионеров.Достаточно было прийти в любое отделение Пенсионного фонда ДНР по месту жительства, предъявить украинский паспорт с местной пропиской и минимальный пакет документов, и пенсионер был уже поставлен на довольствие. Не секрет, что почти все пенсионеры Донбасса получали ещё и украинскую пенсию.В этих сложных экономических условиях человек, получающий двойную пенсию, вполне мог содержать и членов семьи, оставшихся не у дел. Тема двойной пенсии — это отдельная история, и мы её рассматривать здесь не будем.Необходимо отметить, что, несмотря на своевременность выплат пенсий в ЛДНР, механизм их начисления долгое время был не очень справедливым. За основу бралась украинская пенсия и умножалась на курс местного республиканского банка.Позже система усложнилась, пенсии регулярно индексировались, но оставались гораздо ниже общероссийских."Я проработала много лет старшей медсестрой в Донецкой областной больнице им. Калинина, начинала работать под руководством знаменитого профессора Овнатаняна, имела более 60 лет трудового стажа, перестала работать в 80 лет, а местная пенсия у меня была намного меньше сегодняшней, я была тогда не очень довольна своими доходами", — рассказывает Инна Васильевна Сокол, 1936 года рождения.Ситуация кардинально изменилась, когда ДНР вошла в состав Российской Федерации. Мы поговорили на тему "как было и как стало" со многими пенсионерами Донецка, но не нашли ни одного случая, чтобы у человека не увеличилась пенсия в 1,5–3 раза.Есть недовольные, считающие, что они должны получать другую пенсию, но о размерах старых пенсий все уже забыли."Мне пересчитали пенсию, я почётный донор СССР, мне платят надбавку даже за это. У меня теперь хорошая пенсия. Если ещё прибавят — возражать не буду, но сейчас мне платят справедливую пенсию, мне хватает!" — делится с нами донецкая пенсионерка Инна Сокол.Но далеко не все так гладко с другими пенсионерами. Мы беседуем с жительницей Донецка Верой Дмитриевной Куприй, 1942 года рождения. Она начала свою трудовую жизнь в 1958 году в Харцызске, работала до 2025 года, одна воспитала двоих детей.Вера Дмитриевна была моряком дальнего плавания на флоте СССР, работала 5 лет на севере. Общий трудовой стаж около 40 лет, а её нынешняя пенсия всего около 20 тыс. рублей."Мне говорят, что такая маленькая пенсия у меня потому, что у меня были маленькие оклады. А какие они маленькие? На севере мой оклад был около 1200 советских рублей. Северный стаж мне не засчитали. На Украине говорили, что вы работали в России, а сейчас говорят, что такая маленькая пенсия у всех. Около двадцати тысяч! Добиться ничего не могу", — с обидой говорит Вера Дмитриевна.На наш вопрос, куда подавалось заявление, она сказала, что и в Новороссийске, и в Донецке сказали, что пенсию ей начислили правильно. Другими словами, за 40 лет стажа и воспитание двоих детей — пенсия 20 тыс. рублей. Сложно на эти деньги платить за квартиру, жить и лечиться.Мы поговорили и с Николаем Николаевичем С., советским и украинским служащим. Николай Николаевич ушёл на пенсию в 2009 году. При СССР трудился в Комитете народного контроля, после распада страны работал на руководящей работе в областных государственных организациях.Получал украинскую пенсию госслужащего (она гораздо выше обычных украинских пенсий). При пересчёте на российскую пенсию стаж работы на госслужбе никак не отразился на его общей пенсии. Ему платят пенсию только по старости."Стаж работы на госслужбе в Донецке у меня более 20 лет, но эти годы, занимаемые должности, средний ежемесячный доход и другие критерии не учтены при определении пенсии за выслугу лет. Если бы это всё было учтено, то для нас, бывших госслужащих ДНР, пенсия по выслуге лет стала бы надбавкой к пенсии по старости. По российскому законодательству гражданам, которые проработали на государственной службе и службе в органах местного самоуправления, отдельно производится доплата за стаж работы на госслужбе. При принятии нас в состав РФ не раз звучали слова по государственным телеканалам, что все льготы, которые предусмотрены в законах России, будут распространяться и на граждан ДНР, и мы в правах не будем ущемлены. На самом деле о нас, пенсионерах — бывших госслужащих, просто забыли. С такой проблемой я и другие бывшие госслужащие ДНР обращались с письмами в разные органы РФ, но до настоящего времени этот наболевший вопрос по ним не решён! Это не моя личная проблема, а проблема всей прослойки бывших украинских госслужащих, которые живут в бывших украинских регионах", — с обидой говорит Николай Николаевич.Для того чтобы разобраться в особенностях выплаты пенсий, их начислении и прочих нюансах, мы обратились к начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и связям с общественностью ОСФР по ДНР Ольге Товстухе.— Ольга Николаевна, давайте поговорим о пенсионном обеспечении жителей ДНР. Какие пенсионные выплаты получают, их размер?— С момента воссоединения Донецкой Народной Республики с Россией Социальный фонд оперативно наладил полноценное обеспечение жителей мерами поддержки. Сегодня Отделение Социального фонда России по Донецкой Народной Республике оказывает порядка 40 государственных услуг.В Донецкой Народной Республике с 1 марта 2023 года начата работа по назначению и пересмотру пенсий согласно российскому законодательству. Эта процедура продолжается и в настоящее время: граждане достигают установленного пенсионного возраста, приобретают российское гражданство и обращаются за пересмотром ранее назначенных пенсий или за новым назначением.В настоящее время пенсионные выплаты по федеральному законодательству получают более 600 тыс. человек, и ещё свыше 50 тыс. получают региональные пенсии.По состоянию на 01.07.2025 средний размер одной пенсионной выплаты по законодательству ДНР составляет 16 740,69 руб., по законодательству Российской Федерации — 24 114,38 руб.— Кто имеет право на назначение пенсий по законодательству РФ? Каковы особенности в части пенсионного возраста у жителей региона?— Право на пенсионное обеспечение имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие на территории Донецкой Народной Республики по состоянию на 30 сентября 2022, а также постоянно проживавшие на территории ДНР в период с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 года и выехавшие в эти периоды в Российскую Федерацию.Назначение ежемесячных пенсионных выплат, установленных по законодательству Донецкой Народной Республики, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется после возникновения права на пенсию по нормам закона Российской Федерации на основании соответствующего заявления.К примеру, в 2024 году пенсия по федеральному законодательству назначалась мужчинам 1961 года рождения при достижении 63 лет, женщинам 1966 года рождения при достижении 58 лет. При этом требовалось не менее 15 лет стажа и 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).Ввиду того что в стране проводится постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, в 2025 году жители ДНР могут оформить по российскому законодательству досрочно страховые пенсии за работу на тяжёлых производствах, за выслугу лет, по состоянию здоровья и пр.Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения (достигшие возраста 59 и 64 лет соответственно) выйдут на пенсию только в следующем — 2026 году. Страховой стаж для назначения пенсии должен быть не менее 15 лет, ИПК — 30. До этого жители республики продолжат получать республиканскую пенсию.В стаж засчитываются периоды официальной работы и "нестраховые" периоды (прохождение военной службы по призыву, уход, осуществляемый трудоспособным лицом за гражданином с инвалидностью I группы, ребёнком с инвалидностью или за лицом, достигшим 80 лет, и т. д.).Величина ИПК зависит от размера официальной зарплаты и суммы перечисленных страховых взносов. Их также начисляют за некоторые "нестраховые" периоды.Чтобы получать российскую пенсию, нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения Соцфонда по месту жительства или в МФЦ. Оформить выплату можно и по месту пребывания в любом российском городе.— Может быть такая ситуация, что после назначения пенсионная выплата станет меньше, чем была до этого?— Такая ситуация исключена. Законодательно предусмотрено сохранение установленного уровня пенсионного обеспечения. Если размер пенсии, исчисленный по законам Российской Федерации, не достигнет прежнего размера, то будет установлена соответствующая доплата.— Какие пенсии назначают по российскому законодательству?— Жителям ДНР назначают страховые пенсии по старости, в случае наступления инвалидности, при потере кормильца.Страховая пенсия основывается на страховых принципах и назначается при наличии необходимого размера пенсионных коэффициентов и стажа.Пенсия по государственному обеспечению назначается федеральным служащим, военнослужащим и членам их семей, гражданам, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы, и т. д.Социальная пенсия назначается в случае, если у граждан нет стажа и пенсионных коэффициентов для страховой пенсии по старости. К 2028 году социальная пенсия будет назначаться мужчинам при достижении возраста 70 лет и женщинам — 65 лет.— Назначаются ли пенсии по законодательству ДНР? В каком возрасте можно выйти на пенсию?— Ввиду того что с 1 ноября 2023 года полномочия Донецкой Народной Республики по установлению и осуществлению выплаты пенсий переданы Социальному фонду России, региональное Отделение СФР продолжает назначение пенсий по законодательству ДНР.Гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, достигшим в период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г. возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста при назначении пенсии по возрасту на общих основаниях.С 1 июля 2025 года на пенсию по возрасту имеют право женщины 1969 г. р. и мужчины 1964 г. р. с датой рождения в январе, с 1 августа — с датой рождения в феврале и т. д. В дальнейшем граждане, достигшие в 2025 году возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), выйдут на пенсию через 3 года — в 2028 году. Возраст для выхода на пенсию, как для женщин, так и для мужчин, продлён на 4 года тем, кому в 2026 году исполнится 55 лет (женщинам) и 60 лет (мужчинам); на 5 лет — достигшим в 2027 году и последующих годах возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).— Каковы особенности исчисления стажа при назначении пенсии на основании заключений межведомственной комиссии?— В связи с освобождением территорий, ранее находившихся под контролем Украины, многие предприятия разрушены, у граждан отсутствуют документы о стаже и заработной плате. Подтвердить их граждане могут, обратившись в межведомственную комиссию.На территории Донецкой Народной Республики с 2023 года работает межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц в случае утраты документов и невозможности их подтверждения по законодательству Российской Федерации.В связи с интенсивным освобождением территории Донецкой Народной Республики граждане активно обращаются для подтверждения своих пенсионных прав.Справка, предоставленная комиссией, станет основанием для расчёта стажа по российскому законодательству.При этом есть некоторые исключения в работе межведомственной комиссии: комиссия не подтверждает льготный характер труда (например, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), не устанавливает дату прекращения трудовых отношений при отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, а также не оказывает содействие в получении сведений о страховом стаже и заработной плате за период работы на предприятиях или в организациях, документы по которым сданы в архив.С 1 июля 2025 года новыми законодательными нормами сняты ограничения по продолжительности страхового стажа, который возможно учесть при назначении пенсии с помощью межведомственной комиссии. Ранее выносилось заключение о возможности подтверждения 15 лет для включения в страховой стаж при назначении пенсии. Теперь весь стаж, подтверждённый межведомственной комиссией, будет учитываться при назначении пенсии.Для предоставления документов и сведений на рассмотрение межведомственной комиссией гражданам необходимо обращаться в клиентскую службу ОСФР по месту регистрации или проживания.При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и имеющиеся в наличии документы для подтверждения стажа. Заявление установленного образца заполняется в присутствии специалиста клиентской службы. После чего заявление и документы будут направлены на рассмотрение в межведомственную комиссию. После вынесенного комиссией заключения заявитель приглашается для его получения в клиентскую службу.— Можно ли выделить какие-либо основные факты о пенсиях, пересмотренных по законодательству РФ?— Да. Для жителей Донецкой Народной Республики можно выделить определённые важные факты о пенсиях, пересмотренных по российскому законодательству. Страховая пенсия каждый год индексируется за счёт роста фиксированной части и стоимости индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2025 году фиксированная часть — 8907,70 руб., стоимость одного ИПК — 145,69 руб. По достижении 80 лет фиксированная часть пенсии удваивается и составляет 17 815,40 руб. С января 2025 года работающим пенсионерам ежегодно индексируют пенсию.Пенсионер, работающий как самозанятый, не считается работающим и не теряет права на индексацию пенсии. Однако если самозанятый пенсионер заключил договор добровольного пенсионного страхования с СФР и отчисляет взносы, он теряет право на индексацию пенсии, так как считается работающим. Если пенсия неработающего пенсионера и дополнительные выплаты к ней в сумме ниже прожиточного минимума (в ДНР — 14 335 руб.), то назначается федеральная социальная доплата до размера прожиточного минимума.— Какие надбавки к пенсии могут получать жители ДНР?— Пенсионеры, состоящие на учёте в Отделении Социального фонда России по Донецкой Народной Республике, могут получать к своей пенсии доплаты и надбавки:— Имеют ли право жители ДНР на назначение пенсии досрочно?— Право на назначение страховой пенсии по старости досрочно имеют:— Какие меры соцподдержки существуют в республике для людей с инвалидностью?— 1 января 2023 года в Донецкой Народной Республике начал работу Социальный фонд России, и с этой даты начата реализация права на получение мер социальной поддержки людям с ограниченными возможностями по здоровью.Осуществляется обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. ТСР предоставляют в порядке очерёдности по заключённым государственным контрактам. Также людям с инвалидностью доступно приобретение товаров, услуг с использованием электронного сертификата.Кроме обеспечения ТСР, льготным категориям граждан Отделение Социального фонда России по Донецкой Народной Республике осуществляет предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение в рамках набора социальных услуг.Подать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, предоставление санаторной путёвки и проезда можно в клиентской службе по месту жительства и через портал госуслуг.Повышенного внимания государства заслуживают ветераны и люди с особыми потребностями. Для них действуют специальные меры поддержки. Люди с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, а также пострадавшие от радиационных катастроф получают в Социальном фонде ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). В ДНР на текущую дату её получают более 160 тыс. человек.Срок действия документов об установлении инвалидности, выданных гражданам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года, истекает 31 декабря 2025 года. Для получения пенсий по инвалидности, ЕДВ и в дальнейшем, жителям Донецкой Народной Республики, которые не обновили медицинскую справку, необходимо до конца 2025 года пройти переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы в соответствии с российским законодательством и получить новое заключение.Все необходимые сведения после переосвидетельствования поступят в Отделение Социального фонда России по ДНР в рамках межведомственного взаимодействия. При изменении группы инвалидности региональное Отделение проактивно пересчитает размеры выплат и продлит их срок — лично подавать заявление не нужно. Способ доставки выплат при этом не изменится. Обновлённую информацию можно будет посмотреть в личном кабинете на портале госуслуг.— Можете рассказать об индексации пенсий и о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам?— С 2025 года пенсия работающих пенсионеров повышается точно так же, как и у неработающих пенсионеров — Социальный фонд возобновил индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. С января текущего года проиндексированы пенсии порядка 580 тыс. пенсионеров. Индексация для неработающих и работающих граждан пенсионного возраста проходит каждый год.С 1 августа текущего года работающим пенсионерам будет проведён перерасчёт пенсионных выплат. Повышение коснётся граждан, которые работали в 2024 году и за которых были уплачены страховые взносы. Отделением Социального фонда России по Донецкой Народной Республике такой перерасчёт будет проведён порядка 600 тыс. получателей.Выплаты будут скорректированы в отношении страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца (если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтённые ранее при её назначении).Августовский перерасчёт пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Однако есть максимальная прибавка — 3 пенсионных коэффициента. В 2025 году стоимость 1 пенсионного коэффициента равна 145,69 руб.Перерасчёт с 1 августа работающим пенсионерам, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, будет осуществлён автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.Выплата пенсий производится Почтой Донбасса, Промсвязьбанком, а по желанию пенсионера и другими банками России. * * *Мы поинтересовались в одном из отделений Сбера, что нужно для того, чтобы получать пенсию через их банк. Служащая банка, Анна, нам ответила, что достаточно визита в банк пенсионера с паспортом и СНИЛС. Остальное банк берёт на себя. Обещают даже 2 тыс. рублей бонусами за перевод пенсии в их банк.Конечно, вопрос пенсий — дело очень тонкое. Это очень большая тема, в которой неминуемо будут несправедливости, обиды, претензии. Кто-то работал учителем или инженером, выполнял серьёзную работу, получал скромные деньги за свой важный труд и продолжает получать скромную пенсию.Кто-то, кто половчее, хитрее, с помощью всевозможных манипуляций, зачастую получает пенсию больше, чем человек, всю жизнь проработавший на благо своей страны. Часто эта обида звучала в наших беседах с пенсионерами ДНР.Мне кажется, что не всегда верно платить пенсию только исходя из отчислений в пенсионный фонд. Нужны и другие, более индивидуальные критерии, но это уже отдельная тема, которая выходит за рамки нашей публикации.Читайте также: Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы

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Алексей Чаленко

Алексей Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Чаленко

эксклюзив, донецкая народная республика, россия, украина