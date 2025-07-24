https://ukraina.ru/20250724/priedet-li-tramp-v-kitay-na-vstrechu-putina-s-si-i-zachem-ukraine-peregovory-v-stambule--dulman-1065900023.html
Приедет ли Трамп в Китай на встречу Путина с Си и зачем Украине переговоры в Стамбуле — Дульман
Приедет ли Трамп в Китай на встречу Путина с Си и зачем Украине переговоры в Стамбуле — Дульман - 24.07.2025 Украина.ру
Приедет ли Трамп в Китай на встречу Путина с Си и зачем Украине переговоры в Стамбуле — Дульман
Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру рассказал о потенциальной встрече лидеров России, Китая и США, а также прокомментировал... Украина.ру, 24.07.2025
2025-07-24T18:11
2025-07-24T18:11
2025-07-24T18:11
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китай
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стамбул
владимир зеленский
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российская газета
набу
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Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру рассказал о потенциальной встрече лидеров России, Китая и США, а также прокомментировал митинги против Зеленского на Украине: 00:23 - Переговоры в Стамбуле: новый раунд; 02:30 - Зачем России и Украине эти встречи и для чего они Зеленскому? 07:53 - Митинги против закона в отношении НАБУ и САП; 15:13 - Будет ли трёхсторонняя встреча в Китае? 19:31 - Обнародование скандальных файлов Джеффри Эпштейна. *В материале упоминаются Пётр Порошенко, Игорь Коломойский и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру рассказал о потенциальной встрече лидеров России, Китая и США, а также прокомментировал митинги против Зеленского на Украине:
00:23 - Переговоры в Стамбуле: новый раунд;
02:30 - Зачем России и Украине эти встречи и для чего они Зеленскому?
07:53 - Митинги против закона в отношении НАБУ и САП;
15:13 - Будет ли трёхсторонняя встреча в Китае?
19:31 - Обнародование скандальных файлов Джеффри Эпштейна.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Игорь Коломойский и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов