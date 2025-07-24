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Обнародован план свержения Зеленского

Обнародован план свержения Зеленского - 24.07.2025 Украина.ру

Обнародован план свержения Зеленского

В планах организаторов нынешнего протестного движения на Украине является свержение Владимира Зеленского. Об этом 24 июля сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники

2025-07-24T22:20

2025-07-24T22:20

2025-07-24T22:20

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По информации издания, протесты против инициированного Зеленским законопроекта о подчинении генпрокурору (который подчиняется президенту) Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) преследуют цель свержения Зеленского.План, сказано в публикации, реализуется поэтапно."По данным источников "Страны" в грантовых кругах, в планах организаторов протестов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов, которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского и топ-чиновников. А задача номер один - побудить присоединиться к протестам военных", - сказано в публикации.Если последнее удастся, то режим Зеленского столкнётся с реальной угрозой. Однако известные командиры хранят молчание."Но если акции продолжатся и расширятся (и, особенно, если на них произойдут некие инциденты с жертвами), то вероятность поддержки протестов со стороны части армии возрастет", - отметило издание.По его данным, первый этап заговорщиков предусматривает добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если он это сделает, то покажет свою стратегическую слабость и потеряет управляемость вертикалью власти, уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков.Второй этап преследует цель добиться отставки главы президентского офиса Андрея Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко (например, через возбуждение против нее уголовного дела детективами НАБУ). По информации издания, Зеленскому уже предлагают сделать Ермака "козлом отпущения" в истории с урезанием полномочий НАБУ и уволить."Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны (в первую очередь, Арахамия и Буданов*).Отставка руководителей Офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского", - полагает издание.При этом акции протеста, отметило оно, будут продолжаться и подойдут к третьему этапу: президенту предложат выбор - либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку. Не исключён и более жёсткий вариант, связанный с принуждением Зеленского к отставке и его свержение в случае отказа.По оценке издания, единственной относительно эффективной стратегией Зеленского может быть "забалтывание" требований протестующих и Запада по НАБУ - обещать, что-то принимать, но сути не менять. В такой линии поведения расчет на то, что акции рано или поздно сойдут на нет. Способствовать этому могут события СВО, которые переключат на себя внимание общества."Критической ситуация для Зеленского станет в двух случаях: если к протестам присоединится армия и/или Европа заявит, что прекращает финансирование и поставки оружия Украине, если не будут восстановлены полномочия НАБУ. До тех пор пока ни того, ни другого не случилось у Банковой будет оставаться свобода маневра. При этом сильно ухудшить ситуацию для Зеленского может обострение проблем на фронте", - уверено издание.Происходящее уже создает проблемы для Украины: подрывает доверие к высшему военно-политическому руководству в обществе и армии, переключает фокус внимания общества с СВО на внутриполитическое противостояние, что морально "демобилизует" страну. Всё это может сказаться на боевом духе ВСУ, на готовности людей идти воевать. Также как и на готовности Запада и, особенно, президента США продолжать поддержку Киева или же усиливать давление на Москву через введение жестких санкций.По оценке издания, к кардинальному изменению военной ситуации нынешние события на Украине могут привести только в двух случаях - если Зеленский потеряет власть и/или если в стране начнётся внутренняя дестабилизация, в которую будет втянута армия."В последнем случае Украину ждёт либо полный военный разгром, либо принятие российских условий мира", - резюмировали авторы публикации. Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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