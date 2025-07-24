https://ukraina.ru/20250724/obnarodovan-plan-sverzheniya-zelenskogo-1065916541.html
Обнародован план свержения Зеленского
Обнародован план свержения Зеленского - 24.07.2025 Украина.ру
Обнародован план свержения Зеленского
В планах организаторов нынешнего протестного движения на Украине является свержение Владимира Зеленского. Об этом 24 июля сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники
2025-07-24T22:20
2025-07-24T22:20
2025-07-24T22:20
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По информации издания, протесты против инициированного Зеленским законопроекта о подчинении генпрокурору (который подчиняется президенту) Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) преследуют цель свержения Зеленского.План, сказано в публикации, реализуется поэтапно."По данным источников "Страны" в грантовых кругах, в планах организаторов протестов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов, которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского и топ-чиновников. А задача номер один - побудить присоединиться к протестам военных", - сказано в публикации.Если последнее удастся, то режим Зеленского столкнётся с реальной угрозой. Однако известные командиры хранят молчание."Но если акции продолжатся и расширятся (и, особенно, если на них произойдут некие инциденты с жертвами), то вероятность поддержки протестов со стороны части армии возрастет", - отметило издание.По его данным, первый этап заговорщиков предусматривает добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если он это сделает, то покажет свою стратегическую слабость и потеряет управляемость вертикалью власти, уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков.Второй этап преследует цель добиться отставки главы президентского офиса Андрея Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко (например, через возбуждение против нее уголовного дела детективами НАБУ). По информации издания, Зеленскому уже предлагают сделать Ермака "козлом отпущения" в истории с урезанием полномочий НАБУ и уволить."Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны (в первую очередь, Арахамия и Буданов*).Отставка руководителей Офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского", - полагает издание.При этом акции протеста, отметило оно, будут продолжаться и подойдут к третьему этапу: президенту предложат выбор - либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку. Не исключён и более жёсткий вариант, связанный с принуждением Зеленского к отставке и его свержение в случае отказа.По оценке издания, единственной относительно эффективной стратегией Зеленского может быть "забалтывание" требований протестующих и Запада по НАБУ - обещать, что-то принимать, но сути не менять. В такой линии поведения расчет на то, что акции рано или поздно сойдут на нет. Способствовать этому могут события СВО, которые переключат на себя внимание общества."Критической ситуация для Зеленского станет в двух случаях: если к протестам присоединится армия и/или Европа заявит, что прекращает финансирование и поставки оружия Украине, если не будут восстановлены полномочия НАБУ. До тех пор пока ни того, ни другого не случилось у Банковой будет оставаться свобода маневра. При этом сильно ухудшить ситуацию для Зеленского может обострение проблем на фронте", - уверено издание.Происходящее уже создает проблемы для Украины: подрывает доверие к высшему военно-политическому руководству в обществе и армии, переключает фокус внимания общества с СВО на внутриполитическое противостояние, что морально "демобилизует" страну. Всё это может сказаться на боевом духе ВСУ, на готовности людей идти воевать. Также как и на готовности Запада и, особенно, президента США продолжать поддержку Киева или же усиливать давление на Москву через введение жестких санкций.По оценке издания, к кардинальному изменению военной ситуации нынешние события на Украине могут привести только в двух случаях - если Зеленский потеряет власть и/или если в стране начнётся внутренняя дестабилизация, в которую будет втянута армия."В последнем случае Украину ждёт либо полный военный разгром, либо принятие российских условий мира", - резюмировали авторы публикации. Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, набу, сап, антикоррупционеры, всу, акции протеста, протестующие, зеленский протесты, митинг, сво, прогнозы сво, сша, россия, ес
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, НАБУ, САП, антикоррупционеры, ВСУ, акции протеста, протестующие, зеленский протесты, митинг, СВО, прогнозы СВО, США, Россия, ЕС
Обнародован план свержения Зеленского
В планах организаторов нынешнего протестного движения на Украине является свержение Владимира Зеленского. Об этом 24 июля сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники
По информации издания, протесты против инициированного Зеленским законопроекта о подчинении генпрокурору (который подчиняется президенту) Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) преследуют цель свержения Зеленского.
План, сказано в публикации, реализуется поэтапно.
"По данным источников "Страны" в грантовых кругах, в планах организаторов протестов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов, которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского и топ-чиновников. А задача номер один - побудить присоединиться к протестам военных", - сказано в публикации.
Если последнее удастся, то режим Зеленского столкнётся с реальной угрозой. Однако известные командиры хранят молчание.
"Но если акции продолжатся и расширятся (и, особенно, если на них произойдут некие инциденты с жертвами), то вероятность поддержки протестов со стороны части армии возрастет", - отметило издание.
По его данным, первый этап заговорщиков предусматривает добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если он это сделает, то покажет свою стратегическую слабость и потеряет управляемость вертикалью власти, уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков.
Второй этап преследует цель добиться отставки главы президентского офиса Андрея Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко (например, через возбуждение против нее уголовного дела детективами НАБУ). По информации издания, Зеленскому уже предлагают сделать Ермака "козлом отпущения" в истории с урезанием полномочий НАБУ и уволить.
"Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны (в первую очередь, Арахамия и Буданов*).Отставка руководителей Офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского", - полагает издание.
При этом акции протеста, отметило оно, будут продолжаться и подойдут к третьему этапу: президенту предложат выбор - либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку. Не исключён и более жёсткий вариант, связанный с принуждением Зеленского к отставке и его свержение в случае отказа.
По оценке издания, единственной относительно эффективной стратегией Зеленского может быть "забалтывание" требований протестующих и Запада по НАБУ - обещать, что-то принимать, но сути не менять. В такой линии поведения расчет на то, что акции рано или поздно сойдут на нет. Способствовать этому могут события СВО, которые переключат на себя внимание общества.
"Критической ситуация для Зеленского станет в двух случаях: если к протестам присоединится армия и/или Европа заявит, что прекращает финансирование и поставки оружия Украине, если не будут восстановлены полномочия НАБУ. До тех пор пока ни того, ни другого не случилось у Банковой будет оставаться свобода маневра. При этом сильно ухудшить ситуацию для Зеленского может обострение проблем на фронте", - уверено издание.
Происходящее уже создает проблемы для Украины: подрывает доверие к высшему военно-политическому руководству в обществе и армии, переключает фокус внимания общества с СВО на внутриполитическое противостояние, что морально "демобилизует" страну. Всё это может сказаться на боевом духе ВСУ, на готовности людей идти воевать. Также как и на готовности Запада и, особенно, президента США продолжать поддержку Киева или же усиливать давление на Москву через введение жестких санкций.
По оценке издания, к кардинальному изменению военной ситуации нынешние события на Украине могут привести только в двух случаях - если Зеленский потеряет власть и/или если в стране начнётся внутренняя дестабилизация, в которую будет втянута армия.
"В последнем случае Украину ждёт либо полный военный разгром, либо принятие российских условий мира", - резюмировали авторы публикации.
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