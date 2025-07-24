https://ukraina.ru/20250724/logistika--zhily-i-nervy-boevykh-deystviy-voennyy-ekspert-o-klyuchevykh-problemakh-snabzheniya-na-fronte-1065835101.html

"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте

"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте - 24.07.2025 Украина.ру

"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте

Эффективная организация логистических маршрутов и противодроновой защиты стала одним из главных вызовов для российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-07-24T06:30

2025-07-24T06:30

2025-07-24T06:30

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Корнев обратил внимание на проблему противодроновой защиты дорог. "Военкоры сетуют, что мы завешиваем противодроновыми сетками только асфальтированные дороги, но мало прокладываем такие дороги в полях", - отметил он.Военный аналитик предложил несколько решений. "Может быть, надо выстраивать ложные маршруты или наоборот - реальные маршруты маскировать под ложные", - пояснил он. "В общем, работать надо"."В идеале логистические маршруты должны выстраиваться одновременно с продвижением сил вперед. Если мы задержимся с прокладыванием логистики, наши передовые части окажутся без снабжения", - предупредил эксперт. "В общем, логистика - это жилы и нервы боевых действий", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова".

https://ukraina.ru/20250718/1065444424.html

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