"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте - 24.07.2025 Украина.ру
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"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте
"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте - 24.07.2025 Украина.ру
"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте
Эффективная организация логистических маршрутов и противодроновой защиты стала одним из главных вызовов для российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-07-24T06:30
2025-07-24T06:30
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Корнев обратил внимание на проблему противодроновой защиты дорог. "Военкоры сетуют, что мы завешиваем противодроновыми сетками только асфальтированные дороги, но мало прокладываем такие дороги в полях", - отметил он.Военный аналитик предложил несколько решений. "Может быть, надо выстраивать ложные маршруты или наоборот - реальные маршруты маскировать под ложные", - пояснил он. "В общем, работать надо"."В идеале логистические маршруты должны выстраиваться одновременно с продвижением сил вперед. Если мы задержимся с прокладыванием логистики, наши передовые части окажутся без снабжения", - предупредил эксперт. "В общем, логистика - это жилы и нервы боевых действий", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова".
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новости, россия, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, логистика, снаряды, топливо, спецоперация, новости россии, новости украины
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"Логистика — жилы и нервы боевых действий": военный эксперт о ключевых проблемах снабжения на фронте

06:30 24.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Эффективная организация логистических маршрутов и противодроновой защиты стала одним из главных вызовов для российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
"Мы привыкли к тому, что логистика сама собой образуется. "Привезут снаряды и топливо. Куда они денутся?". Но сейчас другие времена", - констатировал эксперт. "Надо все тщательно планировать".
Корнев обратил внимание на проблему противодроновой защиты дорог. "Военкоры сетуют, что мы завешиваем противодроновыми сетками только асфальтированные дороги, но мало прокладываем такие дороги в полях", - отметил он.
Военный аналитик предложил несколько решений. "Может быть, надо выстраивать ложные маршруты или наоборот - реальные маршруты маскировать под ложные", - пояснил он. "В общем, работать надо".
"В идеале логистические маршруты должны выстраиваться одновременно с продвижением сил вперед. Если мы задержимся с прокладыванием логистики, наши передовые части окажутся без снабжения", - предупредил эксперт. "В общем, логистика - это жилы и нервы боевых действий", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова".
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
18 июля, 07:00
Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудараПик российского ВПК еще не достигнут. Мы еще можем произвести больше оружия. К тому же, выросла помощь наших союзников, в частности, КНДР. Китай нам помогает. Нам еще есть, куда расти. А Запад уже напрягает все силы, чтобы помочь Украине, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
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