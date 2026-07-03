https://ukraina.ru/20260703/konstantinov-vyskazalsya-o-zhutkoy-situatsii-na-ukraine-1081008697.html

Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине

Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине - 03.07.2026 Украина.ру

Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине

Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер, и выторговать дополнительное финансирование, в то время как ситуация на Украине жуткая, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 3 июля РИА Новости

2026-07-03T14:51

2026-07-03T14:51

2026-07-03T14:51

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"У Зеленского стоит задача сформировать (перед Западом - ред.) с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится", - сказал Константинов, комментируя атаки ВСУ на Крым.Он подчеркнул, что при этом ситуация на Украине складывается не лучшим образом.ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма. Как сообщало Минэнерго России, в регионе были введены графики временного отключения электроэнергии для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечения ее работы в условиях украинских атак.Подробнее - в материале Армянск и Феодосия в Крыму обесточены атакой ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, крым, владимир зеленский, владимир константинов, вооруженные силы украины, минэнерго