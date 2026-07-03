https://ukraina.ru/20260703/konstantinov-vyskazalsya-o-zhutkoy-situatsii-na-ukraine-1081008697.html
Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине
Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине - 03.07.2026 Украина.ру
Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине
Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер, и выторговать дополнительное финансирование, в то время как ситуация на Украине жуткая, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 3 июля РИА Новости
2026-07-03T14:51
2026-07-03T14:51
2026-07-03T14:51
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"У Зеленского стоит задача сформировать (перед Западом - ред.) с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится", - сказал Константинов, комментируя атаки ВСУ на Крым.Он подчеркнул, что при этом ситуация на Украине складывается не лучшим образом.ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма. Как сообщало Минэнерго России, в регионе были введены графики временного отключения электроэнергии для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечения ее работы в условиях украинских атак.Подробнее - в материале Армянск и Феодосия в Крыму обесточены атакой ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, крым, владимир зеленский, владимир константинов, вооруженные силы украины, минэнерго
Новости, Украина, Запад, Крым, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Минэнерго
Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине
Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер, и выторговать дополнительное финансирование, в то время как ситуация на Украине жуткая, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 3 июля РИА Новости
"У Зеленского стоит задача сформировать (перед Западом - ред.) с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится", - сказал Константинов, комментируя атаки ВСУ на Крым.
Он подчеркнул, что при этом ситуация на Украине складывается не лучшим образом.
"Второй момент - жуткая ситуация внутри самой Украины. Там увеличивается разрыв между официальной картиной, которую рисует Зеленский внутри украинского общества и перед Западом, с реальной ситуацией", - отметил глава крымского парламента.
ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма.
Как сообщало Минэнерго России, в регионе были введены графики временного отключения электроэнергии для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечения ее работы в условиях украинских атак.