https://ukraina.ru/20260703/ekspert-o-prodvizhenii-v-donbasse-voyska-osvobodili-ray-aleksandrovku-i-prodolzhayut-davit-na-vsu-1081006697.html

Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ

Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ - 03.07.2026 Украина.ру

Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ

Успех под Добропольем открывает новые возможности для наступления, но ключевым станет давление со стороны Белицкого. Российские войска освободили Рай-Александровку и успешно продвигаются в Славянском районе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2026-07-03T14:04

2026-07-03T14:04

2026-07-03T14:04

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Развитие наступления на Добропольском направлении, по мнению Измайлова, напрямую зависит от успеха у соседнего Белицкого."Если поднажмем со стороны Белицкого, то все остальное не будет иметь значение, потому что они совсем рядом находятся. Понятно, что ВСУ понастроили там укрепрайоны, поэтому простого решения вопроса с Добропольем не будет", — подчеркнул эксперт.Несмотря на сложности, он оптимистично оценил перспективы дальнейшего наступления. В качестве примера Измайлов привел успешные действия российских подразделений в Славянском районе, где бойцы взяли Рай-Александровку и продвинулись от Закотного и Ильичевки."Но мы же видим, как бьются наши ребята в Славянском районе. Хорошо пошли от Закотного и Ильичевки, а также взяли Рай-Александровку. Я это наступление оцениваю оптимистично", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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