Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ - 03.07.2026 Украина.ру
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Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ
Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ - 03.07.2026 Украина.ру
Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ
Успех под Добропольем открывает новые возможности для наступления, но ключевым станет давление со стороны Белицкого. Российские войска освободили Рай-Александровку и успешно продвигаются в Славянском районе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2026-07-03T14:04
2026-07-03T14:04
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Развитие наступления на Добропольском направлении, по мнению Измайлова, напрямую зависит от успеха у соседнего Белицкого."Если поднажмем со стороны Белицкого, то все остальное не будет иметь значение, потому что они совсем рядом находятся. Понятно, что ВСУ понастроили там укрепрайоны, поэтому простого решения вопроса с Добропольем не будет", — подчеркнул эксперт.Несмотря на сложности, он оптимистично оценил перспективы дальнейшего наступления. В качестве примера Измайлов привел успешные действия российских подразделений в Славянском районе, где бойцы взяли Рай-Александровку и продвинулись от Закотного и Ильичевки."Но мы же видим, как бьются наши ребята в Славянском районе. Хорошо пошли от Закотного и Ильичевки, а также взяли Рай-Александровку. Я это наступление оцениваю оптимистично", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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новости, доброполье, россия, донбасс, олег измайлов, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, славянск, славянско-краматорская агломерация, война, война на украине
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Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ

14:04 03.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Успех под Добропольем открывает новые возможности для наступления, но ключевым станет давление со стороны Белицкого. Российские войска освободили Рай-Александровку и успешно продвигаются в Славянском районе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Развитие наступления на Добропольском направлении, по мнению Измайлова, напрямую зависит от успеха у соседнего Белицкого.
"Если поднажмем со стороны Белицкого, то все остальное не будет иметь значение, потому что они совсем рядом находятся. Понятно, что ВСУ понастроили там укрепрайоны, поэтому простого решения вопроса с Добропольем не будет", — подчеркнул эксперт.
Несмотря на сложности, он оптимистично оценил перспективы дальнейшего наступления. В качестве примера Измайлов привел успешные действия российских подразделений в Славянском районе, где бойцы взяли Рай-Александровку и продвинулись от Закотного и Ильичевки.
"Но мы же видим, как бьются наши ребята в Славянском районе. Хорошо пошли от Закотного и Ильичевки, а также взяли Рай-Александровку. Я это наступление оцениваю оптимистично", — пояснил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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