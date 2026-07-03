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НАБУ провело обыск у родителей Зеленского

НАБУ провело обыск у родителей Зеленского - 03.07.2026 Украина.ру

НАБУ провело обыск у родителей Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины нагрянуло с обысками в квартиру родителей Владимира Зеленского. Об этом 3 июля сообщает Euronews

2026-07-03T15:13

2026-07-03T15:13

2026-07-03T15:14

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По данным украинских СМИ, на счета Риммы и Александра Зеленских за 2025 год поступило более 11 миллионов долларов. Сами родители президента утверждают, что это "подарки". Следствие подозревает их в уклонении от уплаты налогов.Вскоре после задержания родственников Зеленского отпустили. По информации СМИ, это произошло после звонка главы Офиса президента Кирилла Буданова* руководителю НАБУ.О других задержаниях НАБУ – НАБУ и САП сообщили народному депутату Николаю Тищенко о подозрении в "решении вопроса" с колл-центрами*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, николай тищенко, набу, euronews, офис президента