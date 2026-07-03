НАБУ провело обыск у родителей Зеленского - 03.07.2026 Украина.ру
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НАБУ провело обыск у родителей Зеленского
НАБУ провело обыск у родителей Зеленского - 03.07.2026 Украина.ру
НАБУ провело обыск у родителей Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины нагрянуло с обысками в квартиру родителей Владимира Зеленского. Об этом 3 июля сообщает Euronews
2026-07-03T15:13
2026-07-03T15:14
новости
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владимир зеленский
николай тищенко
набу
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По данным украинских СМИ, на счета Риммы и Александра Зеленских за 2025 год поступило более 11 миллионов долларов. Сами родители президента утверждают, что это "подарки". Следствие подозревает их в уклонении от уплаты налогов.Вскоре после задержания родственников Зеленского отпустили. По информации СМИ, это произошло после звонка главы Офиса президента Кирилла Буданова* руководителю НАБУ.О других задержаниях НАБУ – НАБУ и САП сообщили народному депутату Николаю Тищенко о подозрении в "решении вопроса" с колл-центрами*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, николай тищенко, набу, euronews, офис президента
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Николай Тищенко, НАБУ, Euronews, Офис президента

НАБУ провело обыск у родителей Зеленского

15:13 03.07.2026 (обновлено: 15:14 03.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкБитва в коррупционном поле — украинский Высший антикоррупционный суд стал отменять решения НАБУ и САП по взяточникам
Битва в коррупционном поле — украинский Высший антикоррупционный суд стал отменять решения НАБУ и САП по взяточникам - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Национальное антикоррупционное бюро Украины нагрянуло с обысками в квартиру родителей Владимира Зеленского. Об этом 3 июля сообщает Euronews
По данным украинских СМИ, на счета Риммы и Александра Зеленских за 2025 год поступило более 11 миллионов долларов. Сами родители президента утверждают, что это "подарки". Следствие подозревает их в уклонении от уплаты налогов.
Вскоре после задержания родственников Зеленского отпустили. По информации СМИ, это произошло после звонка главы Офиса президента Кирилла Буданова* руководителю НАБУ.
О других задержаниях НАБУ – НАБУ и САП сообщили народному депутату Николаю Тищенко о подозрении в "решении вопроса" с колл-центрами
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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