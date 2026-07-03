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Посол Украины в ФРГ: Киев и Берлин ищут способ вернуть ухилянтов на родину

Посол Украины в ФРГ: Киев и Берлин ищут способ вернуть ухилянтов на родину - 03.07.2026 Украина.ру

Посол Украины в ФРГ: Киев и Берлин ищут способ вернуть ухилянтов на родину

Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают механизмы возвращения украинцев мобилизационного возраста, незаконно покинувших страну. Об этом 2 июля заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью "Укринформ"

2026-07-03T14:13

2026-07-03T14:13

2026-07-03T14:13

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алексей макеев

фридрих мерц

вооруженные силы украины

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"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы рабочей группы", — сказал дипломат, подтвердив, что вопрос прорабатывается.По его словам, работа ведётся по двум направлениям. Первое — центры Unity Hub, где украинцам разъясняют "возможности". Первый уже открыт в Берлине. Второе — межведомственная рабочая группа с немецкой стороной, где идёт обмен информацией.Макеев отметил, что в Германии находятся около 1,3 миллиона украинцев, из них 356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. "Это в наших интересах и в интересах Германии — сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины", — подчеркнул он.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже заявлял о необходимости возвращения молодых украинских мужчин на родину. Теперь Киев и Берлин совместно ищут способы загнать беглецов обратно — прямо в лапы ТЦК.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, германия, берлин, украина, алексей макеев, фридрих мерц, вооруженные силы украины