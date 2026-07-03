Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией - 03.07.2026 Украина.ру
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Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией
Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией - 03.07.2026 Украина.ру
Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией
На Украине зафиксирован резкий перелом в общественных настроениях: две трети граждан хотят скорейшего прекращения войны. Об этом сообщается в сводке со ссылкой на данные опроса американского института Gallup
2026-07-03T14:36
2026-07-03T14:36
новости
украина
россия
венесуэла
нато
вооруженные силы украины
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66% опрошенных считают, что Украине следует как можно скорее договориться о прекращении огня. В 2022 году таких было немногим более 20%. Лишь 24% продолжают настаивать на продолжении боевых действий "до победы" — втрое меньше, чем в начале конфликта.При этом 70% респондентов считают маловероятным, что война скоро закончится. 38% не верят во вступление Украины в НАТО в принципе, а 11% вообще отказываются обсуждать эту тему.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, венесуэла, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Венесуэла, НАТО, Вооруженные силы Украины

Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией

14:36 03.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкраинцы не спешат возвращаться на Украину
Украинцы не спешат возвращаться на Украину - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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На Украине зафиксирован резкий перелом в общественных настроениях: две трети граждан хотят скорейшего прекращения войны. Об этом сообщается в сводке со ссылкой на данные опроса американского института Gallup
66% опрошенных считают, что Украине следует как можно скорее договориться о прекращении огня. В 2022 году таких было немногим более 20%. Лишь 24% продолжают настаивать на продолжении боевых действий "до победы" — втрое меньше, чем в начале конфликта.
При этом 70% респондентов считают маловероятным, что война скоро закончится. 38% не верят во вступление Украины в НАТО в принципе, а 11% вообще отказываются обсуждать эту тему.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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