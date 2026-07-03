https://ukraina.ru/20260703/gallup-66-ukraintsev-vystupayut-za-skoreyshiy-mir-s-rossiey-1081008576.html

Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией

Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией - 03.07.2026 Украина.ру

Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией

На Украине зафиксирован резкий перелом в общественных настроениях: две трети граждан хотят скорейшего прекращения войны. Об этом сообщается в сводке со ссылкой на данные опроса американского института Gallup

2026-07-03T14:36

2026-07-03T14:36

2026-07-03T14:36

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66% опрошенных считают, что Украине следует как можно скорее договориться о прекращении огня. В 2022 году таких было немногим более 20%. Лишь 24% продолжают настаивать на продолжении боевых действий "до победы" — втрое меньше, чем в начале конфликта.При этом 70% респондентов считают маловероятным, что война скоро закончится. 38% не верят во вступление Украины в НАТО в принципе, а 11% вообще отказываются обсуждать эту тему.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, венесуэла, нато, вооруженные силы украины