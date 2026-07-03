Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией
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На Украине зафиксирован резкий перелом в общественных настроениях: две трети граждан хотят скорейшего прекращения войны. Об этом сообщается в сводке со ссылкой на данные опроса американского института Gallup
66% опрошенных считают, что Украине следует как можно скорее договориться о прекращении огня. В 2022 году таких было немногим более 20%. Лишь 24% продолжают настаивать на продолжении боевых действий "до победы" — втрое меньше, чем в начале конфликта.
При этом 70% респондентов считают маловероятным, что война скоро закончится. 38% не верят во вступление Украины в НАТО в принципе, а 11% вообще отказываются обсуждать эту тему.
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