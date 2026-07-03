Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается" - 03.07.2026 Украина.ру
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Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается"
Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается" - 03.07.2026 Украина.ру
Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается"
Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии не означают подготовки к реальному вторжению — это информационно-психологическая провокация Запада. Совершив визиты к Путину и Си Цзиньпину, Лукашенко дал понять, на чьей он стороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-07-03T14:49
2026-07-03T14:49
новости
запад
украина
александр лукашенко
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снг
переговоры
новости переговоров
итоги переговоров
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ультиматумов Владимира Зеленского провел двухдневные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего отправился на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава КНР заверил его в том, что Пекин поддерживает Белоруссию в защите её суверенитета и территориальной целостности.Отвечая на вопрос о целях поездки Лукашенко к Путину и Си Цзиньпину после ультиматумов Зеленского, Скориков заявил, что о вооруженной агрессии против Белоруссии сейчас речи не идет.Вся эта информационно-психологическая провокация Зеленского – это часть политической игры Запада, направленной на то, чтобы переменить Лукашенко на свою сторону, уверен политолог. Более того, Запад вел эту игру еще задолго до начала боевых действий на Украине.По его словам, на любых переговорах есть тактика пряника и кнута. "Кнут – это Украина, которая воюет с Россией и грозит расширить фронт на севере. Ее используют для устрашения. А параллельно по закрытым дипломатическим каналам Лукашенко предлагают предать Россию, посулив снятие санкций и другие бонусы. Сейчас было то же самое", — пояснил собеседник издания.Скориков подчеркнул, что президент Белоруссии своими визитами дал Западу четкий сигнал. "И, судя по тому, что Лукашенко сначала съездил к Путину, потом – к Си Цзиньпину, и, может быть, поедет в КНДР, он показал Западу, на чьей он стороне. Белоруссия остается нашим твердым союзником, которая в игры не играет и на запугивания не поддается", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Киева улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, александр лукашенко, владимир путин, украина.ру, снг, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, война, владимир зеленский, мир без границ, си цзиньпин, поддержка, главные новости, главное, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Запад, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина.ру, СНГ, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, война, Владимир Зеленский, Мир без границ, Си Цзиньпин, поддержка, Главные новости, главное, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается"

14:49 03.07.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии не означают подготовки к реальному вторжению — это информационно-психологическая провокация Запада. Совершив визиты к Путину и Си Цзиньпину, Лукашенко дал понять, на чьей он стороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ультиматумов Владимира Зеленского провел двухдневные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего отправился на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава КНР заверил его в том, что Пекин поддерживает Белоруссию в защите её суверенитета и территориальной целостности.
Отвечая на вопрос о целях поездки Лукашенко к Путину и Си Цзиньпину после ультиматумов Зеленского, Скориков заявил, что о вооруженной агрессии против Белоруссии сейчас речи не идет.
Вся эта информационно-психологическая провокация Зеленского – это часть политической игры Запада, направленной на то, чтобы переменить Лукашенко на свою сторону, уверен политолог. Более того, Запад вел эту игру еще задолго до начала боевых действий на Украине.
По его словам, на любых переговорах есть тактика пряника и кнута. "Кнут – это Украина, которая воюет с Россией и грозит расширить фронт на севере. Ее используют для устрашения. А параллельно по закрытым дипломатическим каналам Лукашенко предлагают предать Россию, посулив снятие санкций и другие бонусы. Сейчас было то же самое", — пояснил собеседник издания.
Скориков подчеркнул, что президент Белоруссии своими визитами дал Западу четкий сигнал. "И, судя по тому, что Лукашенко сначала съездил к Путину, потом – к Си Цзиньпину, и, может быть, поедет в КНДР, он показал Западу, на чьей он стороне. Белоруссия остается нашим твердым союзником, которая в игры не играет и на запугивания не поддается", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.
США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Киева улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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