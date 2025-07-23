https://ukraina.ru/20250723/voennyy-ekspert-nikolay-sorokin-esli-vs-rf-perekroyut-logistiku-vsu-v-chugueve-to-reshat-problemu-1065824278.html

Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова

Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова - 23.07.2025 Украина.ру

Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-23T17:59

2025-07-23T17:59

2025-07-23T18:02

эксклюзив

прогнозы сво

сво закончилась

харьков

сумы

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

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Зеленский опасается потери политического лица в том случае, если российские войска возьмут Сумы. Более того, если бы он не усилил это направление, мы бы уже овладели высотами над городом и стали бы обстреливать его артиллерией. Вопрос их освобождения уже сейчас встал бы ребром. И если бы киевский режим потерял этот областной центр, это бы показало, что ВСУ не могут защищать территорию. Это бы привело к частичному обвалу фронта.Что касается самого Киевского направления, мне кажется, что было бы целесообразно повторить сценарий начала СВО, когда ВС РФ двигались с территории Белоруссии. Все-таки от Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой. Но в любом случае сначала нужно решить подчиненную сумскую проблему. И в конце концов нужно решать вопрос с Харьковом.Харьков находится на самой нашей границе. Учитывая настроения многих его жителей, которые ждут прихода нашей армии, это очень важно. И именно этот эпизод покажет недееспособность ВСУ больше, чем что бы то ни было. То есть Харьков у нас в приоритете.Хотя Южное направление тоже не останется без внимания. На Западе сейчас разгоняется истерия по поводу подготовки во второй половине лета крупного наступления с участием подразделений из КНДР. Представитель администрации Зеленского даже вынужден был опровергать эти слухи, поскольку они начали приобретать панический характер. Он сказал, что русская армия наступает медленно и что никакой речи о крупных операциях не идет.Но я в этом глубоко сомневаюсь. Учитывая относительное затишье в центре и на южном фасе, возможно, что мы увидим новый этап боевых действий в самом ближайшем будущем.Сперва надо блокировать и освободить Чугуев как основной логистический хаб ВСУ. Потом все пойдет легче и проще. Не надо думать об уличных боях времен Великой Отечественной войны. Надо окружить Харьков. Отрезать от основной группировки ВСУ. Потом Харьковский фронт должен быть объединен с Донецким (до него не так уж далеко).Повторюсь, надо перекрыть Харькову всю логистику, а потом открыть небольшой коридор для ВСУ с запада или юго-запада, чтобы они по нему ушли. А штурм города-миллионника будет связан с колоссальными потерями и мирного населения, и наших бойцов. Этого сценария надо пытаться избежать.

https://ukraina.ru/20250719/nikolay-sorokin-esli-rossiya-otkazhetsya-ot-taktiki-tysyachi-porezov-to-reshit-problemu-kharkova-i-sum-1065362634.html

https://ukraina.ru/20250722/1065760821.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, прогнозы сво, сво закончилась, харьков, сумы, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины