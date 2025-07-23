Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова - 23.07.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова
Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова - 23.07.2025 Украина.ру
Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-23T17:59
2025-07-23T18:02
эксклюзив
прогнозы сво
сво закончилась
харьков
сумы
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
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Зеленский опасается потери политического лица в том случае, если российские войска возьмут Сумы. Более того, если бы он не усилил это направление, мы бы уже овладели высотами над городом и стали бы обстреливать его артиллерией. Вопрос их освобождения уже сейчас встал бы ребром. И если бы киевский режим потерял этот областной центр, это бы показало, что ВСУ не могут защищать территорию. Это бы привело к частичному обвалу фронта.Что касается самого Киевского направления, мне кажется, что было бы целесообразно повторить сценарий начала СВО, когда ВС РФ двигались с территории Белоруссии. Все-таки от Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой. Но в любом случае сначала нужно решить подчиненную сумскую проблему. И в конце концов нужно решать вопрос с Харьковом.Харьков находится на самой нашей границе. Учитывая настроения многих его жителей, которые ждут прихода нашей армии, это очень важно. И именно этот эпизод покажет недееспособность ВСУ больше, чем что бы то ни было. То есть Харьков у нас в приоритете.Хотя Южное направление тоже не останется без внимания. На Западе сейчас разгоняется истерия по поводу подготовки во второй половине лета крупного наступления с участием подразделений из КНДР. Представитель администрации Зеленского даже вынужден был опровергать эти слухи, поскольку они начали приобретать панический характер. Он сказал, что русская армия наступает медленно и что никакой речи о крупных операциях не идет.Но я в этом глубоко сомневаюсь. Учитывая относительное затишье в центре и на южном фасе, возможно, что мы увидим новый этап боевых действий в самом ближайшем будущем.Сперва надо блокировать и освободить Чугуев как основной логистический хаб ВСУ. Потом все пойдет легче и проще. Не надо думать об уличных боях времен Великой Отечественной войны. Надо окружить Харьков. Отрезать от основной группировки ВСУ. Потом Харьковский фронт должен быть объединен с Донецким (до него не так уж далеко).Повторюсь, надо перекрыть Харькову всю логистику, а потом открыть небольшой коридор для ВСУ с запада или юго-запада, чтобы они по нему ушли. А штурм города-миллионника будет связан с колоссальными потерями и мирного населения, и наших бойцов. Этого сценария надо пытаться избежать.
https://ukraina.ru/20250719/nikolay-sorokin-esli-rossiya-otkazhetsya-ot-taktiki-tysyachi-porezov-to-reshit-problemu-kharkova-i-sum-1065362634.html
https://ukraina.ru/20250722/1065760821.html
харьков
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, прогнозы сво, сво закончилась, харьков, сумы, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины
Эксклюзив, прогнозы СВО, сво закончилась, Харьков, Сумы, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова

17:59 23.07.2025 (обновлено: 18:02 23.07.2025)
 
© Украина.руНиколай Сорокин (СВО)
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Зеленский опасается потери политического лица в том случае, если российские войска возьмут Сумы. Более того, если бы он не усилил это направление, мы бы уже овладели высотами над городом и стали бы обстреливать его артиллерией. Вопрос их освобождения уже сейчас встал бы ребром. И если бы киевский режим потерял этот областной центр, это бы показало, что ВСУ не могут защищать территорию. Это бы привело к частичному обвалу фронта.
Что касается самого Киевского направления, мне кажется, что было бы целесообразно повторить сценарий начала СВО, когда ВС РФ двигались с территории Белоруссии. Все-таки от Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой. Но в любом случае сначала нужно решить подчиненную сумскую проблему. И в конце концов нужно решать вопрос с Харьковом.
Харьков находится на самой нашей границе. Учитывая настроения многих его жителей, которые ждут прихода нашей армии, это очень важно. И именно этот эпизод покажет недееспособность ВСУ больше, чем что бы то ни было. То есть Харьков у нас в приоритете.
Николай Сорокин интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
19 июля, 07:00
Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и СумНа Западе сейчас разгоняется истерия по поводу подготовки во второй половине лета крупного наступления с участием подразделений из КНДР. Представитель администрации Зеленского даже вынужден был опровергать эти слухи, поскольку они начали приобретать панический характер. Он сказал, что ВС РФ наступают медленно и речи о крупных операциях не идет.
Хотя Южное направление тоже не останется без внимания. На Западе сейчас разгоняется истерия по поводу подготовки во второй половине лета крупного наступления с участием подразделений из КНДР. Представитель администрации Зеленского даже вынужден был опровергать эти слухи, поскольку они начали приобретать панический характер. Он сказал, что русская армия наступает медленно и что никакой речи о крупных операциях не идет.
Но я в этом глубоко сомневаюсь. Учитывая относительное затишье в центре и на южном фасе, возможно, что мы увидим новый этап боевых действий в самом ближайшем будущем.
Сперва надо блокировать и освободить Чугуев как основной логистический хаб ВСУ. Потом все пойдет легче и проще. Не надо думать об уличных боях времен Великой Отечественной войны. Надо окружить Харьков. Отрезать от основной группировки ВСУ. Потом Харьковский фронт должен быть объединен с Донецким (до него не так уж далеко).
Повторюсь, надо перекрыть Харькову всю логистику, а потом открыть небольшой коридор для ВСУ с запада или юго-запада, чтобы они по нему ушли. А штурм города-миллионника будет связан с колоссальными потерями и мирного населения, и наших бойцов. Этого сценария надо пытаться избежать.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Вчера, 17:21
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Эксклюзивпрогнозы СВОсво закончиласьХарьковСумыРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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