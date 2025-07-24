"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове - 24.07.2025 Украина.ру
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"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове
"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове - 24.07.2025 Украина.ру
"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове
16 июля на Гончаровском полигоне мобилизованный солдат Кошель расстрелял двух инструкторов, что вновь поставило вопрос о состоянии украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-24T12:28
2025-07-24T12:42
новости
чернигов
михаил павлив
украина.ру
вооруженные силы украины
расстрел
полигон
всу
потери всу
крах всу
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16 июля украинский солдат Кошель без объяснений расстрелял двух инструкторов на черниговском полигоне. "Контрольные выстрелы в голову. Казнь, а не конфликт", — констатирует Павлив."Без объяснений. Без ссор. Без провокаций. Просто — перешёл на боевой режим и начал стрелять", — описывает инцидент эксперт. По его данным, убиты старший сержант Дмитрий Кришталь и главный сержант Олег Рекуненко.Автор приводит слова служащего ВСУ Клима Братковского: "Кошель с самого начала заявлял, что служить не собирается, а в 2022 году пытался уехать в Россию". Следствие изучает возможные политические мотивы убийства."Этот случай — лакмус, резонансный сигнал в череде похожих, но 'не замеченных' эпизодов", — пишет Павлив. Он отмечает, что система принудительной мобилизации наполняет армию "внутренне враждебными, психологически сломленными, озлобленными гражданами"."Когда в армию продолжают загонять насильно, украинская армия перестаёт быть армией", — заключил автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
https://ukraina.ru/20250723/kakoy-opyt-byl-luchshim-na-voyne-serzhant-vs-rossii-shik-o-boyakh-ot-kieva-do-gorodov-donbassa-1065833031.html
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новости, чернигов, михаил павлив, украина.ру, вооруженные силы украины, расстрел, полигон, всу, потери всу, крах всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости украины, мобилизация, тцк
Новости, Чернигов, Михаил Павлив, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, расстрел, полигон, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Новости Украины, мобилизация, ТЦК

"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове

12:28 24.07.2025 (обновлено: 12:42 24.07.2025)
 
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16 июля на Гончаровском полигоне мобилизованный солдат Кошель расстрелял двух инструкторов, что вновь поставило вопрос о состоянии украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
16 июля украинский солдат Кошель без объяснений расстрелял двух инструкторов на черниговском полигоне. "Контрольные выстрелы в голову. Казнь, а не конфликт", — констатирует Павлив.
"Без объяснений. Без ссор. Без провокаций. Просто — перешёл на боевой режим и начал стрелять", — описывает инцидент эксперт. По его данным, убиты старший сержант Дмитрий Кришталь и главный сержант Олег Рекуненко.
Автор приводит слова служащего ВСУ Клима Братковского: "Кошель с самого начала заявлял, что служить не собирается, а в 2022 году пытался уехать в Россию". Следствие изучает возможные политические мотивы убийства.
"Этот случай — лакмус, резонансный сигнал в череде похожих, но 'не замеченных' эпизодов", — пишет Павлив. Он отмечает, что система принудительной мобилизации наполняет армию "внутренне враждебными, психологически сломленными, озлобленными гражданами".
"Когда в армию продолжают загонять насильно, украинская армия перестаёт быть армией", — заключил автор.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.
Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
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