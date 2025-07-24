https://ukraina.ru/20250724/kontrolnye-vystrely-v-golovu-pavliv-o-khladnokrovnom-rasstrele-instruktorov-na-poligone-v-chernigove-1065867171.html
"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове
"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове - 24.07.2025 Украина.ру
"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове
16 июля на Гончаровском полигоне мобилизованный солдат Кошель расстрелял двух инструкторов, что вновь поставило вопрос о состоянии украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-24T12:28
2025-07-24T12:28
2025-07-24T12:42
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расстрел
полигон
всу
потери всу
крах всу
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16 июля украинский солдат Кошель без объяснений расстрелял двух инструкторов на черниговском полигоне. "Контрольные выстрелы в голову. Казнь, а не конфликт", — констатирует Павлив."Без объяснений. Без ссор. Без провокаций. Просто — перешёл на боевой режим и начал стрелять", — описывает инцидент эксперт. По его данным, убиты старший сержант Дмитрий Кришталь и главный сержант Олег Рекуненко.Автор приводит слова служащего ВСУ Клима Братковского: "Кошель с самого начала заявлял, что служить не собирается, а в 2022 году пытался уехать в Россию". Следствие изучает возможные политические мотивы убийства."Этот случай — лакмус, резонансный сигнал в череде похожих, но 'не замеченных' эпизодов", — пишет Павлив. Он отмечает, что система принудительной мобилизации наполняет армию "внутренне враждебными, психологически сломленными, озлобленными гражданами"."Когда в армию продолжают загонять насильно, украинская армия перестаёт быть армией", — заключил автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
https://ukraina.ru/20250723/kakoy-opyt-byl-luchshim-na-voyne-serzhant-vs-rossii-shik-o-boyakh-ot-kieva-do-gorodov-donbassa-1065833031.html
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"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове
12:28 24.07.2025 (обновлено: 12:42 24.07.2025)
16 июля на Гончаровском полигоне мобилизованный солдат Кошель расстрелял двух инструкторов, что вновь поставило вопрос о состоянии украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
16 июля украинский солдат Кошель без объяснений расстрелял двух инструкторов на черниговском полигоне. "Контрольные выстрелы в голову. Казнь, а не конфликт", — констатирует Павлив.
"Без объяснений. Без ссор. Без провокаций. Просто — перешёл на боевой режим и начал стрелять", — описывает инцидент эксперт. По его данным, убиты старший сержант Дмитрий Кришталь и главный сержант Олег Рекуненко.
Автор приводит слова служащего ВСУ Клима Братковского: "Кошель с самого начала заявлял, что служить не собирается, а в 2022 году пытался уехать в Россию". Следствие изучает возможные политические мотивы убийства.
"Этот случай — лакмус, резонансный сигнал в череде похожих, но 'не замеченных' эпизодов", — пишет Павлив. Он отмечает, что система принудительной мобилизации наполняет армию "внутренне враждебными, психологически сломленными, озлобленными гражданами".
"Когда в армию продолжают загонять насильно, украинская армия перестаёт быть армией", — заключил автор.