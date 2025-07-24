https://ukraina.ru/20250724/dmitriy-gusev-zakhvat-kapitoliya-pokazhetsya-ssha-raem-esli-neft-podorozhaet-do-150-200-dollarov-za-1065812046.html

Дмитрий Гусев: Захват Капитолия покажется США раем, если нефть подорожает до 150-200 долларов за баррель

Дмитрий Гусев: Захват Капитолия покажется США раем, если нефть подорожает до 150-200 долларов за баррель - 24.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Гусев: Захват Капитолия покажется США раем, если нефть подорожает до 150-200 долларов за баррель

Запад действует крайне осторожно в вопросе введения полноценных санкций против РФ. Там прекрасно понимают, что отказ от российской нефти, полное прекращение ее поставок приведет мир к энергетическому кризису и росту цен на нефть, газ, бензин, дизель, масла. Соответственно, возникнет коллапс мировой экономики.

2025-07-24T10:00

2025-07-24T10:00

2025-07-24T10:00

интервью

энергоресурсы

топливо

европа

россия

сша

ес

северный поток

нефть

газ

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.Евросоюз принял 18 пакет санкций против России. Это один из самых жёстких пакетов. Он уменьшает требование предельной цены на нефть из России с 60 долларов до 46, вводит санкции против 105 танкеров российского теневого флота.— Дмитрий, чем 18-й пакет санкций грозит российской нефти? Или это много шума из ничего?— Знаете, моя позиция проста. Если бы коллеги хотели что-то ввести, давно бы сделали это. А вот эти непонятные “санкции”, которые вводятся по чуть-чуть, больше похожи на то “что придумали, то и ввели”.Западные государства прекрасно понимают, что отказ от российской нефти, полное прекращение ее поставок приведет мир к энергетическому кризису, к значительному росту стоимости всех энергоресурсов — и нефти, и газа, и бензина, и дизеля, и масел. Соответственно, возникнет коллапс мировой экономики.Поэтому история с танкерами, изменения продуктов (пропан не покупаем, а бутан берем) говорят лишь о том, что этот вопрос тщательно проработан — они понимают, что риски введения полноценных санкций против России гораздо больше навредят им самим, нежели нам.А мы в очередной раз продолжаем делать то, что делали последние три года — продаем ресурсы для западных государств.— Вы упомянули, что может возникнуть коллапс мировой экономики в случае ведения полноценных санкций против РФ. А в чем это будет выражаться?— Большая часть западного мира завязана на биржевые котировки — и на внутренний, и на оптовый, и розничный рынки. То есть стоимость на заправках на бензин привязана к мировым ценам. Если не будет поступать российская нефть, ее стоимость “ускачет” высоко, и никто не знает насколько — 120, 150 или 170 долларов за баррель. Внутренние цены поползут вверх как в Европе, так и в США.А для европейцев и американцев стоимость топлива — очень чувствительная тема. Если в Европе это подпрыгнет на 3 евро, а в Америке на 6-7 долларов за галлон, это станет, в первую очередь, проблемой для внутренней политики этих государств. Высока вероятность, что население захочет смены правительств…Для жителей и Европы, и Америки внутренний рынок гораздо важнее, чем внешний. Если растут цены, они начинают бунтовать.— Чуть подробнее про влияние на рынки США расскажите, пожалуйста...— Америка находится в достаточно двояком состоянии. С одной стороны, чем выше цены на нефть, тем дороже американцы могут продавать свои энергоресурсы. С другой стороны, как я уже говорил, внутренние цены в том числе в США зависят от мировых, то есть начинается их подъем.А для Америки внутренняя составляющая гораздо важнее, чем любая внешняя. То есть, например, если условные американские элиты зарабатывают на экспорте оружия, то для нормального адекватного американца самая главная цена — стоимость бензина.Если цены на бензин вырастут на порядок, с 3 до 6-7 долларов, как мы уже видели, начнутся серьезные социальные волнения в США. С учетом того, что в следующем году состоятся выборы в Конгресс, думаю, это станет значительным фактором для изменения его состава.Поэтому американцы понимают, что какие-то санкционные пакеты хорошо, но серьезных мер никто принимать не будет. Потому что захват Капитолия сторонниками Трампа покажется раем, если вдруг цена на нефть станет 150-200 долларов за баррель и останется такой на долгий период.— Как пишут эксперты, идея потолка цен на нефть давно утратила актуальность. Индия, Китай и другие покупатели российской нефти с самого начала не особо признавали этот механизм и использовали альтернативные логистические пути, минуя ограничения. Это действительно так?— Да. Если, например, соседнее государство говорит вам, что нельзя покупать помидоры по 100 рублей, а можно только по 70 — это прямое вмешательство в суверенные дела вашей страны. Никто никому (за исключением разве что ООН, хотя и тут по случаю) не может диктовать условия, как работать.Да, безусловно, ограничения сказываются на цене российской нефти. Это давит сверху, не дает возможности вырасти стоимости, многие покупатели просят скидки. Но в целом запрет одних стран не должен влиять на состояние других.Для тех же Индии и Китая, для африканских государств приобретение ресурсов — вопрос энергобезопасности и выживания населения. Почему они должны соглашаться на какие-то условия европейцев или американцев, потому что тем так захотелось? Это нелогично.— Также в списке санкций — запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российского сырья и санкции против НПЗ "Роснефти" в Индии — крупнейшего поставщика дизельного топлива для Европы. Это же риски для самой Европы?— Конечно, но, видимо, они считают, что каким-то образом смогут это преодолеть. Но здесь есть другая сторона. Когда у вас экономика тормозится и падает, вы потребляете все меньше и меньше энергоресурсов. То есть при такой экономике можно вводить какие угодно санкции.— Самое интересное, что ЕС решил ввести санкции против "Северных потоков", которые не работают после диверсий в 2022 году. Чем обусловлено такое решение европейских властей?— Наверное, это обусловлено фантазией людей, которые пишут эти законопроекты и вводят их. Видимо, боятся, что “Северные потоки” заработают от их действий. Если лошадь мертвая, вы, конечно, можете делать припарки и декларировать, что она не совсем умерла...То есть я не понимаю, в чем суть законодательной инициативы западников. Сложно искать логику там, где ее нет, особенно ожидать ее от тех людей, которые не способны к ее проявлениям .— Почему, кстати, Словакия перестала блокировать пакет санкций? По итогам мая 2025 года больше всего нефти приобрели как раз Словакия и Венгрия.— Коллеги из Словакии, Венгрии и некоторых присоединяющихся государств блокируют все пакеты санкций ровно до того момента, пока им не делают какие-то исключения. Они выторговывают себе место под солнцем. Тем более, что ряд поставок можно осуществлять через южные направления, что они будут продолжать делать.Нам надеяться на то, что условно Словакия или Венгрия будут биться за Россию, не стоит. Они лишь хорошо торгуются в текущей ситуации, равно как и Турция и многие другие государства.— Санкции ЕС коснулись более 20 российских банков, которые отключат от SWIFT, а также запретят операции с уже отключенными от системы организациями. Как это повлияет на международные расчеты России? На Китай, в частности.— У Китая есть своя система, мы уже давно готовились к альтернативам. Соответственно, по ним и будем работать.Вся мировая торговля, которая ведется с позиции против нас, Ирана, Северной Кореи, Сирии — вся она движется в глобалистической региональной модели несколько десятков лет. Мне кажется, европейцы сами делают максимально много для убийства глобализма.Если Европа не хочет торговать, ей ничего не мешает сказать об этом. Еще раз повторю: не понимаю, почему она это делает дозированно. Видимо, европейцы боятся, что рухнут в один момент вместе со своими финансовыми рынками.— Самое интересное, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уже заявил, что Евросоюз начал работать над 19-м пакетом санкций и добавил, что он "не ограничится полумерами". Как расценивать такое заявление? Чего хотят добиться евролидеры?— Он прав — это будут не полумеры, а более мелкие доли мер…Я еще раз говорю, к сожалению, экономика и разум у европейских политиков не преобладает при принятии решений. Безусловно, наверное, там преобладает экономика личного кармана и популизм, который позволяет им зарабатывать в текущем моменте с каких-то американских и британских сил, которые их финансируют.Например, политика прибалтийских, приграничных с Россией, государств, все время заключается в том, что они почему-то ощущают себя неким фортпостом против нас. Если бы они немного подумали, посовещались, я боюсь, что рано или поздно на российской границе все стало бы тихо, мирно и спокойно.— С учетом остановки поставок российских энергоресурсов, низкая цена которых была единственным шансом конкурентоспособности украинских товаров, что будет с украинским рынком, когда цены на топливо будут на мировом уровне?— Для начала нужно определиться, что такое украинский рынок и есть ли он вообще. Соответственно, когда определится территория Украины, если она будет существовать, тогда, наверное, можно будет что-то прогнозировать.Мы видим, что Украина влилась в Европу, что ее цены приближаются к стоимости на европейские энергоносители. В связи с этим в первую очередь жалко население, которое действиями политиков доведено до не самого лучшего состояния. Если власти Украины считают, что через подъем цен на уровень европейских они помогут народу приблизиться к Европе, ничего хорошего из этого не выйдет. Например, угольную промышленность они уже потеряли. Газовая отрасль по сути дела на Украине отсутствует. Страна закупает газ в Европе. Полагаю, с учетом общего положения экономики и промышленности Северного Причерноморья там скоро не останется ничего.Более подробно о том, почему новые антироссийские санкции ЕС будет сложно реализовать, в материале Хроника энергетической войны. ЕС против российской нефти, а Индия – против крупнейшей в мире ГЭС в Китае.

https://ukraina.ru/20221205/1041510428.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, энергоресурсы, топливо, европа, россия, сша, ес, северный поток, нефть, газ, санкции, экономика, украина, ресурсы