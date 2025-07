https://ukraina.ru/20250723/zelenskiy-igraet-s-ognm-zapad-ne-stal-molchat-nascht-nabu-i-sap-1065821377.html

Зеленский играет с огнём: Запад не стал молчать насчёт НАБУ и САП

Спешное решение об изменении структуры антикоррупционной системы на Украине так остро встретили зарубежные союзники Киева, поэтому что это напрямую затрагивает их интересы

2025-07-23

Новость о ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры как независимых структур не только заставила выйти на акции протестов жителей разных городов, находящихся под контролем режима Зеленского (включая Киев, Львов, Днепр, Одессу), но и вызвала бурю негативных эмоций у западных политиков.Послы государств G7 в Киеве в совместном заявлении выразили серьёзные опасения и желание обсудить происходящее с официальным Киевом. Постоянный представитель ЕС на Украине Катерина Матернова пригрозила потерей поддержки со стороны Запада. Более того, Евросоюз даже грозится ввести санкции против Украины."Правительство Зеленского, судя по всему, серьёзно просчиталось в оценке настроения обычных украинцев. Возможно, что ещё серьёзнее, Зеленский крайне неверно истолковал ситуацию с точки зрения последствий со стороны своих западных покровителей", — говорится в статье The Spectator.Другое британское издание — журнал The Economist — пишет, что Евросоюз, один из ключевых финансовых доноров Украины, оказывал давление на Зеленского, чтобы приостановить процесс, но он всё же подписал документ.За весь период проведения СВО со стороны Евросоюза не звучало такой критики в адрес Украины, подчёркивает издание Politico, и это крайне необычно. Вскоре к публичным высказываниям европейских чиновников может присоединиться президент США Дональд Трамп.Такая бурная реакция извне обусловлена тем фактом, что НАБУ и САП — это структуры, созданные с подачи Запада после госпереворота на Майдане. Борьба с коррупцией стала одним из ключевых требований для поддержки со стороны Запада. Учреждение НАБУ и САП в 2015 году было в числе основных условий для предоставления траншей от Международного валютного фонда и установления безвизового режима с Евросоюзом. Схема работала так: детективы НАБУ расследуют дела, передают их в САП, а та — в Высший антикоррупционный суд Украины, созданный в 2019-м.Принятый закон шокировал многих в команде Зеленского, рассказали источники The Economist. Один украинский чиновник предположил, что Офис президента решил "воспользоваться моментом безнаказанности и возможностей", переключив внимание на внутренних врагов.Из того, что всё произошло очень быстро, а представление проекта законопроекта состоялось на спешно созванном заседании комитета Верховной Рады в отсутствие его председателя и большинства членов, издание делает вывод, что такой важный документ принимался в панике, и выдвигает предположение, почему."Украина готовилась к этому моменту в течение нескольких недель, и, судя по всему, в стране усиливается подавление внутреннего инакомыслия. Решение правительства начать полномасштабную атаку на реформы эпохи майдана подразумевает, что здесь замешано что-то зловещее. Толчком к принятию законопроекта могло послужить начало расследования НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации [Зеленского]", — говорится в статье.Чуть больше света проливает украинский журналист Юрий Николов. По его словам, детективы НАБУ взялись за производство дронов: по засекреченным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнёров самого Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.А оружие — это то, что нынешняя украинская власть просит, даже вернее было бы сказать, требует от западных партнёров чаще и настойчивее всего. Куда уходит военная помощь, выделенная Киеву? — вот каким вопросом часто задаётся Трамп. И он сделал это вновь 22 июля (в день принятия закона на Украине) на встрече с законодателями-республиканцами."Байден передал снаряжения и денег на сумму в $350 млрд. И что ещё хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы всё-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошёл по назначению. Думаю, мы захотим когда-нибудь разузнать об этом", — заявил американский лидер.Учитывая масштабы коррупции на Украине, нет сомнений, что далеко не все средства, выделенные прежней администрацией Белого дома, были потрачены на то, на что должны были. Даже если на американские деньги действительно закупили оружие, то оно потом зачастую всплывало в других регионах мира, где тоже идут военные действия, или продавалось в даркнете.Мировые СМИ наперебой предупреждают Банковую о тяжёлых последствиях борьбы с НАБУ и САП: финансирование от ЕС и потенциальное членство в сообществе под вопросом; безвизовый режим для украинцев отменят; Украина вообще может лишиться поддержки Запада."Зеленский играет с огнём, учитывая, что Дональд Трамп неоднократно говорил о зашкаливающей коррупции на Украине, а Зеленского называл диктатором без выборов", — пишет американский портал Axios.На Банковой же, по информации "Страна.ua", настроения и взгляд на ситуацию совершенно иные: в Офисе президента считают, что Европа вводить жёсткие меры против воюющей страны не посмеет, а Трампу нет вообще никакого дела до антикоррупционной вертикали, созданной при участии Демократической партии.Нынешний президент США действительно крайне негативно относится к политическому наследию не только своего предшественника, не позволившего ему остаться в Белом доме на вторую четырёхлетку правления подряд, но и всех правителей-демократов, и стремится всё это ликвидировать. НАБУ и САП были созданы в период президентства Барака Обамы и вице-президентства Джо Байдена, так что биться за сохранение ведомств с этой точки зрения Трампу ни к чему. С другой стороны, давайте вспомним, с какой целью создавались эти структуры? Для контроля за поступающими от Запада средствами, чтобы они не разворовывались. А вот это уже серьёзно заботит 47-го президента, который для оптимизации госбюджета и сохранения долларов американских налогоплательщиков даже создал целое новое ведомство DOGE (судьба Департамента эффективности правительства США — это уже совсем другая история). Так вот, если после переподчинения антикоррупционных структур средства продолжат утекать в неизвестном направлении, то тут Трамп привлечёт внимание украинского руководства или сразу применит кнут (без пряников, естественно)."Мне кажется, что это большой просчёт. В условиях войны НАБУ и САП следили, чтобы деньги партнёров тупо не разворовывались. Даже если плевок проглотит [председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен (ей, кажется, по вкусу такие практики), то многим это может не понравиться. Трампу вот уже 'показалось', что Зеленский ворует помощь. Поэтому вполне может оказаться, что в этот раз Зеленский окончательно заплыл за буйки", — считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Но пока американский лидер всё ещё продолжает упиваться успехом из-за того, что ему удалось переложить расходы на оружие для ВСУ на Европу, что Трамп особо подчёркивал на встрече с законодателями-республиканцами.Возможно, именно поэтому европейцы так бурно и отреагировали на новость — после смены власти в Америке они плотнее завязаны на Киев. Соответственно, в антикоррупционном хаосе кануть в лету рискуют их денежки. В то же время как раз-таки отдельные страны Европы стали главными соратниками Украины в противостоянии с Россией. Поэтому выступить против неё сейчас и прибегнуть к неким наказаниям, например, сократить финансовую или военную помощь, значит ослабить позиции Киева и, как сказали бы на Западе, подыграть Москве, а этого допустить они явно не могут.Возможно, западные чиновники проведут серьёзный разговор с Зеленским насчёт НАБУ и САП, после чего он внесёт некие коррективы и станет более сговорчивым, покладистым. Но, учитывая, как часто и на какие вопиющие действия и заявления главы киевского режима и его команды и европейцы, и американцы за все эти годы закрывали глаза, ожидать некоего серьёзного раскола между Украиной и её союзниками вряд ли стоит.Читайте также: Борются с "антикоррупционерами" и жалуются Западу на произвол. Чем занимаются украинские элиты

