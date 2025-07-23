https://ukraina.ru/20250723/boryutsya-s-antikorruptsionerami-i-zhaluyutsya-zapadu-na-proizvol-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity--1065737454.html

Борются с "антикоррупционерами" и жалуются Западу на произвол. Чем занимаются украинские элиты

Борются с "антикоррупционерами" и жалуются Западу на произвол. Чем занимаются украинские элиты - 23.07.2025 Украина.ру

Борются с "антикоррупционерами" и жалуются Западу на произвол. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской политической элиты на этой неделе были более всего обеспокоены разгоревшейся борьбой с борцами с коррупцией.

2025-07-23T05:15

2025-07-23T05:15

2025-07-23T05:15

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александр дубинский

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СБУ ударила по Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), которое создавалась под руководством западных посольств с целью присмотра над вороватыми украинскими чиновниками. Коррупции от этого меньше не становилось. Как правило, чиновников, попавшихся в сети антикоррупционеров, брали на заметку и шантажировали компроматом.Однако в прошлом месяце НАБУ посмело замахнуться на кума Зеленского, бывшего главу Министерства единства Алексея Чернышова. И уже на этой неделе СБУ пришла с обысками к детективам НАБУ без всяких санкций суда, обвиняя их в госизмене. Как водится, обвиняют ставленников западных посольств в "работе на Россию" и на олигарха Игоря Коломойского, бывшего спонсора Зеленского.На фотографиях, которые публикует СБУ, у антикоррупционеров были обнаружены крупные суммы в долларах. Также, по версии СБУ, у большинства детективов НАБУ имеются крупные суммы в криптовалюте. Однако самое "страшное" - при обыске были изъяты российские рубли.В НАБУ заявляют о применении насилия в отношении сотрудников Бюро. Жалуются в НАБУ и на то, что СБУ получила доступ к файлам, которые детективы НАБУ собирали об украинских чиновниках. Послы стран G7 в Украине выразили "обеспокоенность" в связи с обысками и задержаниями антикоррупционеров.Посол ЕС в Киеве дала понять, что за действия против НАБУ Украину могут лишить поддержки.Однако у Зеленского прекрасно понимают, что антикоррупционные органы создавались при предыдущей администрации США, поэтому Дональд Трамп вряд ли будет за них вступаться.Telegram-каналы Офиса президента сообщают, что СБУ получила списки всех агентов НАБУ, среди которых десятки политиков. По их данным, всех, кого НАБУ на чем-то ловило, брали на службу в Бюро, не привлекая к ответственности, но начисляя затем щедрые гонорары.Украинские эксперты при этом опасаются, что открытое столкновение двух силовых вертикалей может привести к подрыву доверия со стороны западных партнеров. Но, как пишет журналист Сергей Лямец, из-за Трампа "антикоррупционеры" и НАБУ потеряли в Украине свой главный "крышующий" ресурс. Он отмечает, что задача антикоррупционеров состояла отнюдь не в борьбе с коррупцией."Антикоррупционную вертикаль создали, чтобы давить на тех, кого не хочет трогать традиционная [силовая вертикаль]. Чтобы получить доступ в каждый офис и каждую квартиру, выбрали один из лучших мемов современности — коррупцию", - пишет Лямец.В Центре противодействия коррупции, еще одной антикоррупционной "грантовой" структуре, заявляют, что украинские власти хотят ликвидировать НАБУ, потому что те вели расследование в отношении близких к Банковой людей.Украинское издание "Страна" считает, что ударом по прослойке "антикоррупционных активистов", живущих на западные гранты, Зеленский фактически ликвидирует остатки конкурентной политической системы в стране ради создания системы единоличного правления. По данным "Страны", антикоррупционные органы либо полностью расформируют как "угрозу национально безопасности", либо поставят под контроль Банковой.Нардеп Ярослав Железняк написал 22 июля, что в Раде срочно планируют рассмотреть законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры). По его словам, законопроект по факту подчинит НАБУ генпрокурору, а САП превратит в "свадебных генералов".При этом руководство НАБУ в данный момент находится заграницей, где жалуется на произвол украинских властей. По данным нардепа Александра Дубинского, глава НАБУ Семен Кривонос может рассчитывать теперь только на заступничество Великобритании. "Кривонос рассчитывает "сдаться англичанам": в Лондоне он начал консультации, понимая, что только британцы могут ещё гарантировать хоть какую-то институциональную защиту от давления со стороны Банковой, которое уже трудно назвать политикой - это прямая зачистка", - утверждает Дубинский.Пока же, пишет Дубинский, ручная СБУ изымает все дела, которые "антикоррупционеры" успели составить на спонсоров и окружение Зеленского. "Настоящая причина атаки на Бюро в том, что детективы НАБУ завели уголовные дела против друзей, кумовьев и бизнес-партнёров самого Зеленского", - пишет Дубинский.Впрочем, у "антикоррупционеров" и "соросят" на Украине появился еще один союзник – бывший президент Петр Порошенко, который сейчас играет в оппозиционера. Украинские СМИ пишут о ситуативном альянсе Порошенко с прозападными грантовыми структурами, которые при нем и создавались. Вместе они ищут покровительства на Западе, жалуясь на диктатора Зеленского.По сути, окружение Зеленского сейчас пытается понравиться Дональду Трампу, резко меняя политическую ориентацию. Тогда как его оппоненты из числа "соросят" и окружения Порошенко пытаются апеллировать к кругам, близким Демократической партии США. Таким образом, итогом "незалежности" стало продолжение политической борьбы Соединенных Штатов, но уже между группировками украинской элиты.О том, чем занят бывший всесильный глава МВД Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Скупает энергетику и курирует неонацистов. Чем занимается бывший глава МВД Арсен Аваков*"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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