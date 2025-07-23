https://ukraina.ru/20250723/mynerabov-prorvalo-na-ukraine-zamaydanili-snova-1065803931.html

"Мынерабов" прорвало? На Украине замайданили снова

"Мынерабов" прорвало? На Украине замайданили снова - 23.07.2025 Украина.ру

"Мынерабов" прорвало? На Украине замайданили снова

В Киеве, Львове, Днепре, Одессе прошли массовые акции протеста. Активисты возмутились решением Верховной Рады об ограничении полномочий антикоррупционных независимых (от украинской власти) органов

2025-07-23T14:18

2025-07-23T14:18

2025-07-23T14:18

украина

киев

вашингтон

владимир зеленский

владимир кличко

набу

сап

верховная рада

эксклюзив

трамп и зеленский

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Грантовые лидеры общественного мнения скандировали оскорбительные лозунги в адрес Зеленского и требовали от него не подписывать закон. Зеленский мнение толпы проигнорировал и пока управляет ситуацией.И хотя вся эта майданная движуха больше была похожа на "потешное войско", однако за его спиной обозначили вполне себе серьёзные лидеры — братья Кличко, Притула, которые метят в президентское кресло.Отмолчался пока по вопросу посягательств на демократическое будущее Залужный — ещё один калиброванный кандидат. Но его выход был бы сейчас преждевременным.Во что выльются нынешние протесты, и сможет ли разгореться пламя из этой искры — анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна МонтянТам в Киеве устроили небольшой майданчик из-за принятия закона о подчинении НАБУ и САП Офису президента. На акцию протеста вышли лучшие люди Салорейха: активисты, антикоррупционеры, ветераны Евромайдана, соросята и прочая отборная мразота.Всё по канону: световое шоу с мобильников, дебильные лозунги, написанные маркером на огрызках картона, килотонны драмы по гибнущей демократии и это вот всё. Аж скупая ностальгическая слеза по временам Евромайдана на глаза навернулась!Да вот только это так не работает. Тысячу раз уже писала: для успеха майдана нужна, во-первых, поддержка внешних сил, в первую очередь из США, а во-вторых, раскол (а лучше — несколько расколов) в самой структуре власти.Первого нет и в помине: США по поводу прессинга в отношении НАБУ молчат в тряпочку, Европа что-то там вякает, но кого в наше время волнует мнение Европы, пока это мнение не подкреплено волей Вашингтона?Что же до конфликтов среди зелебобиков, то их не то чтобы совсем нет, но они недостаточно системны и сильны, чтобы вызвать реальный раскол. Зато в руках Офиса президента находится почти неограниченная власть и прогретая и смазанная машина репрессий военного времени, которую не промедлят применить против любого, кто будет составлять этой власти угрозу.Так что в успех "антикоррупционного майдана" я, уж простите, не верю. Как говаривал бывший министр Зорян Шкиряк (помните ведь ещё такого?), "повоняют и разойдутся".Другое дело, что отныне все мосты между зелебобиками и соросятской шоблой можно считать сожжёнными. И грантоедское кубло теперь будет больно кусать зелебобиков при каждой удачной возможности. Что же, с удовольствием на это полюбуюсь!Украинский писатель Ян ВалетовЭто как попытка двух нетрадиционно ориентированных граждан зачать ребёнка с помощью полового акта: зрелищно, эмоционально, красочно, но безрезультатно.Есть у меня надежда, правда, слабая, что мы выйдем из горнила войны израненными, но изрядно помудревшими. И перестанем играть на руку политикам, целью которых является не развитие, прогресс и процветание, а только лишь власть и то, что она даёт.Но это только надежда… Кода. Не становитесь ничьим орудием. Не поддерживайте то, чего не понимаете. Не протестуйте против того, в чём не разбираетесь.Сначала поймите, разберитесь, послушайте разные мнения, а уж потом принимайте решения и занимайте сторону. Вашего счастья и благополучия не хочет никто, кроме вас самих. Для политиков вы инструмент.Вспомните, что говорила ЮВТ не на камеру в золотые времена Первого Майдана. Когда все мы ещё верили. И вспомните, что наша вера закончилась Януковичем.Система характеризуется не ошибками, а реакцией на ошибки. Умением не совершать их снова и снова.Политтехнолог Михаил ПавливНа Майдане в Киеве снова скандируют — "Ганьба"! Зеленский громит НАБУ. ЕС и послы G7 обрушивают критику на Банковую! Что происходит?А вот что — в украинском политикуме наконец-то вызрел подлинный сговор, целью которого является свержение или отстранение Зеленского и Ермака от власти.Нет, олигархический элитный консенсус против них и в целом 95-го квартала существует уже достаточно давно. Но с начала 22-го года любая оппозиционная деятельность на Украине была в состоянии такого себе летаргического сна.И погружённый в контекст и сторонний наблюдатель мог за последний месяц-полтора обратить внимание на тот факт, что украинские политические подмостки снова входят в, так сказать, зону турбулентности.Нет, на поверхности всё та же привычная риторика о борьбе с коррупцией, стабильности и евроинтеграции. Под ней — уже начавшаяся активная фаза попытки политического передела.Внутри элиты запустился механизм пока медленно тлеющей, но всё более ожесточённой борьбы за власть в Украине после Зеленского. А на переднем плане этих событий те самые упомянутые выше участники нового "венского сговора", начавшие активно приближать эту самую Украину после Зеленского.При этом с Банковой всё чаще звучат жёсткие упреждающие сигналы для представителей украинской политической элиты, не входящей в ближний круг правящего дуумвирата. В ответ готовятся иски и компрометирующие публикации, проводятся тайные переговоры с западными политтехнологами и закулисные визиты в Вашингтон — всё это признаки того, что антиквартальный фронт наконец-то пришёл в движение.Политический аналитик Александр ЛазаревКак это всё смешно. Вышли на майдан! Возмутились ущемлением НАБУ и САП.То есть когда убивают людей на улицах, рёбрами протыкают лёгкие, доводят старушек до смерти — это не повод для майданов. А вот НАБУ!!!Конечно, у старушек и пацанов на улице нет покрышек в Лондоне и Вашингтоне. Демократия.Политолог Александр НосовичСегодня для всякого думающего украинца и просто думающего, который следит за Украиной, умирает мифология "народного протеста", "майдана", "люди сами вышли на улицу" и т. д. и т. п.По городам Украины впервые за годы военного положения проходят массовые митинги — против урезания полномочий подконтрольных Западу антикоррупционных структур.Это как когда курильщикам советуют, как окончательно избавиться от зависимости: очень долго не курить, а потом резко затянуться.Так и здесь: для полного прощания со сказкой о том, что народ сам соорганизовался, и ярость благородная вывела его на улицы, надо было по такому поводу такое организовать.Несколько лет режим Зеленского отлавливал на улицах, избивал, убивал, держал в застенках и гнал на убой "мынерабов". За эти годы не было ни одной заметной акции протеста против беспредела ТЦК. Если не считать таковыми прокалывание шин их машинам, отбивание мобилизованных у патрулей всей деревней, битьё окон военкомов, штурмы ворот военкоматов женами и матерями и передачу координат военкоматов российским военным.Но именно системного гражданского сопротивления беспределу, как его на постсоветском пространстве расписывали 20 лет, не было и в помине.А теперь глядите-ка: в борьбе жабы с гадюкой народ решительно поддержал гадюку и раскачивает себя за полномочия грантососов на третий майдан.При том, что светоносное Антикоррупционное бюро Украины за эти годы не прижало за взятку ни одного тцк-шника, хотя вся Украина знает, что все военкомы берут, и все знают, сколько берут.И вот такую дивную контору простой украинец сам, без всяких "выдуманных Кремлём оранжевых технологий", решил поддержать? Ну-ну. Свежо предание.Общественный деятель Александр СкубченкоНочь в Киеве прошла спокойно: народ протестовал, русские "Герани" были с народом и не мешали протесту. Но Зеленский от страха даже ежедневное вечернее обращение записал аж ночью.И бояться ему есть чего. На протест под его офис пришёл сам Кличко. Причём сразу оба: и мэр Киева, и тот, что президентом Украины стать хочет.Протесты были скоординированы не только в Киеве, но и во Львове, в Днепропетровске и в Одессе. А значит, это не стихийная акция — за ней есть организация.Да, толпа иноагентов — это не толпа нацистов, которая может разгромить всё вокруг, но у них и задача другая: показать картинку. Что они и сделали.Западная пресса пишет о диктаторе Зеленском, который ударил "по основам демократии". А такого поддерживать уже как-то не "по-европейски".И теперь у Зеленского на руках карты ещё слабее (по Трампу), потому что против него уже открыт внутренний фронт.Достаточно Вашингтону прямо поддержать протест, и в Киеве уже польётся кровь. После этого у диктатора Зеленского будет только один путь: или тюрьма на Украине, или трибунал в России.Это если он живым останется (что не факт). Так что Зеленский правильно боится: с сегодняшнего дня он не только нелегитимный, но ещё — и подранок. Бешеный подранок.Но выбора хозяин из Лондона ему не оставил: потерять Украину Лондон намерен только со смертью Зеленского. А пока — "боротьба трывае".Читайте также: Борются с "антикоррупционерами" и жалуются Западу на произвол. Чем занимаются украинские элиты

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украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, владимир кличко, набу, сап, верховная рада, эксклюзив, трамп и зеленский