https://ukraina.ru/20250723/vosstaniya-protiv-zelenskogo-problemy-s-mobilizatsiey-kritika-es-glavnoe-na-ukraine-na-1300-23-iyulya-1065803478.html

Восстания против Зеленского, проблемы с мобилизацией, критика ЕС. Главное на Украине на 13:00 23 июля

Восстания против Зеленского, проблемы с мобилизацией, критика ЕС. Главное на Украине на 13:00 23 июля - 23.07.2025 Украина.ру

Восстания против Зеленского, проблемы с мобилизацией, критика ЕС. Главное на Украине на 13:00 23 июля

В городах Украины проходят новые протесты из-за закона о НАБУ и САП. Сырский признал серьезные проблемы в ВСУ. ЕС с начала СВО так массово не критиковал Киев, как сейчас

2025-07-23T13:00

2025-07-23T13:00

2025-07-23T13:42

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Накануне тысячи людей вышли на акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове против украинского закона о фактическом уничтожении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)Украинские СМИ в среду анонсировали новые протесты.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично отметил якобы "случайную" связь между протестами на Украине и крупным финансированием киевского режима."Украинцы восстают против Зеленского. Массовые демонстрации примерно по всей стране в ответ на закон режима Зеленского, который ставит под контроль антикоррупционные органы! Как будто случайно в тот момент, когда в Украину вливаются сотни миллиардов", - написал Филиппо в соцсети X.Политик также призвал прекратить финансирование "коррумпированного, воинственного режима", против которого выступает "его собственный народ".Во вторник Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств. Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.В ответ украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в среду заверил, что Зеленский после подписания закона об ограничении прав антикоррупционных органов примется за уничтожение свободных украинских медиа и зачисткеу командования ВСУ, а также попытается сфальсифицировать возможные выборы, что в конечном счете приведет к массовым общественным протестам."Это один из самых негативных сценариев, но именно за ним мы сейчас движемся. Вернее, за ним идет Зеленский и тянет за собой Украину", - написал Шабунин в своем телеграм-канале.По его словам, чтобы выиграть выборы шансов у Зеленского все меньше. Он понимает, что после проигрыша нужно будет ответить на многие процессуальные вопросы.Глава организации отметил, что Зеленский уже развернул гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии.Проблемы ВСУГлавком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью американской газете Washington Post признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт, программа по набору молодежи также сталкивается с трудностями.Как отмечает газета, запущенная министерством обороны Украины программа по набору молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в обмен на ряд бонусов "едва ли набрала обороты".Как заявил Сырский, недавний опрос, посвященный оценке этой инициативы, показал, что более половины респондентов "мотивируют дополнительные деньги". По его утверждению, если выплаты увеличить, "желающих будет больше".Сырский также предпочел не отвечать на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS.Отмечается, что запасы этих ракет у Киева, скорее всего, закончились.Также главком посетовал на то, что ВСУ испытывают недостаток снарядов калибра 155 миллиметров и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники.Несмотря на незавидное положение украинской армии, Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке.Как пишет издание, на этой неделе Сырскому исполнится 60 лет и он достигнет установленного на Украине пенсионного возраста."Он посмеялся над любыми предположениями, что уйдет в отставку", - говорится в сообщении.В марте депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что власти Украины рассматривают замену Сырскому после провала на Курском направлении. Однако позднее он уточнил, что Сырский пока останется на своей должности.В украинской армии у Сырского неоднозначная репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясником и Генералом-200. Кроме того, Сырский известен тем, что повел войска в "мясорубку" в Артемовске.Критика ЗападаГазета Politico отметила, что с начала российской спецоперации в 2022 году Украина не подвергалась такой массовой публичной критике со стороны ЕС, как сейчас из-за ограничения прав антикоррупционных органов."Трудно припомнить время с... 2022 года, когда так много чиновников ЕС публично высказывались против Киева", - говорится в материале.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила в соцсети X, что позвонила премьеру Украины Юлии Свириденко и вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасу Качке, чтобы выразить обеспокоенность новым законопроектом.Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс прокомментировал сообщение Кос, указав на то, что во время конфликта доверие в обществе важнее современных вооружений и его легко потерять "из-за одной серьезной ошибки".Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад подчеркнул, что подписание Зеленским указа, ограничивающего антикоррупционные органы Украины, не соответствует траектории вступления в Евросоюз.Он добавил, что к странам-кандидатам на вступление в евроблок применяются соответствующие требования в том, что касается борьбы с коррупцией, защиты принципа верховенства права, соблюдения прав меньшинств и оппозиции, а также независимого суда.Подробнее о реакции на ограничение антикоррупционных органов на Украине— в материале Последствия атаки на антикоррупционные институты, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 23 июля на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250723/posledstviya-ataki-na-antikorruptsionnye-instituty-provaly-vsu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-23-iyulya-1065792647.html

https://ukraina.ru/20250722/zachem-syrskiy-perevel-million-v-moskvu-kakoy-u-vsu-podgotovlen-rezerv-i-chem-zanyat-tramp-glavnoe-na-1065720658.html

https://ukraina.ru/20250722/data-novogo-raunda-peregovorov-okhota-na-ukrainskikh-vedm-glavnoe-na-1300-1065737171.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, киев, днепропетровск, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, набу