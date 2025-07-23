https://ukraina.ru/20250723/posledstviya-ataki-na-antikorruptsionnye-instituty-provaly-vsu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-23-iyulya-1065792647.html

Последствия атаки на антикоррупционные институты, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 23 июля

Последствия атаки на антикоррупционные институты, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 23 июля - 23.07.2025 Украина.ру

Последствия атаки на антикоррупционные институты, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 23 июля

Атака на антикоррупционные институты грозит подорвать поддержку Киева Западом. Российские военные уничтожают противника и технику. Переговоры между Россией и Украиной ждут в Стамбуле в среду

2025-07-23T09:20

2025-07-23T09:20

2025-07-23T09:20

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

киев

владимир зеленский

ярослав железняк

вооруженные силы украины

набу

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Накануне Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.Колумнист журнала Spectator Оуэн Мэттьюс назвал принятие закона "катастрофой" и указал, что Киев, похоже, "серьезно просчитался", оценивая настроения простых украинцев."Зеленский, похоже, совершенно неверно оценил ситуацию с точки зрения последствий со стороны своих сторонников на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские гражданские организации, независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже спровоцировать введение Евросоюзом санкций против Украины. Но он продолжил и всё равно это сделал", - говорится в материале.Газета Wall Street Journal также пишет, что ограничение Киевом полномочий антикоррупционных органов грозит подорвать поддержку Украины Западом."Атака на антикоррупционные институты грозит подорвать западную поддержку Украины, которая была жизненно важна для ее борьбы против (РФ - ред.)... и достижения вступления однажды в Европейский союз", - говорится в сообщении.Как отмечает газета, НАБУ изначально было создано по просьбе западных союзников, которые готовились предоставить "миллиарды" для поддержки нового правительства Украины.Wall Street Journal также указывает, что создание независимых антикоррупционных служб стало одним из центральных элементов судебной реформы на Украине, имеющей решающее значение для подачи Украиной заявки на вступление в ЕС."Эти институты имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать общественное доверие", - приводит издание слова неназванного представителя Еврокомиссии.Economist со ссылкой на источники пишет, что натиск на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировал многих даже в команде Владимира Зеленского.В материале подчеркнули, что Офис Зеленского решил "воспользоваться моментом безнаказанности и возможностей", переключив внимание на внутренних врагов.Этот же журнал предположил, что спешное подписание закона может быть связано с тем, что расследования НАБУ приблизились к членам его ближайшего окружения.Американская конгрессмен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду назвала Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь призвала прекратить поставки американского оружия Украине."В Киеве вспыхнули массовые протесты против... Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Украинский народ - молодец! Сбросьте его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!" - написала Грин в соцсети X.Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко** назвал Зеленского лицемером."Ночью Зеленский таки разродился с обращением о НАБУ и САП. Тихонько, пока все спали. Наверное, чтобы никто не увидел это лицемерие. Говорит, что "антикоррупционная инфраструктура будет работать"… Работать будет только не имея никаких реальных полномочий. Ну, чтобы не вышли случайно снова на окружение Зеленского. Просто лицемер", - написал нардеп в своем телеграм-канале.Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем телеграм-канале указал, что депутаты Рады намерены оспорить скандальный закон в Конституционном суде.Провалы ВСУВ ночь на среду на территории Украины гремели взрывы. В том числе, их слышали в Кривом Роге, Днепропетровской области и Шостке Сумской области.Российские военные нанесли удары по противнику в Днепропетровской, Сумской и Николаевской областях, а также в городе Черкассы, Сумах, Прилуках Черниговской области и временно оккупированном Славянске ДНР. Также россияне бьют по объектам противника в Харькове.Как рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ВС РФ нанесли удар по складам и объектам логистики ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. Кроме того, они ударили по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения ВСУ в Черниговской области.В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном блиндаже в Запорожской области.Пехоту противника, которая пыталась укрыться в блиндаже и подвале заброшенного дома, удалось обнаружить благодаря воздушной разведке с БПЛА.Также ВС РФ удалось уничтожить под Купянском в Харьковской области группу военнослужащих из запрещенного в России подразделения "Русский добровольческий корпус"*. Среди них был и медийно известный перебежчик Михаил Павлов с позывным "Перс" (перешел на сторону ВСУ в 2023 году и активно рассказывал об этом на украинском телевидении и интернет-ресурсах), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.ПереговорыТретий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала.РФ и Украина уже провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле.Москва долгое время не получала сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом, хотя неоднократно заявляла о готовности продолжать диалог.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине. Эти заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "позитивным сигналом", указав, что Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной.В понедельник Зеленский сообщил, что украинская делегация планирует провести встречу с российской стороной в среду, 23 июля. При этом ни Москва, ни Анкара пока официально не озвучивали точную дату переговоров.Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время все еще уточняются. Ранее в качестве возможных дат источники агентства в Москве называли 24-25 июля.На территории дворца Чираган в Стамбуле, где может состояться третий раунд переговоров, ведутся монтажные работы по установке шатров, строители используют фасады с символикой "Стамбул 23 июля 2025". Кроме того, подготовлены десятки стульев, несколько столов, а также зона кофе-брейк. Никаких дополнительных мер безопасности на территории дворца Чираган и вокруг него нет.При этом встреча с делегациями РФ и Украины, переговоры которых могут состояться в Стамбуле в среду, не значится в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из его программы, обнародованной канцелярией президента.В программу президента Турции на 23 июля включены два мероприятия в Анкаре с правящей Партией справедливости и развития (Ak parti) и выпускниками полицейской академии. Других встреч и мероприятий в программе турецкого лидера не значится.Подробнее о переговорах - в материале Кремль не рассчитывает на "прорывы из разряда чудес" в переговорах с Украиной на сайте Украина.ру* Запрещенная в РФ террористическая организация.** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250722/zachem-syrskiy-perevel-million-v-moskvu-kakoy-u-vsu-podgotovlen-rezerv-i-chem-zanyat-tramp-glavnoe-na-1065720658.html

https://ukraina.ru/20250722/data-novogo-raunda-peregovorov-okhota-na-ukrainskikh-vedm-glavnoe-na-1300-1065737171.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, вооруженные силы украины, набу, ес