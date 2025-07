https://ukraina.ru/20250723/usloviya-storon-na-peregovorakh-30-volevye-resheniya-ssha-i-frontovye-uspekhi-armii-rf-itogi-23-iyulya--1065814784.html

Условия сторон на переговорах 3.0, "волевые решения" США и фронтовые успехи армии РФ. Итоги 23 июля

Условия сторон на переговорах 3.0, "волевые решения" США и фронтовые успехи армии РФ. Итоги 23 июля - 23.07.2025 Украина.ру

Условия сторон на переговорах 3.0, "волевые решения" США и фронтовые успехи армии РФ. Итоги 23 июля

Россия и Украина уже озвучили темы, которые намерены поднять во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Западные СМИ успели спрогнозировать, увенчается ли беседа Москвы и Киева успехом. США вновь заявили о длительности украинского конфликта и намерены "восстановить мир через силу". Украинцы массово протестуют против сокращения полномочий НАБУ

2025-07-23T18:00

2025-07-23T18:00

2025-07-23T18:00

эксклюзив

новости

украина

россия

киев

владимир зеленский

александр сырский

дональд трамп

вооруженные силы украины

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9bd0561a2db11c03cefd8e021ab8ef11.jpg

Третий раунд переговоров России и УкраиныВ среду, 23 июля, пресс-служба администрации президента Турции сообщила, что сегодня в 19:00 по московскому времени в Стамбуле состоится третья встреча делегаций Украины и России. Переговоры пройдут при посредничестве Анкары. Украинское издание "Страна.ua" написало, что представители Москвы и Киева уже прибыли в Стамбул. Украинская делегация уже провела встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, в интервью изданию Liberation заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. "Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне", — отметил он, в том числе упоминая предыдущие переговоры в Стамбуле. Кислица также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке переговоров значатся вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, а также продолжение практики взаимных обменов. При этом представитель Кремля отметил, что дискуссия ожидается сложной, поскольку позиции сторон по проектам документов остаются "диаметрально противоположными".Украинские СМИ, тем временем, написали, что основной задачей делегации Киева в Стамбуле будет договориться о прямой встрече Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Владимир Зеленский, между тем, заявил, что Украина на переговорах с Россией "будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, ударов по гражданской инфраструктуре". Газета The New York Times, в свою очередь, написала, что компромисс Украины и России по миру на предстоящих переговорах маловероятен. "Ожидания того, что стороны согласятся на мирные условия в среду, крайне низки. Вместо этого аналитики будут ожидать постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания", — говорится в публикации. Издание отмечается, что причина, по которой Киев и Москва вообще идут на переговоры, — это президент США Дональд Трамп, который давит на обе стороны.Украинский источник Reuters заявил, что Киев готов предпринять "существенные шаги к миру" на переговорах с Москвой. "Украинская делегация прибыла в Турцию, готовая предпринять существенные шаги к миру и полному прекращению огня, но все будет зависеть от того, готова ли российская сторона занять конструктивную позицию", — пояснил собеседник издания. Он также сказал, что Киев рассматривает встречу Путина и Зеленского как ключевое условие для прорыва в переговорах.Как США намерены "восстановить мир"Между тем спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США больше не хотят быть вовлечены в войну на Украине и намерены "восстановить мир через силу".Посол при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News заявил, что Китай ведет прокси-войну руками России, стремясь отвлечь Запад в Украине. "Китай считает, что ведет прокси-войну руками России, и они хотят, чтобы США с союзниками были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах. Но этого не произойдет. Я думаю, Китай просчитался, их нужно привлечь к ответственности за субсидирование этих убийств в Украине", — подчеркнул Уитакер.Издание Der Spiegel, в свою очередь, написало, что зенитные ракетные комплексы Patriot, которые обещал передать Украине Дональд Трамп, поступят Киеву не раньше весны. Ранее министр обороны Германии Писториус заявил, что деньги на Patriot для Украины есть, нужно только найти сами комплексы. Он также отмечал, что его страна собирается передать Украине две системы Patriot. Однако Берлину нужны гарантии, что он быстро получит замену - в течение 6-8 месяцев.Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к президенту США с просьбой дать дальнобойные ракеты и снять ограничения на них, чтобы "перенести войну в глубину территории России". "Сырский заявил, что новая поставка ПВО, включая американские комплексы Patriot, перехватчики дронов и лёгкую авиацию, может помочь отражать атаки. Дополнительные ракеты средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus, могли бы, при отсутствии ограничений на их применение, позволить Украине замедлить производство оружия в России, нанося удары по соответствующей инфраструктуре", — говорится в статье Washington Post."Наличие ракетного оружия уже само по себе является сдерживающим фактором. Надеюсь, благодаря позиции президента Трампа этот процесс станет гораздо проще, и мы не столкнёмся с прежними трудностями", — заявил Сырский.Кроме того, главком украинской армии в интервью The Washington Post отметил, что ВСУ намерены "пойти в наступление…если [США и ЕС] дадут побольше оружия". Сырский признал, что украинские войска испытывают на фронте серьёзные проблемы."Не хватает всего — от ПВО и ракет до бронетехники и снарядов. Дальних ATACMS уже нет. С мобилизацией тоже беда — народ не хочет умирать, а Сырский предлагает простое решение: "надо поднять выплаты", — комментирует слова главкома ВСУ военкор Евгений Лисицын.О прошлогодней интервенции в Курскую область Сырский также высказался. Оказывается, это был не план, а попытка "сделать нечто экстраординарное". В то же время первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров 23 июля заявил "России 24", что у Москвы есть право на удары по европейским заводам, которые производят оружие для Украины.По словам Джабарова, это должен быть как минимум демонстративный шаг, "чтобы они поняли, что мы не шутим".Украинцы против сокращения полномочий НАБУВ украинских аккаунтах социальных сетей вновь распространяются призывы выйти сегодня на акции протеста против сокращения полномочий антикоррупционных госорганов. Митинги запланированы в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, а также в Черновцах, Виннице, Николаеве, Полтаве и Чернигове.Накануне, 22 июля, митинги против ограничения полномочий антикоррупционных органов распространились по всей Украине. Они состоялись в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Сумах, Черновцах, Львове и Тернополе. Призывы провести такие мероприятия распространили оппозиционеры, в том числе военнослужащие ВСУ.Ранее, 21 июля, подконтрольные Зеленскому силовики провели внезапные обыски и проверки в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По итогам был избит, обвинён в "связях с Россией" и отправлен в тюрьму руководитель одного из межрегиональных управлений детективов бюро Руслан Магамедрасулов. В Киеве были введены усиления блокпостов.Позднее Зеленский провёл через парламент законопроект о лишении НАБУ и САП независимости и подписал этот закон. Им вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Законодательные новеллы меняют правила досудебного расследования уголовно наказуемых деяний. НАБУ и САП теряют независимость и подчиняются генпрокурору, который подчиняется президенту.Новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg заявила, что "проблема коррупции в Украине преувеличена". Противоположных оценок придерживается большинство не только на Украине, но и за рубежом. Информагентство Bloomberg сообщило, что начавшаяся властями Украины "охота" на представителей антикоррупционных ведомств может оказать разрушительное воздействие на планы Киева на получение военной помощи от союзников.Тем временем украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада после принятия скандального закона об ограничении полномочий НАБУ ушла на перерыв до 20-х чисел августа. Поэтому он призывает "не вестись на историю "исправим за две недели", поскольку "ничего даже теоретически не будет". "Ну, а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна", — считает Железняк.Фронтовая сводкаНа Константиновском направлении продолжаются ожесточённые бои с усиливающимся давлением российских сил на позиции противника. ВС РФ постепенно расширяют свои зоны контроля, несмотря на локальные очаги сопротивления и продолжающиеся контратаки украинских подразделений. Об этом сообщил Телеграм-канал "Донбасский партизан".Отмечается также, что российские подразделения закрепились в юго-западной части Полтавки. В то же время ВС РФ продолжают продвигаться в северную часть, расширяя свою зону присутствия.В Яблоновке российским войскам удалось добиться полного территориального контроля. Подразделения ВС РФ проводят стабилизационные мероприятия, укрепляя свои позиции и готовясь к возможному продолжению наступления в данном секторе.На подступах к Александро-Калиново идут тяжёлые бои, где российские подразделения осуществляют наступление с юга, увеличив зону контроля до 600 метров. Это продвигает российские войска ближе к стратегически важным объектам и открывает новые возможности для дальнейших действий в этом районе.В Дылеевке продолжаются активные боевые действия, где российские войска добиваются тактических успехов. Это позволяет значительно улучшить тактическое положение российских сил и подготовить почву для дальнейших наступательных операций.На Красноармейском направлении ВС РФ продвинулись между населёнными пунктами Орехово и Алексеевка, освободив 15 квадратных километров территории. Также достигнут успех в направлении Катериновки и в районе Щербиновки, где взята под контроль бо́льшая часть населённого пункта. На Сумской направлении в районе Кондратовки сохраняется напряженная обстановка. Российская авиация активно работает по скоплениям украинской техники, живой силы и укреплениям. Российские подразделения несколько перегруппировались, сместив часть сил к южному участку. При этом на северном и западном направлениях продолжаются интенсивные авиаудары, включая применение тяжелых авиабомб (ФАБ).Как отмечает Телеграм-канал "Дневник десантника", после масштабной авиационной обработки украинские подразделения снизили активность. Российские войска, в свою очередь, действуют осторожно, стараясь минимизировать потери.Важным успехом стало уничтожение переправы через реку, что нарушило логистику и снабжение украинской группировки в районе Кондратовки. На смежном направлении, в районе Юнаковки, российские подразделения продвинулись на 1,5 километра в сторону Новой Сечи, несмотря на противодействие украинских дронов.Что касается обстановки в Курской области, то украинские подразделения после пополнения возобновили попытки атак на Тёткинском и Глушковском направлениях. Отмечается, что противник перебросил дополнительные артиллерийские расчёты для поддержки штурмовых групп. В районе посёлка Новый Путь была обнаружена украинская штурмовая группа, по которой российские войска нанесли авиаудар.Телеграм-канал "Сливочный каприз", между тем, сообщил, что подразделения Вооружённых сил РФ усилили наступательные действия на Запорожском направлении. По данным источника, севернее Каменского российские штурмовые группы ведут бои в районе посёлка Плавни, постепенно занимая позиции в дачном массиве под огневым противодействием ВСУ.Особое внимание уделяется продвижению российских войск вдоль днепровского побережья. Как утверждается, за последние сутки ВС РФ сумели продвинуться более чем на 800 метров в направлении Запорожья.Кроме того, в среду Телеграм-канал Украина.ру написал, что военные эксперты отмечают планомерное вытеснение украинских подразделений российскими войсками практически по всей линии боевого соприкосновения. По их оценкам, текущие действия могут перерасти в массированное наступление с задействованием авиации и бронетехники. Подробности в публикации Российские войска накапливают силы для масштабного наступления.

https://ukraina.ru/20250723/1065818279.html

https://ukraina.ru/20250723/1065797311.html

https://ukraina.ru/20250723/1065816346.html

https://ukraina.ru/20250723/na-styke-granitse-rossiyskie-voyska-vzyali-klyuchevoy-naselennyy-punkt-na-yuzhnom-napravlenii-1065792588.html

украина

россия

киев

покровск/красноармейск

курская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр сырский, дональд трамп, вооруженные силы украины, набу, владимир путин, переговоры, перемирие, новости переговоров, переговоры по украине 2025, вс рф, покровск/красноармейск, курская область, сумская область, всу, потери всу