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Леонард Бочковский: союзник большевиков в Центральной Раде

Леонард Бочковский: союзник большевиков в Центральной Раде - 20.07.2025 Украина.ру

Леонард Бочковский: союзник большевиков в Центральной Раде

20 июля 1895 году появился на свет Леонард Юлианович Бочковский – польский шляхтич, ставший сперва украинским правым консерватором, а затем украинским левым радикалом и сторонником союза с большевиками. Однако такой выбор для него лично оказался фатальным

2025-07-20T08:00

2025-07-20T08:00

2025-07-20T08:04

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Леонард Бочковский родился в селе Житники Киевской губернии (в настоящее время входит в состав Черкасской области) в дворянской семье польского происхождения. Его отец Юлиан-Роман женился на дочери крупнейшего местного землевладельца Эдмунда Жураковского, благодаря чему и сам стал крупным местным землевладельцем.Сам Леонард первоначально учился в коммерческом училище Умани, а затем в Коммерческом институте Киева, куда поступил незадолго до начала Первой мировой войны. В Киеве он сошелся со студентами-католиками, которые находились под сильным влиянием идеолога украинского гражданского национализма Вячеслава Липинского.Липинский, сам происходивший из польских шляхтичей, впоследствии стал главным идеологом и теоретиком гетманского движения и отчаянно враждовал с националистами Донцова с консервативных позиций.Впрочем, скоро Бочковского шатнуло в прямо противоположную сторону. От правых консерваторов, прославлявших шляхту, он ушёл к украинским эсерам и вступил в Киевский комитет УПСР, где заметную роль играл будущий министр УНР Николай Ковалевский.Перед началом Первой мировой Бочковский попал под следствие и в итоге угодил в ссылку в Сибирь. Но сразу же после Февральской революции он устремился обратно. Бочковский был введён в состав ЦК УПСР и осел в Полтаве, где у эсеров были весьма крепкие позиции.После того как часть местных эсеров перебралась в Киев, Бочковского оставили за старшего. Он возглавил партийную губернскую организацию и вошёл в исполком Полтавского совета рабочих и солдатских депутатов.Через некоторое время он по факту значимого положения в Полтаве также был кооптирован в состав Центральной Рады.На Украине летом 1917 года происходили те же процессы, что и в России. В частности, в партии эсеров началось брожение. Оказалось, что у прежних соратников непреодолимые разногласия, в результате чего российская ПСР раскололась на левых эсеров, близких к большевикам, и правых.В УПСР шли те же процессы, причём их локомотивом была Полтава.Именно там обосновались т.н. "левобережцы", придерживавшиеся значительно более левых взглядов, чем остальная часть партии. В июне 1917 года в Полтаве состоялась Левобережная конференция, на которой эсеры Полтавщины и Слобожанщины выступили единым фронтом и публично объявили о своем несогласии с курсом партии.Организатором этой конференции был Бочковский. Тогда же было создано Левобережное бюро УПСР. Эти события стали предтечей окончательного раскола УПСР на собственно эсеров и союзников большевиков, "боротьбистов", который произошёл уже в 1918 году.Именно "левобережцы" стали отцами-основателями партии "боротьбистов". Среди них, помимо Бочковского, можно, в частности, назвать харьковского "левобережца" Михайличенко, впоследствии казненного белой контрразведкой, и его близкого соратника Заливчего — чуть ли не единственного политического деятеля революционного лагеря, погибшего во время декабрьского восстания против гетмана Скоропадского.После Октябрьской революции "левобережцы" стали главными сторонниками союзнических отношений с большевиками. По иронии судьбы, именно они и послужили причиной гибели Бочковского, одного из идеологов этой линии.В январе 1918 года Полтаву заняли войска красного авантюриста Михаила Муравьёва.На переговоры с Муравьёвым прибыли члены исполкома Полтавского совета – сплошь "левобережцы". Они начали выяснять у него, кто он такой, зачем пожаловал сюда с целой армией, что ему вообще нужно от Полтавы.Бочковский с компанией пытались убедить его, что они тоже социалисты и за власть трудящихся, но в данный момент в конфликте не участвуют, а Полтава является нейтральной территорией. Муравьев, однако же, слушать их не стал, заявив, что знать их не знает, он за власть трудящихся и убьет всех, кто ему помешает, так что он их сейчас арестует и расстреляет. (сам себя Муравьёв считал левым эсером, хотя формально в партии и не состоял. – Прим. ред.)Конфликт удалось остановить от перерастания в расправу, но "левобережцы" вынуждены были бежать в Киев от своих же союзников.Впрочем, вскоре Муравьёв настиг их и там.После того как руководство ЦР покинуло Киев, его заняли войска Муравьёва. В городе начался кровавый хаос, в котором большевики винили авантюриста Муравьёва, а сам он сваливал вину на разнузданных отморозков из отряда Берзина/Берзиньша, которые, по его словам, были абсолютно неуправляемы.Так или иначе, триумфаторы начали кутежи и расправы. По квартирам с обысками ходили не всегда трезвые солдаты и матросы, которые на своё усмотрение исполняли приказы Муравьёва о беспощадной расправе с контрреволюционерами.В одной из квартир они обнаружили трёх членов УПСР – Бочковского, Зарудного и Пугача. Те продемонстрировали им удостоверения делегатов ЦР, чем и подписали себе смертный приговор. Недолго думая, муравьёвцы вывели их из квартиры в парк и там убили.Позднее, после того как "боротьбисты" стали официальными союзниками большевиков, они подняли вопрос о Бочковском. Большевики отпирались, дескать, отродясь не приказывали даже арестовывать Бочковского, это все самоуправство негодяя и контрреволюционера Муравьёва.В 1919 году, после ухода белых, Деловую улицу в Киеве даже переименовали в память о Бочковском. Но в 1938 году, после того как большинство "боротьбистов" угодили под каток репрессий, улицу переименовали в честь болгарина Димитрова. В настоящее время ей вернули дореволюционное название.

https://ukraina.ru/20250417/1045345140.html

https://ukraina.ru/20240319/1044091460.html

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история, полтава, центральная рада, революционер, история украины, киев, революция, большевики, унр