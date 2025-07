https://ukraina.ru/20250719/za-ukrainu-nagradyat-postavkami-glavnoe-na-utro-19-iyulya-1065548445.html

За Украину наградят поставками. Главное на утро 19 июля

За Украину наградят поставками. Главное на утро 19 июля - 19.07.2025 Украина.ру

За Украину наградят поставками. Главное на утро 19 июля

Белый дом будет перераспределять поставки оружия, чтобы награждать отдающих оружие Украине, сообщили СМИ

2025-07-19T10:00

2025-07-19T10:00

2025-07-19T11:15

эксклюзив

хроники

дональд трамп

джо байден

пит хегсет

италия

сша

украина

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg

Администрация президента США Дональда Трампа будет перераспределять поставки оружия союзникам, готовясь в будущем отдавать приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности системы Patriot, из своих запасов, сообщило издание The Wall Street Journal.По информации издания, Белый дом переместил Германию на первое место в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, что позволит немецкой стороне передать Украине имеющиеся у нее две системы.Издание The Wall Street Journal отметило, что обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия на Украину с тех пор, как Трамп объявил в начале этого месяца, что он поддерживает дополнительные военные поставки.Одновременно с этим происходящее свидетельствует о том, что производственные линии на Западе с большим трудом справляются с возросшими требованиями, в т.ч. и в том, что касается систем Patriot.Также издание отметила, что попытка ускорить поставку этих ЗРК за счёт пополнения запасов Германии произведёнными на американскойпроизводственной линии Patriot соответствует обещанию Трампа заставить союзников по НАТО оплатить США часть стоимости дополнительного оружия для Украины.Кроме того отмечается, что политика администрации Трампа похожа на политику администрации Джо Байдена. Последняя в 2024 году переместила Украину на первое место в очереди на получение средств противовоздушной обороны непосредственно из США.Как сообщил изданию высокопоставленный американский чиновник, по мере того как все больше стран будут соглашаться на поставку Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет и дальше пересматривать планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам.Отмечается, что в течение следующей недели может быть заключено больше соглашений между США и их союзниками о предоставлении дополнительного оружия.Так, в понедельник, 21 июля, министр обороны США Пит Хегсет проведёт виртуальную встречу с другими главами оборонных ведомств стран НАТО, чтобы обсудить помощь Украине.Затем, 23 июля, состоится встреча представителей стран, обладающих системами Patriot. Председательствовать на встрече будет главнокомандующий европейскими силами НАТО Алексус Гринкевич.Как рассказал изданию американский высокопоставленный чиновник, Белый дом стремится заключить индивидуальные соглашения с членами НАТО о закупке оружия для Украины. Пентагон будет контролировать этот процесс.Эти соглашения будут выходить за рамки поставок Patriot и включать наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Украине, а затем выкупят у США.По информации The Wall Street Journal, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже обязались поддержать эту инициативу. Об этом изданию заявил представитель НАТО.Как сообщили несколько европейских высокопоставленных чиновников, другие европейские страны могут присоединиться к поставкам оружия Украине, как только будут согласованы детали плана.В то же время чиновники США и Европы предупреждают, что критическим вопросом является то, сколько времени понадобится для доставки дополнительного оружия на Украину.Также в Европе ожидают от США разъяснений относительно типов боеприпасов и оружия, которые будут поставлены Украине, графика поставок, а также относительно того, будут ли Соединённые Штаты или другие страны вводить ограничения на цели, против которых западные боеприпасы могут быть использованы в России.Ранее ряд стран Евросоюза, а именно — Франция, Италия, Венгрия и Чехия — отказались платить за поставки американского оружия Украине, как о том ранее заявлял Трамп. Соответствующую информацию опубликовало издание Politico. По информации издания, отказ Франции от поставок оружия связан с позицией её президента Эммануэля Макрона, согласно которой европейцы должны развивать собственную оборонную промышленность за счёт внутренних закупок.Кроме того, у Франции нет денег: страна пытается преодолеть внутренний бюджетный дефицит.Проблемы с бюджетом также есть у Италии. Как рассказали источники в Минобороны Италии изданию La Stampa, речь о закупках оружия из США для Украины никогда не шла."У Италии практически нет бюджетных возможностей", — подчеркнули источники.По информации издания, в стране "практически не существует бюджетного пространства" для таких трат в отличие от Германии.Также издание напомнило, что Италия уже передала Украине ряд вооружений, в частности, – зенитную ракетную систему Samp-T итальянско-французского производства. Американское же оружие Италия будет закупать для себя и то, в ограниченных количествах. Так, Италия закупит партию истребителей F-35 для своих ВВС.Что касается Чехии, то её премьер-министр Пётр Фиала заявил, что его страна не будет закупать американское оружие для Украины."Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах поддержки Украины, таких как чешская инициатива по боеприпасам. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этой программе", – заявил он в интервью изданию Publico.Чешская инициатива предусматривает, что Украина должна получить около 800 тыс. снарядов, закупленных в странах Глобального Юга.Кроме Франции, Италии и Чехии от финансирования закупок американского вооружения для Украины отказалась и Венгрия.Программу Трампа раскритиковали и евробюрократы. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предоставленная таким образом помощь будет европейской, а не американской."Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Мы призываем всех сделать то же самое. Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, не вы его предоставили, не так ли?" — заявила Каллас.Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что пока законы ЕС не позволяют использовать финансы самого союза для закупок вооружения в США. В то же время, он указал, что страны ЕС могут задействовать общий кредитный фонд размером в €150 млрд для совместных оборонных закупок, что должно высвободить национальные средства для закупок готовой техники в США.Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, в предложенной Трампом схеме поставок вооружений Украине через ЕС согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, а главным закупщиком вооружений станет Германия.О способах победы в современной войне — в статье Павла Волкова "Заставь врага смотреть на мир твоими глазами: как победить в современной войне".

https://ukraina.ru/20250718/dinamika-peregovornogo-protsessa-tramp-dal-komandu-na-nastuplenie-itogi-18-iyulya-1065513207.html

https://ukraina.ru/20250718/novyy-paket-sanktsiy-umerovu-nashli-dolzhnost-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyulya-1065494467.html

https://ukraina.ru/20250718/agressivnyy-podkhod-trampa-glavnoe-na-utro-18-iyulya-1065481884.html

италия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, джо байден, пит хегсет, италия, сша, украина, нато, ес, the wall street journal, f-35