Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 декабря - 23.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 23.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ взяли под контроль центр Гуляйполя, продолжают продвигаться в сторону Харькова, а также зачищают Мирноград от украинских боевиков.
Видео, Россия, Харьков, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 декабря

09:50 23.12.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ взяли под контроль центр Гуляйполя, продолжают продвигаться в сторону Харькова, а также зачищают Мирноград от украинских боевиков.
