Половина Украины обесточена, объекты ВСУ под ударом

Половина Украины обесточена, объекты ВСУ под ударом

23.12.2025

В ночь на 23 декабря Вооруженные Силы России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по целям на Украине. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, всего Россия применила более 600 дронов и десятки ракет. Министерство энергетики Украины уже сообщило, что в результате обстрелов почти полностью обесточены Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области. Также из-за обстрелов есть отключения в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.О том, какие цели преследовали ВКС России, изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

