https://ukraina.ru/20251223/dostizheniya-rossii-uspekhi-v-ekonomike-i-diplomatii-khronika-sobytiy-k-1300-23-dekabrya-1073526812.html

Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря

Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря - 23.12.2025 Украина.ру

Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря

В преддверии Нового года, в России, несмотря на сложную международную обстановку, наблюдается устойчивое развитие по всем направлениям. Страна демонстрирует уверенность, суверенитет и заботу о своих гражданах

2025-12-23T13:00

2025-12-23T13:00

2025-12-23T13:01

эксклюзив

россия

украина

китай

сергей лавров

вячеслав володин

татьяна москалькова

юнеско

вооруженные силы украины

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c3476eeffa521b861c9eb7ed01c25c.jpg

В Москве завершилось украшение главной новогодней ёлки страны, которая установлена на Соборной площади Кремля. Сто-летнее дерево высотой 26 метров, привезённое из Рузского округа Подмосковья, стало центром праздничного оформления в стиле "Морозный узор". Его наряд включает 2,5 тысячи игрушек — кристаллов, шаров и шишек — и 2,5 километра гирлянд. Впервые для украшения использованы самые большие в истории проекта светодиодные снежинки диаметром до 115 сантиметров. Эта традиция, которую первыми оценивают дети сотрудников управления делами президента, символизирует преемственность, национальное единство и способность России сохранять нормальную жизнь и радость в любых условиях. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономическое сотрудничество России с ключевым партнёром — Китаем — выходит на новый уровень. Как заявил посол России в КНР Игорь Моргулов, по итогам 2025 года товарооборот между странами превысит 220 миллиардов долларов, что значительно выше ранее установленного целевого показателя в 200 миллиардов. Это достижение стало возможным благодаря созданию устойчивых механизмов взаиморасчётов в национальных валютах — рублях и юанях, что минимизирует зависимость от западных финансовых систем. Китай уже 15 лет является ведущим торговым партнёром России, а за последние три года взаимный товарооборот вырос почти на 100 миллиардов долларов, что наглядно демонстрирует эффективность курса на многовекторность и укрепление связей с дружественными государствами. Россия продолжает принципиально отстаивать свои позиции на международной арене. Глава МИД Сергей Лавров подверг критике руководство ЮНЕСКО за отход от принципов универсальности, политизированность и стремление "украинизировать" повестку всех структур организации. Он указал на двойные стандарты, проявляющиеся в принятии антироссийских решений по Крыму и Украине, которые выходят за пределы мандата организации. Лавров также отметил, что секретариат ЮНЕСКО позорно молчит о системном уничтожении памятников русского культурного наследия на Украине и в Прибалтике. Параллельно с этим, внутри страны ведётся активная законодательная работа в интересах государства: председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году парламентом принято 30 законов, направленных на обеспечение деятельности специальной военной операции, что подчёркивает единство и слаженность работы всех ветвей власти в достижении общих целей. Россия последовательно решает задачи по защите своих граждан и обеспечению безопасности. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что, к сожалению, до сих пор не определена дата возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. Этот вопрос остаётся в фокусе внимания российских властей. На театре специальной военной операции продолжаются успешные действия. На харьковском направлении был нанесён высокоточный авиаудар по позициям ВСУ в районе населённого пункта Вильча, где экипаж Су-34 применил корректируемые авиабомбы. Результаты удара, зафиксированные операторами БПЛА, подтвердили поражение целей. Одновременно с этим, подразделения войск беспилотных систем в круглосуточном режиме оказывают огневую поддержку, уничтожая живую силу и технику противника, включая тяжёлый гексакоптер ВСУ. Эти действия являются частью выстроенной системы разведывательно-ударного контура, повышающей эффективность наступательных операций. События дня отражают многогранность и устойчивость современной России. Страна готовится к празднику, укрепляет стратегическое экономическое партнёрство, твёрдо и аргументированно отстаивает свои интересы на международной арене, заботится о судьбе своих граждан и эффективно выполняет поставленные задачи. Единство фронта и тыла, традиций и инноваций, внутренней политики и внешнеполитического курса формирует основу для дальнейшего уверенного движения вперёд, несмотря на любые вызовы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, россия, украина, китай, сергей лавров, вячеслав володин, татьяна москалькова, юнеско, вооруженные силы украины, мид