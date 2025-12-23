Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря - 23.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251223/dostizheniya-rossii-uspekhi-v-ekonomike-i-diplomatii-khronika-sobytiy-k-1300-23-dekabrya-1073526812.html
Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря
Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря - 23.12.2025 Украина.ру
Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря
В преддверии Нового года, в России, несмотря на сложную международную обстановку, наблюдается устойчивое развитие по всем направлениям. Страна демонстрирует уверенность, суверенитет и заботу о своих гражданах
2025-12-23T13:00
2025-12-23T13:01
эксклюзив
россия
украина
китай
сергей лавров
вячеслав володин
татьяна москалькова
юнеско
вооруженные силы украины
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c3476eeffa521b861c9eb7ed01c25c.jpg
В Москве завершилось украшение главной новогодней ёлки страны, которая установлена на Соборной площади Кремля. Сто-летнее дерево высотой 26 метров, привезённое из Рузского округа Подмосковья, стало центром праздничного оформления в стиле "Морозный узор". Его наряд включает 2,5 тысячи игрушек — кристаллов, шаров и шишек — и 2,5 километра гирлянд. Впервые для украшения использованы самые большие в истории проекта светодиодные снежинки диаметром до 115 сантиметров. Эта традиция, которую первыми оценивают дети сотрудников управления делами президента, символизирует преемственность, национальное единство и способность России сохранять нормальную жизнь и радость в любых условиях. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономическое сотрудничество России с ключевым партнёром — Китаем — выходит на новый уровень. Как заявил посол России в КНР Игорь Моргулов, по итогам 2025 года товарооборот между странами превысит 220 миллиардов долларов, что значительно выше ранее установленного целевого показателя в 200 миллиардов. Это достижение стало возможным благодаря созданию устойчивых механизмов взаиморасчётов в национальных валютах — рублях и юанях, что минимизирует зависимость от западных финансовых систем. Китай уже 15 лет является ведущим торговым партнёром России, а за последние три года взаимный товарооборот вырос почти на 100 миллиардов долларов, что наглядно демонстрирует эффективность курса на многовекторность и укрепление связей с дружественными государствами. Россия продолжает принципиально отстаивать свои позиции на международной арене. Глава МИД Сергей Лавров подверг критике руководство ЮНЕСКО за отход от принципов универсальности, политизированность и стремление "украинизировать" повестку всех структур организации. Он указал на двойные стандарты, проявляющиеся в принятии антироссийских решений по Крыму и Украине, которые выходят за пределы мандата организации. Лавров также отметил, что секретариат ЮНЕСКО позорно молчит о системном уничтожении памятников русского культурного наследия на Украине и в Прибалтике. Параллельно с этим, внутри страны ведётся активная законодательная работа в интересах государства: председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году парламентом принято 30 законов, направленных на обеспечение деятельности специальной военной операции, что подчёркивает единство и слаженность работы всех ветвей власти в достижении общих целей. Россия последовательно решает задачи по защите своих граждан и обеспечению безопасности. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что, к сожалению, до сих пор не определена дата возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. Этот вопрос остаётся в фокусе внимания российских властей. На театре специальной военной операции продолжаются успешные действия. На харьковском направлении был нанесён высокоточный авиаудар по позициям ВСУ в районе населённого пункта Вильча, где экипаж Су-34 применил корректируемые авиабомбы. Результаты удара, зафиксированные операторами БПЛА, подтвердили поражение целей. Одновременно с этим, подразделения войск беспилотных систем в круглосуточном режиме оказывают огневую поддержку, уничтожая живую силу и технику противника, включая тяжёлый гексакоптер ВСУ. Эти действия являются частью выстроенной системы разведывательно-ударного контура, повышающей эффективность наступательных операций. События дня отражают многогранность и устойчивость современной России. Страна готовится к празднику, укрепляет стратегическое экономическое партнёрство, твёрдо и аргументированно отстаивает свои интересы на международной арене, заботится о судьбе своих граждан и эффективно выполняет поставленные задачи. Единство фронта и тыла, традиций и инноваций, внутренней политики и внешнеполитического курса формирует основу для дальнейшего уверенного движения вперёд, несмотря на любые вызовы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cfe36de1155b7c7cb0404d465e6ac13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, китай, сергей лавров, вячеслав володин, татьяна москалькова, юнеско, вооруженные силы украины, мид
Эксклюзив, Россия, Украина, Китай, Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Татьяна Москалькова, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины, МИД

Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря

13:00 23.12.2025 (обновлено: 13:01 23.12.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
В преддверии Нового года, в России, несмотря на сложную международную обстановку, наблюдается устойчивое развитие по всем направлениям. Страна демонстрирует уверенность, суверенитет и заботу о своих гражданах
В Москве завершилось украшение главной новогодней ёлки страны, которая установлена на Соборной площади Кремля. Сто-летнее дерево высотой 26 метров, привезённое из Рузского округа Подмосковья, стало центром праздничного оформления в стиле "Морозный узор".
Его наряд включает 2,5 тысячи игрушек — кристаллов, шаров и шишек — и 2,5 километра гирлянд. Впервые для украшения использованы самые большие в истории проекта светодиодные снежинки диаметром до 115 сантиметров.
Эта традиция, которую первыми оценивают дети сотрудников управления делами президента, символизирует преемственность, национальное единство и способность России сохранять нормальную жизнь и радость в любых условиях.
Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономическое сотрудничество России с ключевым партнёром — Китаем — выходит на новый уровень.
Как заявил посол России в КНР Игорь Моргулов, по итогам 2025 года товарооборот между странами превысит 220 миллиардов долларов, что значительно выше ранее установленного целевого показателя в 200 миллиардов.
Это достижение стало возможным благодаря созданию устойчивых механизмов взаиморасчётов в национальных валютах — рублях и юанях, что минимизирует зависимость от западных финансовых систем.
Китай уже 15 лет является ведущим торговым партнёром России, а за последние три года взаимный товарооборот вырос почти на 100 миллиардов долларов, что наглядно демонстрирует эффективность курса на многовекторность и укрепление связей с дружественными государствами.
Россия продолжает принципиально отстаивать свои позиции на международной арене. Глава МИД Сергей Лавров подверг критике руководство ЮНЕСКО за отход от принципов универсальности, политизированность и стремление "украинизировать" повестку всех структур организации.
Он указал на двойные стандарты, проявляющиеся в принятии антироссийских решений по Крыму и Украине, которые выходят за пределы мандата организации. Лавров также отметил, что секретариат ЮНЕСКО позорно молчит о системном уничтожении памятников русского культурного наследия на Украине и в Прибалтике.
Параллельно с этим, внутри страны ведётся активная законодательная работа в интересах государства: председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году парламентом принято 30 законов, направленных на обеспечение деятельности специальной военной операции, что подчёркивает единство и слаженность работы всех ветвей власти в достижении общих целей.
Россия последовательно решает задачи по защите своих граждан и обеспечению безопасности.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что, к сожалению, до сих пор не определена дата возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины.
Этот вопрос остаётся в фокусе внимания российских властей. На театре специальной военной операции продолжаются успешные действия.
На харьковском направлении был нанесён высокоточный авиаудар по позициям ВСУ в районе населённого пункта Вильча, где экипаж Су-34 применил корректируемые авиабомбы. Результаты удара, зафиксированные операторами БПЛА, подтвердили поражение целей.
Одновременно с этим, подразделения войск беспилотных систем в круглосуточном режиме оказывают огневую поддержку, уничтожая живую силу и технику противника, включая тяжёлый гексакоптер ВСУ.
Эти действия являются частью выстроенной системы разведывательно-ударного контура, повышающей эффективность наступательных операций.
События дня отражают многогранность и устойчивость современной России.
Страна готовится к празднику, укрепляет стратегическое экономическое партнёрство, твёрдо и аргументированно отстаивает свои интересы на международной арене, заботится о судьбе своих граждан и эффективно выполняет поставленные задачи.
Единство фронта и тыла, традиций и инноваций, внутренней политики и внешнеполитического курса формирует основу для дальнейшего уверенного движения вперёд, несмотря на любые вызовы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаКитайСергей ЛавровВячеслав ВолодинТатьяна МоскальковаЮНЕСКОВооруженные силы УкраиныМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20Операция "Поток" по-львовски: в Закарпатье украинцев переправляли в ЕС по газовой трубе
13:16"Исправлять ошибки без раскачки": Лавров потребовал от ЮНЕСКО прекратить политику двойных стандартов
13:02Россия и США провели новую встречу по двусторонней повестке - замглавы МИД РФ
13:00Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря
13:0022 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:44Город, который отстраивает вся страна. Как волонтеры возвращают уют и тепло в дома Мариуполя
12:42Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова
12:41Новые освобождённые территории и потери ВСУ: главное из нового брифинга Минобороны РФ
12:34Гуляйпольское направление: обозначен шанс освобождения большей части Запорожской области зимой
12:25Половина Украины обесточена, объекты ВСУ под ударом
12:21Главную новогоднюю ёлку России украсили в Кремле, Лавров раскритиковал ЮНЕСКО. Новости к этому часу
11:58Под предлогом военного положения на Украине отменили выходные на Рождество и Новый год
11:44Блокируя город: тактическое наступление российских войск угрожает окружением Константиновки
11:39Армия России освободила Андреевку в Днепропетровской области
11:21Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине
11:14Славянское направление: ВС РФ усиливают давление на ВСУ и расширяют "серую зону"
11:07Поступили уточнения ударов БПЛА РФ по подконтрольной ВСУ территории
10:58Харьковское направление: ВС РФ сломили сопротивление ВСУ
10:53Мир на Украине в 2026 году может быть невыгоден Киеву, РФ борется с нелегалами. Новости к этому часу
10:05Утром ПВО РФ уничтожены 15 украинских БПЛА - Минобороны РФ
Лента новостейМолния