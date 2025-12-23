https://ukraina.ru/20251223/22-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073526702.html

22 декабря 2025 года, вечерний эфир

22 декабря 2025 года, вечерний эфир - 23.12.2025 Украина.ру

22 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.12.2025

2025-12-23T13:00

2025-12-23T13:00

2025-12-23T13:00

мариуполь

москва

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073526238_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_93f50968dfd67b45772eb994c4d4681e.jpg

Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: главный редактор информационного портала Anna News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.* "Тема дня Новороссии". Донецкие бренды на пути в федеральный ритейл. Гость: Александр Перемятов, создатель SLAVA concept.* "Радиомост Москва-Новороссия". Основные события и республиканские новости. Гость: Андрей Киор, корреспондент “Новороссия сегодня” в Мариуполе.* "Знакомьтесь Россия!" О памятниках и туристических местах Москвы прошлого — и о том, как они изменились. Гость: экскурсовод, бывший ведущий тревел-шоу "Одноэтажная Россия" Пётр Посмаков.

мариуполь

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мариуполь, москва, новороссия сегодня, видео