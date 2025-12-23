22 декабря 2025 года, вечерний эфир - 23.12.2025 Украина.ру
22 декабря 2025 года, вечерний эфир
22 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.12.2025
мариуполь
москва
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: главный редактор информационного портала Anna News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.* "Тема дня Новороссии". Донецкие бренды на пути в федеральный ритейл. Гость: Александр Перемятов, создатель SLAVA concept.* "Радиомост Москва-Новороссия". Основные события и республиканские новости. Гость: Андрей Киор, корреспондент “Новороссия сегодня” в Мариуполе.* "Знакомьтесь Россия!" О памятниках и туристических местах Москвы прошлого — и о том, как они изменились. Гость: экскурсовод, бывший ведущий тревел-шоу "Одноэтажная Россия" Пётр Посмаков.
мариуполь
москва
2025
мариуполь, москва, новороссия сегодня
Мариуполь, Москва, Новороссия сегодня

22 декабря 2025 года, вечерний эфир

13:00 23.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "Фронтовые сводки". Гость: главный редактор информационного портала Anna News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
* "Тема дня Новороссии". Донецкие бренды на пути в федеральный ритейл. Гость: Александр Перемятов, создатель SLAVA concept.
* "Радиомост Москва-Новороссия". Основные события и республиканские новости. Гость: Андрей Киор, корреспондент “Новороссия сегодня” в Мариуполе.
* "Знакомьтесь Россия!" О памятниках и туристических местах Москвы прошлого — и о том, как они изменились. Гость: экскурсовод, бывший ведущий тревел-шоу "Одноэтажная Россия" Пётр Посмаков.
МариупольМоскваНовороссия сегодня
 
