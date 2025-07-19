https://ukraina.ru/20250719/skupaet-energetiku-i-kuriruet-neonatsistov-chem-zanimaetsya-byvshiy-glava-mvd-arsen-avakov--1065448258.html

Скупает энергетику и курирует неонацистов. Чем занимается бывший глава МВД Арсен Аваков*

Скупает энергетику и курирует неонацистов. Чем занимается бывший глава МВД Арсен Аваков* - 19.07.2025 Украина.ру

Скупает энергетику и курирует неонацистов. Чем занимается бывший глава МВД Арсен Аваков*

"Эксы", как их называют в народе, в преддверии перемен, которые неизбежно наступят на Украине в ближайшее время, начинают оживать, политически, конечно. Так, в эти дни, вроде бы ушедший в тень экс-министр внутренних дел, некогда всесильный Аваков стал появляться на политических околоукраинских тусовках.

2025-07-19T08:36

2025-07-19T08:36

2025-07-19T11:08

эксклюзив

арсен аваков

мвд

украина

сша

виктор пинчук

владимир зеленский

"азов"

слуга народа

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Бывший глава МВД Украины и создатель неонацистских батальонов Арсен Аваков* редко появляется на публике, но недавно был замечен в Риме на конференции по восстановлению Украины. На конференцию съехались тысячи украинских чиновников, чтобы выпрашивать миллиарды на "восстановление", но Аваков формально к ним не относится и никаких должностей не занимает. Тем не менее, за долгие годы во главе МВД он сохранил связи в силовых структурах.Аваков любит проводить время на своей вилле в Италии, поэтому на конференции в Риме явно оказался не ради банкета. В ходе конференции по восстановлению вместе с организатором Майдана Мустафой Найемом Аваков принял участие в мероприятии под названием "Без победы нет восстановления".Организовал мероприятие фонд олигарха Виктора Пинчука, который был одним из спонсоров и ставленников Демпратии США. Суть мероприятия заключалась в том, что прежде чем заниматься восстановлением Украины, надо, дескать, сначала разгромить Россию. Под соусом "восстановления" участники мероприятия искали тех, кто еще захочет повоевать с Россией или хотя бы проспонсировать такую войну.В 2019 году Аваков сыграл существенную роль в победе Зеленского а выборах, поскольку тогда поссорился с Порошенко** и фактически натравил на него подручных неонацистов из "Азова"***. Осенью того же года депутаты от "Слуги народа" требовали оставить его во главе МВД, якобы, чтобы предотвратить "путч" Порошенко. Однако опросы показывали, что куратор неонацистов практически возглавлял антирейтинг среди украинских политиков. Его "ушли" в отставку ровно 4 года назад, в июле 2021. На его место был назначен Денис Монастырский, который в начале 2023 года разобьется на одном из вертолетов, закупленных Аваковым во Франции.В прошлом году российская Служба внешней разведки сообщила, что Зеленскому уже подыскали замену и это должен быть Аваков, хотя и не в роли избранного президента, а в качестве временного диктатора на переходный период. Он удобен тем, что сохраняет контроль над боевиками-неонацистами, частью силовых структур и вполне рукопожатен в Европе. Однако с тех пор в США сменилась власть, а Аваков долгое время считался ставленником Демократической партии. Дональда Трампа еще в его первую каденцию Аваков называл опасным маргиналом. В 2019 году Аваков доносил в посольство США на бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.Поскольку последнее время чрезвычайную медийную активность проявляют неонацисты из "Азова", включая его основателя Андрея Билецкого*, нардеп Александр Дубинский утверждал, что за их политическими проектами стоят олигарх Ринат Ахметов и их изначальный куратор Арсен Аваков. С этим же проектом Дубинский связывает и назначение неонациста Алферова директором Института национальной памяти, который недавно прославился своими одами Адольфу Гитлеру.У Авакова до сих пор есть свой персональный сайт. И хотя обновляется он редко, но большая часть сообщений последних лет касается передачи дронов его подручным "азовцам" из Третьей штурмовой бригады. И это может говорить о том, что они и сейчас являются его любимчиками.Хотя к продвижению неонацистов из "Азова" причастны как Ахметов, так и Пинчук, сам Аваков тоже человек далеко не бедный, успешно монетизировавший пребывание во главе МВД. Ранее украинские СМИ сообщали, что он скупает виноградники в Закарпатье, а пару месяцев назад издание "Лига" сообщило, что компания бывшего главы МВД берет под контроль Знаменскую БЭСС в Винницкой области (БЭСС от англ. BESS- Battery Energy Storage System - батарейная система хранения энергии).Знаменская БЭСС занимается торговлей электроэнергией и строительством сооружений электроснабжения и телекоммуникаций. Компания недавно стала победителем аукциона государственной компании "Укрэнерго" по приобретению вспомогательных услуг для балансировки энергетической системы сроком на 5 лет.Теперь контроль над Знаменской БЭСС будет осуществлять ООО "Гранд-Тер" через назначение на должность директора некой Валентины Парамоновой, которая является руководителем ООО "Гранд-Тер", ООО "Пора Безопасность" и ЧП "Министри Плюс". Во всех этих компаниях конечными бенефициарами числятся Арсен Аваков и его жена Инна Авакова, пишет "Лига".Балансировка энергетической системы Украины в текущих условиях может оказаться весьма прибыльным бизнесом из-за дефицита генерирующих мощностей и повреждений энергетической инфраструктуры в результате военных действий. Для балансировки используется, в том числе импортируемая электроэнергия. Для Авакова это может стать золотой жилой, прибыль от которой он может направить на финансирование своих любимчиков-"азовцев" и захвата власти. Однако для начала нужно еще получить санкции от западных спонсоров, поэтому Аваков с Найемом и пытаются продать им вместо проекта восстановления, продолжение войны.О том, чем занят сейчас бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** - в статье Дмитрия Ковалевича "Деструктивность, антиукраинство и оппозиционный проект. Что говорят на Украине об Алексее Арестовиче"* внесен в РФ в список экстремистов и террористов** обвиняется в РФ в причастности к экстремистской деятельности** Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельнеость которой запрещена на территории РФ

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сша

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, арсен аваков, мвд, украина, сша, виктор пинчук, владимир зеленский, "азов", слуга народа