https://ukraina.ru/20250718/destruktivnost-antiukrainstvo-i--oppozitsionnyy-proekt--chto-govoryat-na-ukraine-ob-aleksee-1065429471.html

Деструктивность, антиукраинство и оппозиционный проект. Что говорят на Украине об Алексее Арестовиче*

Деструктивность, антиукраинство и оппозиционный проект. Что говорят на Украине об Алексее Арестовиче* - 18.07.2025 Украина.ру

Деструктивность, антиукраинство и оппозиционный проект. Что говорят на Украине об Алексее Арестовиче*

Происходящие на Украине перемены и в целом ожидание перемен в политической жизни, вызванные обстановкой как внутри, так и вне Украины, у многих породили надежды на приход к власти. Среди тех, кто планирует стать главой государства - Алексей Арестович

2025-07-18T08:02

2025-07-18T08:02

2025-07-18T11:26

эксклюзив

алексей арестович

александр дубинский

владимир зеленский

сша

испания

офис президента

снбо

вооруженные силы украины

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в начале СВО буквально завораживал недальновидную украинскую публику сказками о скорой победе Украины и быстром завершении конфликта. Однако впоследствии он признал факт удара украинской ПВО по жилому дому, после чего выехал с Украины, окунувшись в оппозиционную деятельность. Сейчас он критикует не только Зеленского, но и заявляет о презрении ко всему украинскому народу, который его до сих пор терпит. Арестович заявляет при этом и о своих политических амбициях, поскольку надеется, что новая администрация США все-таки вынудит просроченного Зеленского пойти на выборы. Проживает Арестович по последним данным в Испании.По опросам ручной социологической службы Офиса президента – Киевского международного института социологии, ему доверяет лишь 7%, а не доверяют – 79%. Впрочем, такой результат может быть обусловлен и признанием Арестовича, что он врал украинцам, когда работал на Офис президента "ради создания патриотического лубка".Переобуваться на ходу ему не впервой. Он и сам откровенно издевался над украинцами, заявляя, что у тех слишком короткая память. Арестович работал с нацистом Дмитрием Корчинским в "Братстве", затем – снимался в кино в образе "Люси". В 2014 году Арестович критиковал действия Порошенко*, но со временем сменил свою риторику на хвалебную, так как якобы "убедился, что Порошенко работает на национальную безопасность и оборону". В 2019 году, во время предвыборной кампании, Арестович критиковал Зеленского и поддерживал Порошенко, но после победы Зеленского на выборах — стал советником Офиса президента.В этом году СНБО Украины ввел против него санкции, его Youtube-каналы были заблокированы на Украине, а сейчас Telegram-каналы Офиса президента грозят ему еще и делом о госизмене, радуясь, что после блокировки он теряет до 20 000 долларов на монетизации своих каналов. После введения против него санкций Арестович объявил о прекращении сборов средств для ВСУ, чем занимался в Испании до мая текущего года.В ответ на санкции против Арестовича двое украинских военных отказались от наград Зеленского. Подполковник Роман Ковалев заявил, что отказывается от ордена Богдана Хмельницкого, поскольку считает Арестовича "настоящим патриотом Украины" и дружит с ним около 30 лет. Вслед за ним от медали за оборону Бахмута отказался военнослужащий Тарас Загородний. Но, по словам Загороднего, его лишь высмеяли за этот жест, объяснив, что все эти медали – лишь "жестянки", которые "нигде не записываются и ничего не значат".Незадолго до введения санкций Арестович заявил, что Украине нужно соглашаться на потерю территорий по линии фронта. "Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь", - заявил бывший советник Офиса президента.В июле Арестович сделал резонансное заявление о том, что уже этой осенью на Украине начнется тотальная мобилизация женщин. Украинские чиновники поспешили это опровергнуть. Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко** предложил "выдохнуть и не слушать Арестовича". Но многие женщины на всякий случай выехали заграницу.Опальный депутат Александр Дубинский считает, что цель Арестовича – исключительно в "хайпе" на политической тематике, что помогает ему продавать свои тренинги. Впрочем, Дубинский явно относится к Арестовичу, как будущему конкуренту на президентских выборах, обвиняя, что тот "ворует" его тезисы.По мнению Дубинского, бывший глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин стоит за раскруткой Арестовича, как политического проекта. "Как более яркую фигуру, Арестовича вывели с целью создания “оппозиционного проекта”", - пишет Дубинский.В 2022 году Арестович бахвалился тем, сколько раз он ходил за линию фронта. Он якобы служил то в ВСУ, то в Минобороны, то в ГУР Минобороны Украины (хотя, последнее подтвердил даже глава ГУР МОУ Кирилл Буданов*). В одном из недавних видео украинский военнослужащий сетует, что Арестовича выпустили заграницу, так как, судя по описанию его "подвигов", десяток арестовичей могли бы держать всю линию фронта. Сказки украинского барона Мюнхгаузена даже стали темой для анекдотов.Арестович также строит из себя Нострадамуса, утверждая, что он предвидел и предсказал заранее многие политические и военные события, хотя и делал это в некой абстрактной формулировке.Тем не менее, Татьяна Трощинская, преподаватель Национальной академии госуправления при президенте Украины, пишет, что Арестович, при всей своей манипулятивности, - человек способный к "вбрасыванию концептов и обоснованию их простыми словами - для поедания простыми людьми".По ее словам, какими бы токсичными эти концепты ни были, они заполняют тот вакуум, который образовался после разрушения понятной для многих картины мира или когда люди дезориентированы."Арестович же возник не вчера. И не сам по себе. Сначала ему дали мандат быть "советником советника советников всех советников Офиса президента". И свои взгляды он сейчас не изменил. Потому что его взгляды - это в принципе о власти любым способом", - пишет Трощинская. Она считает, что из Арестовича уже вряд ли можно слепить какой-нибудь политический проект, но важно то, что он распространяет на широкую аудиторию, а это, по ее мнению, - "антиукраинские" и "деструктивные" идеи.Однако так называемая "антиукраинскость" переобувшегося Арестовича вызвана, скорее, нарциссизмом и стремлением не затеряться в толпе сереньких адептов украинского национализма. Ради хайпа в дальнейшем он может начать проповедовать радикальный исламизм или астрологию - в зависимости от того, что инфоцыгану принесет больше подписчиков.* подозревается в РФ в причастности к экстремистской деятельности*8 внесён в РФ в список экстремистов и террористовО другом советнике руководителя Офиса президента - в статье Дмитрия Ковалевича Маленькая злобная собачка на коленях у хозяина. Чем известен советник Офиса президента неонацист Подоляк* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, алексей арестович, александр дубинский, владимир зеленский, сша, испания, офис президента, снбо, вооруженные силы украины