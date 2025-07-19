https://ukraina.ru/20250719/novyy-i-neizbezhnyy-vitok-krizisa-pochemu-v-dnr-vnov-uzhestochat-grafik-podachi-vody-1065516869.html

Новый и неизбежный виток кризиса: почему в ДНР вновь ужесточат график подачи воды

Новый и неизбежный виток кризиса: почему в ДНР вновь ужесточат график подачи воды - 19.07.2025 Украина.ру

Новый и неизбежный виток кризиса: почему в ДНР вновь ужесточат график подачи воды

ДНР вновь накрыла волна слухов о грядущем ужесточении графика подачи воды. Донецк воду получает раз в двое суток с начала года, а с 22 апреля в таком режиме живёт и Макеевка, где воду будут подавать раз в два дня с 18:00 до 21:00.

2025-07-19T10:25

2025-07-19T10:25

2025-07-19T11:49

эксклюзив

донецкая народная республика

донецк

крым

ринат ахметов

андрей ольховский

сдд

вооруженные силы украины

азовсталь

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Теперь же — на фоне зноя, ускорившего испарение воды из водохранилищ, где её и так было немного в силу малоснежной зимы и отсутствия осадков — властям придётся ужесточать график подачи живительной влаги.По информации, усиленно циркулирующей в местных сетях и мессенджерах, водоснабжение может быть переведено в режим 1 раз в 3 дня. Правдива информация или нет — не суть важно. Нормирование воды — вопрос исключительно времени.Соцсети полны негодованием и даже конспирологией. Однако неизбежный возврат водного кризиса был очевиден ещё в момент запуска водовода Дон-Донбасс.Хронология кризисаПосле 2014 года блокады, экономические и ресурсные, стали абсолютной нормой в деятельности киевской власти.Летом 2014 года без воды остались Крым и территория ЛНР. Северо-Крымский канал был перекрыт киевской властью без колебаний. Подачу воды удалось восстановить лишь в 2022 году, а с 6 июня 2023 года она прекращена.С водной блокадой ЛНР ситуация оказалась несколько сложнее, чем с Крымом. Луганск до 2014 года получал воду из трёх загородных водозаборов (Айдарский, Кондрашевский и Петровский), совокупно дававших городу 65 % от общего объёма воды, и трёх городских водозаборов (№№ 1, 3 и 4), обеспечивавших оставшиеся 35 % подачи.Летом 2014 года загородные водозаборы перешли под контроль ВСУ. Подача воды с Айдарского и Кондрашевского водозаборов была прекращена ещё в 2014 году, а из Петровского водозабора — в январе 2020 года. Всё это время Луганск недополучал порядка 40 % от общего объёма воды.До 2022 года киевская власть не предпринимала попыток ввести водную блокаду ДНР, так как в таком случае без воды остались бы подконтрольные в те годы Украине Волноваха и Мариуполь.И речь не только о гражданах, но и промышленности — ММК им. Ильича, "Азовстали" и Авдеевском коксохиме, которые приносили прибыль Ринату Ахметову, обладавшему тогда солидным влиянием на украинскую политику.Тем не менее, если бы не СВО, то Киев всё равно рано или поздно оставил бы ДНР без воды: в 2021 году велась разработка схемы снабжения подконтрольных тогда Киеву городов Мариуполь и Волноваха по альтернативной схеме до врезки канала Южно-Донбасского водопровода (ЮДВ) в канал Северский Донец-Донбасс (СДД) в Краматорском районе.Киев хотел построить две 70-км нитки водовода мощностью 360 тыс. м³ в сутки стоимостью 6,5 млрд гривен. Но работы так и не начались, равно как и не построили станцию для очистки поступающей в Мариуполь воды.В 2022 году киевская власть себя уже не сдерживала, и Донбасс оказался в заложниках у географии, климата и созданной в советские годы инфраструктуры.Насосные станции первого, второго и третьего подъёмов канала "Северский Донец-Донбасс" оказались на подконтрольной киевской власти территории в районе Майорска. В первые дни СВО они оказались обесточены, а после Киев не только не предпринимал попыток восстановить их энергоснабжение, но и совсем отключил их. Затем территория канала стала полем боя.Населённые пункты, получающие воду по каналу СДД, столкнулись с её дефицитом. А города, чьё снабжение было завязано на Южнодонбасский водовод, и вовсе оказались отрезаны от источников водоснабжения.Опыт есть, а времени не былоДля адаптации ДНР к водной блокаде властями был использован накопленный в Крыму опыт. Там бурили скважины, увязывали между собой водохранилища, чтобы была возможность маневрировать их объёмом, а также сокращали потери воды как на магистральных водоводах, так и на внутригородских сетях.Так, ещё в 2014 году были пробурены 12 скважин глубиной от 110 до 160 м на Новогригорьевском, Нежинском и Просторненском водозаборах, открытых ещё в советское время.С 2015 года они по временным водоводам, проложенным военными, стали давать от 70 до 135 тыс. м³ воды, которая сбрасывалась в Северо-Крымский канал. На полную мощность скважины заработали в 2021 году, когда был достроен 65-км водовод от скважин до Северо-Крымского канала.Заодно часть канала заменили водоводом: если в Феодосию вода по каналу ещё поступала, то до Керчи не доходила в силу колоссальных потерь на территории Ленинского района (доходили до 70 %). Поэтому было принято решение параллельно с каналом продолжить водовод длиной 153,5 км и построить пять насосных станций.Но все эти меры были временными, так как позволяли отсрочить неизбежное — исчерпание воды в водохранилищах, которой из года в год становилось всё меньше в силу засушливости Крыма и дефицита осадков.Если бы не начало СВО, то дело бы дошло до строительства опреснительных установок. Возобновление подачи на год воды по Северо-Крымскому каналу позволило наполнить водохранилища и выиграть ещё время.В ДНР это время выиграть не удалось из-за пребывания республики в непризнанном статусе с неопределённым будущим в период с 2014 по 2022 годы. Поэтому республика с ходу погрузилась в жесточайший водный кризис.30 марта 2022 года из-за прекращения подачи воды по каналу СДД властям ДНР пришлось досрочно завершить отопительный сезон и отказаться от круглосуточного графика подачи воды.Воду стали подавать на два часа раз в двое суток в Донецке и на три часа раз в трое суток в Макеевке. Если до начала СВО в сети Донецка подавали 280–320 тыс. м³ воды в сутки, то к ноябрю 2022 года — лишь 42–55 тыс. м³ воды в сутки.К 21 ноября поступление воды в водопроводные сети сократилось до 20 % от показателей начала 2022 года. При этом треть объёмов от этих оставшихся 20 % направлялась на закачку в котельные.С учётом критической важности заполнения систем централизованного отопления теплоносителем властями было принято решение приступить к бурению скважин рядом с котельными.Власти спешно проложили водовод Дон-Донбасс с пиковой мощностью до 300 тыс. м³ воды в сутки, протянули водовод к Ханженковскому водохранилищу, восстановили "Первый сталинский водопровод" из села Кипучая Криница Старобешевского района в Донецк.Волноваху запитали от карьера Новотроицкого рудоуправления. Мариуполь стало обеспечивать имеющее до 2022 года статус резервного Кальчикское водохранилище.Работы провели колоссальные. Но Горловка и Енакиево продолжили зависеть от Волынцевского водохранилища, не имея доступа к другим источникам воды.Исчерпание запасов воды в резервных до 2022 года Ольховском, Зуевском и Ханженковском водохранилищах было исключительно вопросом времени. Ведь единственным действительно эффективным способом их наполнения была подача воды по каналу Северский Донец-Донбасс.Новый виток водного кризисаИ вот к 17 июля график подачи воды в Донецк и Макеевку перестал соблюдаться, а жалоб на сухие краны стало ещё больше.Одновременно министр угля и энергетики ДНР Денис Епифанов сообщил, что уровень технической воды в водохранилищах, охлаждающих Зуевскую ТЭС, с нормативных 7–8 метров упал до 6,9 метров.В случае, если сократится до 5 метров, то возникнет риск остановки электростанции. На местных телеканалах вышли репортажи о сухих водохранилищах.По сути, граждан республики готовят к тому, что они вновь будут вынуждены жить по действовавшему в 2022 году графику подачи воды раз в трое суток. Но с той поправкой, что в 2022 году водохранилища в республике были полными, а сейчас они опустошены.Опять же, введение более жёстких ограничений на подачу воды является исключительно вопросом времени и вызвано объективными обстоятельствами.На этом фоне от местных жителей — уставших от 11 лет боевых действий и трёх лет водного кризиса — достанется как местной власти, так и федеральным чиновникам.Корить будут всем, чем только можно, а вменять всем без разбора. Объективные ограничения водовода Дон-Донбасс будут считаться просчётами при его проектировании и объясняться коррупцией при возведении.Изношенные коммуникации, места прокладки которых толком нигде не зафиксированы и передаются из уст в уста работниками "Воды Донбасса", будут злить.Долго не устраняемые порывы воды будут вгонять дончан в состояние ярости. Водный кризис вновь станет похожим на острую зубную боль, а не хронические проблемы со спиной.Вот только проблема в том, что непонятно, как из этого кризиса выходить.Местные власти не справятся ни с информационной работой, ни с оперативным устранением порывов — с такой проблемой невозможно справиться в принципе.На помощь придётся приходить федеральному центру. Но даже это будет паллиативом — решить проблему воды в ДНР сможет лишь полное освобождение ДНР и выход к местам водозабора канала СДД у Славянска.А затем к водозабору канала Днепр-Северский Донец, откуда днепровская вода подаётся в главную водную артерию Донбасса.И вместо канала Северский Донец-Донбасс явно придётся строить водовод — боевые действия и киевская власть не оставят и камня от критически важной для ДНР инфраструктуры.Трудные времена для жителей ДНР, к сожалению, не заканчиваются.Читайте также: Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, донецкая народная республика, донецк, крым, ринат ахметов, андрей ольховский, сдд, вооруженные силы украины, азовсталь