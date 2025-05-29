https://ukraina.ru/20250529/peremennye-vosstanovleniya-pochemu-mirnaya-zhizn-v-novorossiyu-vozvraschaetsya-s-raznoy-skorostyu-1063478123.html

Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью

Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью - 29.05.2025 Украина.ру

Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью

Спустя три с половиной года после начала СВО новостной фон вокруг спецоперации существенно изменился. Поток репортажей с передовой сократился: сказались, вездесущие беспилотники не только изменили характер ведения боевых действий, но и привели к гибели многих военкоров.

2025-05-29T04:49

2025-05-29T04:49

2025-05-29T09:27

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Сократился и поток новостей из тыла. В глубоком тылу мирная жизнь стала нормой, поэтому новости оттуда кажутся рутиной. В прифронтовой полосе свои ограничения накладывают вопросы безопасности. Но сокращение новостного потока не означает отсутствие новостей и прекращение процесса восстановления освобождённых территорий. А три с половиной года наблюдений позволяют сделать определённые выводы и выявить закономерности.Скорость и расстояниеГлавное, что необходимо понимать, изучая и анализируя новости с Донбасса и Новороссии так это то, что территории эти большие и разные, а порой и вовсе полярные.Херсонская область после потери контроля над областным центром — край небольших городов-райцентров и сёл, тогда как ДНР — регион с запредельным показателем урбанизации и зачастую стёртыми границами между городами. Естественно, восстановить Чаплынку в Херсонской области куда проще, дешевле и быстрее, чем Рубежное в ЛНР.Также всегда необходимо помнить то, что скорость восстановления является не постоянной, а переменной, зависящей от множества факторов.Чем быстрее удалось освободить город, тем больше в нём горожан, целых зданий и меньше потребность в восстановлении. Градообразующее предприятие города Счастье в ЛНР — Луганскую ТЭС — удалось запустить спустя пару месяцев после освобождения города, тогда как разрушенную на 95% из-за ожесточённых боевых действий Попасную, возможно, никогда в полном объёме и не восстановят так как жителей в ней осталось немного — они покинули осаждённый город, спасаясь от войны.Чем больше осталось жителей в населённом пункте, тем быстрее его восстановят и тем больше к нему внимания будут проявлять чиновники разных уровней от федерального до регионального и муниципального.Мариуполю на протяжении трёх лет уделяют такое пристальное внимание не потому, что считают его жителей лучше других горожан, а потому что в этом городе — по сравнению с другими населённым пунктами — осталось наибольшее количество жителей. Они пережили ад в осаждённом городе, но именно это предопределило его ускоренное восстановление.Чем поспешнее отступала из города украинская армия, тем меньше приходится трудиться коммунальщикам. В Северодонецке, Лисичанске и Рубежном ВСУ уничтожили котельные и подстанции — их затем пришлось восстанавливать, возвращая в агломерацию воду, тепло и электроэнергию. В Украинске, Курахово, Горняке и Селидово все канализационные насосные станции затоплены и находятся в нерабочем состоянии, а здания повреждены. Для восстановления водоснабжения необходимо проводить реконструкцию наземной инфраструктуры скважин. Все эти — и без того немалые проблемы — усугубляются опасностью попасть под обстрел, минами и неразорвавшимися боеприпасами, дефицитом кадром и зачастую полным отсутствием понимания, где и какие инженерные сети проложены.Чем сильнее жизнь в населённом пункте была завязана на крупное предприятие, тем выше риск для такого города оказаться заложником политической географии.Авдеевка как моногород, жизнь в котором вращалась вокруг Авдеевского коксохимического завода, пережила первую зиму в России на генераторах и модульно-блочных котельных, работающих на дизельном топливе. В городе нет централизованного тепло-, водо-, и электроснабжения: ЛЭП и водовод с 2014 года проходили через линию фронта и разрушены, теплом город обеспечивал коксохим, который теперь в руинах.Из Днепрорудного, где при Украине находился Запорожский (теперь Днепрорудненский) железорудный комбинат, в 2022 году уехали 2/3 жителей — они поверили заверениям менеджеров "Метивенста", которому были обязаны особым положением города. Энергодар и вовсе город атомщиков, где до 2013 года кадры для АЭС готовили на базе Севастопольского госуниверситета. Но в 2022 году часть его жителей уехала на Украину и лишь и теперь живёт в бытовках в Нетешине, где находится Хмельницкая АЭС. По сути, многие выбирали не только Украину или Россию, но и делали выбор между "Энергоатомом" и "Росатомом".Чем быстрее в городе сменилась власть, тем больше в нём осталось чиновников, а значит легче управлять таким населённым пунктом. Можно сколько угодно спорить о профессиональных качествах и моральном-деловом облике украинского чиновника, но лучше, когда он есть, чем когда его нет вовсе. В Акимовском районе Запорожской области остались многие местные депутаты, что позволило быстро наладить там мирную жизнь, тогда как Авдеевкой управляют из Ясиноватой так как чиновников из 1,5 тыс. горожан лишь единицы. Потому жители Авдеевки страдают от того, что им приходится ездить в Ясиноватую, не легче и чиновникам из Ясиноватой: со своими обязанностями справиться бы, им ещё и разрушенный город в управление передали.Чем быстрее от города отодвинута линия фронта, тем быстрее начинаются восстановительные работы. Донецк не восстанавливают как Мариуполь не потому, что дончан не любят, а из-за того, что ещё до недавних пор город регулярно обстреливали из ствольной артиллерии и даже миномётов. Стеклить окна в таких условиях глупо, а строить что-либо — опасно. Поэтому стройки были точечными в районах подальше от линии фронта, чтобы минимизировать риски.При этом с начала СВО глубина поражения ВСУ тыловых объектов лишь увеличивалась: "три топора" стреляют дальше чем "Гвоздик", а "дальнобойные ракеты из "Хаймарса" дальше и точнее "Градов".А если есть угроза жизни, то улица становится местом повышенной опасности, а военные не разрешают гражданским приступать к ремонтно-восстановительным работам. Из-за этого бедные горловчане уже 11 лет как живут в аду, а власти Новой Каховки заняты не открытием детских садов и школ, а ликвидацией последствий ударов FPV-дронами. И в этом плане Донецк с Луганском — несмотря на то, что оба являются республиканскими центрами — находятся в разном положении: к комплексному восстановлению Донецка приступят к концу 2025 года, а Луганск восстанавливают с осени 2022 года так как он стал глубоко тыловым городом. Та же история с областями: Мелитополь и Бердянск в тылу, а почти все крупные города Херсонской области находятся в прифронтовой 15-км зоне.Так же, как и с разными скоростями осуществлялась интеграция субъектов в состав России (республикам было проще из-за своих институтов и гармонизации законодательства с российским), так и скорость восстановления разнится от области к республике и города к городу с поправкой на массу переменных.Восстановление — это путьПри этом необходимо понимать, что восстановление — это не всегда процесс с чётко выраженным и очерченными временными рамками и конкретными результатами.В ряде населённых пунктов Донбасса и Новороссии уже есть парадоксы, которые могут ввергнуть стороннего и не погружённого в контекст наблюдателя в состояние когнитивного диссонанса, когда большая часть города в руинах, но его восстановление завершено.За примерами далеко ходить не нужно. В Северодонецке ещё в конце прошлого года количество восстановленного жилья превышало количество самих горожан. Частный сектор Мариуполя крайне далёк о своего довоенного состояния из-за уехавших горожан, многие из которых никогда не вернутся. В Авдеевке из 170 многоквартирных домов восстановить планируют 19, работы завершены по 8 адресам, а частный сектор жильцы восстанавливают сами — им помогают стройматериалами.Поэтому городским властям куда легче перераспределить жилой фонд, проведя "великое переселение", чем восстанавливать дома ради их единичных жителей, а земельные участки в частном секторе изъять в муниципальную собственность и потом вновь перераспределить под снос и застройку. Восстановление — не спорт и не создание красивой картинки, а решение конкретных задач в условиях ограниченных ресурсов.В ряде случаев от местных властей вообще ничего не зависит: жизнь в Энергодаре станет прежней лишь когда будет восстановлена плотина Каховской ГЭС и сорняки на дне Каховского моря покроются водой.***Естественно, на этом фоне может возникнуть логичный вопрос: на сколько лет растянется восстановление, сколько денег это потребует и не разорится ли Россия?Нет, не разорится — процесс длительный и некоторые города явно будут восстанавливать за несколько подходов. Экстраполировать текущую скорость боевых действий при которых многие населённые пункты превращаются, горы щебня и арматуры на всю спецоперацию не стоит: однажды наступит момент, когда брать с боем Запорожье не потребуется так как его будет некому защищать в силу деградации ВСУ. А это означает, что ужасы боевых действий, скорее всего, обойдут жителей областных центров стороной.В любом случае, боевые действия меняют схему пространственного расселения, а многие покинувшие зону боевых действий жители вернутся в свои города лишь после завершения СВО, когда требования к въезжающим в Россию смягчат.О том, какое будущее может быть у Донбасса - в статье Александра Дмитриевского "Шахтеры и роботы. Как из разрухи и разорения извлечь Донбассу прибыль"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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эксклюзив, россия, новороссия, херсонская область, вооруженные силы украины, энергоатом, росатом