https://ukraina.ru/20250717/potsdamskaya-konferentsiya-prolog-kholodnoy-voyny-80-let-posledney-vstrechi-soyuznikov-1065344045.html

Потсдамская конференция: пролог Холодной войны. 80 лет последней встречи союзников

Потсдамская конференция: пролог Холодной войны. 80 лет последней встречи союзников - 17.07.2025 Украина.ру

Потсдамская конференция: пролог Холодной войны. 80 лет последней встречи союзников

17 июля 1945 года в Потсдаме под Берлином началась третья и последняя встреча лидеров Антигитлеровской коалиции на высшем уровне. Её целью было установление мира, но она стала прологом Холодной войны

2025-07-17T08:00

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Хотя нацистская Германия подписала капитуляцию 8 мая 1945 года, а после освобождения советскими войсками Праги на следующий день боевые действия в Европе фактически прекратились, проведение мирной конференции стран антигитлеровской коалиции затягивалось – из-за западных союзников.Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предлагал провести мирную конференцию в июне, поскольку он опасался (как потом оказалось, не зря) результатов парламентских выборов у себя в стране, назначенных на 5 июля 1945 года. Но ему не удалось убедить в этом других лидеров "большой тройки" – Гарри Трумэна и Иосифа Сталина, которые не хотели превращения конференции в предвыборную площадку Черчилля.Новый американский президент, сменивший умершего в апреле 1945 года Франклина Рузвельта, также хотел дождаться результатов проведения первых в мире испытаний ядерного оружия. Они прошли в США 16 июля 1945 года – накануне открытия Потсдамской конференции. Эти испытания должны были стать важным козырем для Трумэна, который ещё не набрал должного опыта и авторитета в международных делах.Сталину, по большому счёту, были безразличны конкретные сроки проведения конференции. В отличие от Черчилля и Трумэна, у него не было резонов ни торопиться со встречей, ни затягивать её. В результате получилось так, что советский лидер никуда не спешил, американский президент тянул время, а мнение Черчилля к тому времени уже мало кого интересовало.Это касалось и места проведения мирной конференции. Черчилль до последнего настаивал, чтобы она прошла на территории британской или американской оккупационной зоны в Германии. Но президент США отнёсся к выбору места встречи индифферентно. Он совсем не горел желанием брать на себя какие-либо обязательства по организации этого ответственного международного мероприятия, и принял предложение советской стороны провести конференцию в пригороде Берлина – Потсдаме. Таким образом, Сталин вновь оказался в роли хозяина встречи, как и в Ялте в феврале 1945 года.Потсдам был выбран советской стороной по нескольким причинам.Во-первых, чисто символически для Москвы было важно, чтобы мирная конференция состоялась вблизи Берлина – логова поверженного Третьего Рейха. Некоторые историки даже считают, что Сталин хотел взять своеобразный реванш за Берлинский конгресс 1878 года, на котором тогдашнее "мировое сообщество" фактически дезавуировало плоды блестящей победы русского оружия в войне с Турцией.Во-вторых, Потсдам в целом и дворец Цецилиенхоф (напоминает средневековое английское поместье в стиле Тюдоров) в частности, почти не пострадали во время военных действий.В-третьих, непосредственно к Потсдаму примыкал Нойбабельсберг – элитный посёлок с уцелевшими роскошными виллами, в которых можно было разместить членов делегаций с соблюдением самых строжайших требований по безопасности, комфорту и логистике.И, наконец, Потсдам считался важным символическим местом в истории Германии, поскольку он был загородной резиденцией прусских королей и германских кайзеров.Потсдамская конференция получила в СССР кодовое название "Терминал", а подготовка к ней – "Операция "Пальма". Её реализация началась 28 мая 1945 года – сразу после того, как спецпосланник Трумэна Гарри Гопкинс и посол США в Москве Аверелл Гарриман договорились о дате и месте проведения саммита. А уже 2 июля Берия рапортовал Сталину и Молотову об окончании подготовки к предстоящей конференции.В Цецилиенхофе капитально отремонтировали 37 из 176 имеющихся во дворце комнат, включая конференц-зал с тремя отдельными входами. Поскольку большого круглого стола в разрушенном Берлине не нашлось, его срочно изготовили на московской фабрике "Люкс" и доставили во дворец. Помещения для советской делегации были окрашены в белые тона, апартаменты американцев – в голубые, англичан – в розовые. Близ дворца в Новом саду Потсдама разбили клумбы и высадили около 10 000 цветов.Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль прилетели в Берлин 15 июля. При этом британского премьера сопровождал его заместитель Клемент Эттли, лидер Лейбористской партии, который на тот момент ещё не был уверен в своей победе на парламентских выборах. В тот же день Сталин на поезде выехал из Москвы по железной дороге, для чего 828 км железнодорожного пути от границы СССР до Потсдама оперативно перешили на российскую широкую колею.Конференция началась в 12:00 17 июля 1945 года с первой личной встречи Сталина и Трумэна. "Я рад познакомиться с вами и хотел бы установить такие же дружественные отношения, какие у генералиссимуса Сталина были с президентом Рузвельтом. Я уверен в необходимости этого, так как считаю, что судьба мира находится в руках трёх держав. Я хочу быть другом генералиссимуса Сталина", – заявил Трумэн в ходе протокольной беседы.Будучи новичком в большой международной политике, Трумэн нуждался в наглядном самоутверждении. Это сразу понял Сталин, поэтому именно он предложил, чтобы на заседаниях конференции председательствовал американский президент. По этой же причине на всех протокольных съемках лидеров "большой тройки" в центре всегда находился Трумэн, и флаг США на дворце тоже был посередине, между советским и британским. То есть советский вождь пытался психологически подыгрывать президенту США, чтобы у того появилось чувство комфорта.Сталин старался найти взаимопонимание с Трумэном точно так же, как ранее ему удалось достичь доверительных отношений с Рузвельтом. Но в силу политических взглядов и личных особенностей Трумэна новый американский президент в Потсдаме был больше склонен соглашаться с Черчиллем. А когда 28 июля того сменил новый британский премьер-министр Клемент Эттли, это никак не сказалось на ходе переговоров, ведь Эттли в международных делах занимал почти такие же позиции, что и его предшественник.В результате атмосфера взаимопонимания и тесного сотрудничества, которая отличала встречу лидеров "большой тройки" на Ялтинской конференции, в Потсдаме практически сошла на нет. И дипломатические победы СССР на ней оказались куда скромнее.Лидеры "большой тройки" договорились почти по всем вопросам – но не до конца. Дьявол, как обычно, скрывался в многочисленных деталях, далеко не все из которых потом удалось уладить.Например, участники Потсдамской конференции в принципе договорились о послевоенном устройстве Германии как единого государства, но воплотить в жизнь это не получилось. Союзники согласились на проведении в Германии демократизации, демилитаризации и денацификации, но в каждой из оккупационных зон эти процессы (особенно денацификация) происходили по-разному.Похожей была ситуация и по остальным пунктам. Договорились о наказании главных нацистских военных преступников – но Советскому Союзу пришлось затребовать составления их полного списка, чтобы никто не смог уйти от ответственности.Был решён вопрос с Польшей и её границами, а также признании Западом подконтрольного Москве временного правительства национального единства, в котором несколько портфелей были зарезервированы для находившегося в Лондоне правительства Польши в эмиграции, – но позже уже советская сторона игнорировала эту договорённость.СССР присоединил к своей территории часть Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом (ныне Калининградская область России), но не смог добиться возврата русских территорий, уступленных большевиками Турции по Брестскому миру, на что Сталин поначалу пытался претендовать. В создании военно-морской базы на Босфоре и Дарданеллах советской делегации также было отказано. США и Великобритания уже рассматривали послевоенное устройство мира с точки зрения будущего противостояния с СССР.Во время конференции США и Великобритания отклонили предложение СССР о совместном управлении Рурской областью по примеру Берлина, а также выплату репараций в пользу СССР за счёт части золотого запаса и заграничных инвестиций Рейха, и части германского промышленного оборудования в западных оккупационных зонах. В общем, в Потсдаме многочисленные противоречия между державами-победительницами часто выходили наружу, и уже ощущалось ледяное дыхание будущей Холодной войны.Западные союзники добились от СССР чётких гарантий вступления Красной Армии в войну против Японии. Но победа над Японией была выгодна Москве, которая освобождала от японской оккупации южный Сахалин и приобретала Курильские острова, права СССР на которые союзники на Потсдамской конференции признали. СССР в результате получил свободу мореплавания в Тихом океане, которой японская оккупация Сахалина и Курил мешали: ранее, чтобы выйти в океан, советские суда должны были в обязательном порядке проходить через японские территориальные воды, что нередко порождало конфликты.Потсдамская конференция знаменательна ещё и тем, что в её ходе США впервые попытались прибегнуть к ядерному шантажу. 24 июля 1945 года Трумэн проинформировал Сталина о появлении у США нового оружия "необычайной разрушительной силы". По невозмутимой реакции советского вождя президент США сделал ошибочный вывод, что Сталин не понял истинного смысла сказанного. Однако на самом деле СCCР основательно занялся собственным ядерным проектом ещё в 1943 году, а о происходившем в США подробно докладывала советская разведка. В тот же вечер Сталин позвонил из Потсдама Игорю Курчатову и потребовал ускорить работу.Поскольку в Потсдаме был решён вопрос о продолжении войны с Японией, то результаты конференции, как и в Ялте, оказались подвешены. Было понятно, что после капитуляции Японии возникнет необходимость новой мирной конференции, на которой следовало бы обсудить послевоенное устройство в Восточной Азии и окончательно поставить точку во Второй мировой войне. Но этого так и не случилось. Ситуация в Восточной Азии после капитуляции Японии в сентябре 1945 года (гражданская война в Китае и раскол Кореи, антиколониальные войны в Индокитае и Индонезии) показала, что противоречия между СССР и западными странами были принципиально неразрешимы.При этом именно Потсдамская конференция не только определила контуры послевоенного устройства мира, действовавшего до конца 1980-х, но и ознаменовала собой новый расклад сил. Потсдам стал стартовой точкой Холодной войны, в которой каждая из сторон пыталась обеспечить себе максимально выгодные стартовые позиции. И с этой точки зрения итоги конференции можно считать "боевой ничьёй".

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