Запорожский фронт: Ермаков раскрыл, как взятие Малиновки приближает освобождение Новороссии - 16.07.2025 Украина.ру
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Запорожский фронт: Ермаков раскрыл, как взятие Малиновки приближает освобождение Новороссии
Запорожский фронт: Ермаков раскрыл, как взятие Малиновки приближает освобождение Новороссии - 16.07.2025 Украина.ру
Запорожский фронт: Ермаков раскрыл, как взятие Малиновки приближает освобождение Новороссии
Освобождение Малиновки в Запорожской области создает предпосылки для дальнейшего продвижения в сторону Гуляйполя, однако ключевой задачей остается перерезание вражеских маршрутов снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-16T16:56
2025-07-16T16:56
новости
украина
запорожская область
донбасс
украина.ру
гуляйполе
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запорожский фронт
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"Сейчас приходится действовать в условиях нехватки личного состава, как у нас, так и у противника, перерезая логистические маршруты", — отметил Ермаков. Он подчеркнул, что именно нарушение снабжения является залогом успеха в современных боевых действиях.Эксперт провел историческую параллель: "Если вспомнить историю, то в освобождении Донбасса в 1943 году участвовала группировка, сопоставимая по численности со всей группировкой войск в зоне СВО". По его словам, без контроля над коммуникациями даже героические усилия войск могут быть недостаточно эффективными."Надеюсь, что по трассе с Новополя, Вольного Поля и с рубежа Малиновки мы двинемся на Гуляйполе еще с одной стороны", — поделился планами военкор. Он уточнил, что основной целью на этом направлении пока остается поселок Искра."Освобождение Малиновки приближает нас к освобождению Новороссии в целом", — подчеркнул собеседник Украина.ру. Ермаков добавил, что дальнейшее продвижение будет зависеть от способности закрепляться на освобожденных территориях и развивать успех.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
https://ukraina.ru/20250716/rossiyskie-voyska-osvobodili-novokhatskoe-v-dnr-i-sbili-ukrainskiy-istrebitel-1065328821.html
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новости, украина, запорожская область, донбасс, украина.ру, гуляйполе, запорожье, запорожский фронт, новости запорожья, наступление, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация, главные новости, аналитика, эксперты, военный эксперт, военный новости с украины, военные сводки на украине
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Запорожский фронт: Ермаков раскрыл, как взятие Малиновки приближает освобождение Новороссии

16:56 16.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Освобождение Малиновки в Запорожской области создает предпосылки для дальнейшего продвижения в сторону Гуляйполя, однако ключевой задачей остается перерезание вражеских маршрутов снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Сейчас приходится действовать в условиях нехватки личного состава, как у нас, так и у противника, перерезая логистические маршруты", — отметил Ермаков. Он подчеркнул, что именно нарушение снабжения является залогом успеха в современных боевых действиях.
Эксперт провел историческую параллель: "Если вспомнить историю, то в освобождении Донбасса в 1943 году участвовала группировка, сопоставимая по численности со всей группировкой войск в зоне СВО".
По его словам, без контроля над коммуникациями даже героические усилия войск могут быть недостаточно эффективными.
"Надеюсь, что по трассе с Новополя, Вольного Поля и с рубежа Малиновки мы двинемся на Гуляйполе еще с одной стороны", — поделился планами военкор. Он уточнил, что основной целью на этом направлении пока остается поселок Искра.
"Освобождение Малиновки приближает нас к освобождению Новороссии в целом", — подчеркнул собеседник Украина.ру. Ермаков добавил, что дальнейшее продвижение будет зависеть от способности закрепляться на освобожденных территориях и развивать успех.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Вчера, 12:20
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