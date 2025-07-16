https://ukraina.ru/20250716/vsu-brosayut-pozitsii-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-prodvigayutsya-v-seroy-zone-pod-yunakovkoy-1065295686.html

ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой

ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой - 16.07.2025 Украина.ру

ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой

Российские штурмовые группы применяют тактику малых бросков, постепенно вытесняя противника из серой зоны в районах Юнаковки и Белополья. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-16T06:00

2025-07-16T06:00

2025-07-16T06:00

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Алехин отметил, что украинские войска часто бросают свои позиции, оставляя подчиненных без поддержки. "ВСУ не выдерживают нашего натиска и отступают, иногда минируя оставляемые территории, включая тела погибших", - добавил полковник."Особенно показательным стало продвижение в районе Варачино, где наши бойцы зачистили несколько домовладений и закрепились на новых рубежах", - подчеркнул военный обозреватель."Эта тактика приносит результаты: даже без масштабных наступлений мы постепенно расширяем зону контроля, вынуждая противника оставлять позиции", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.Также про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВДВ России зачищают Юнаковку и отбивают атаки старых знакомых из-под Херсона" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/kak-poluchit-medal-za-otvagu-ob-okhote-na-babu-yagu-dronakh-kamikadze-i-podvigakh-ofitsera-rossii-1065293490.html

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