ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой - 16.07.2025 Украина.ру
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ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой
ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой - 16.07.2025 Украина.ру
ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой
Российские штурмовые группы применяют тактику малых бросков, постепенно вытесняя противника из серой зоны в районах Юнаковки и Белополья. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-16T06:00
2025-07-16T06:00
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Алехин отметил, что украинские войска часто бросают свои позиции, оставляя подчиненных без поддержки. "ВСУ не выдерживают нашего натиска и отступают, иногда минируя оставляемые территории, включая тела погибших", - добавил полковник."Особенно показательным стало продвижение в районе Варачино, где наши бойцы зачистили несколько домовладений и закрепились на новых рубежах", - подчеркнул военный обозреватель."Эта тактика приносит результаты: даже без масштабных наступлений мы постепенно расширяем зону контроля, вынуждая противника оставлять позиции", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.Также про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВДВ России зачищают Юнаковку и отбивают атаки старых знакомых из-под Херсона" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/kak-poluchit-medal-za-otvagu-ob-okhote-na-babu-yagu-dronakh-kamikadze-i-podvigakh-ofitsera-rossii-1065293490.html
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новости, россия, юнаковка, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, спецоперация, главные новости, новости украины, новости россии, аналитика, аналитики, украина аналитика, военный эксперт, эксперты, военнаяаналитика, украина.ру
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ВСУ бросают позиции: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются в "серой зоне" под Юнаковкой

06:00 16.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российские штурмовые группы применяют тактику малых бросков, постепенно вытесняя противника из серой зоны в районах Юнаковки и Белополья. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Группировка "Север" демонстрирует новые успехи на этом направлении. Наши подразделения действуют небольшими мобильными группами, методично выбивая противника из опорных пунктов", - сообщил эксперт.
Алехин отметил, что украинские войска часто бросают свои позиции, оставляя подчиненных без поддержки. "ВСУ не выдерживают нашего натиска и отступают, иногда минируя оставляемые территории, включая тела погибших", - добавил полковник.
"Особенно показательным стало продвижение в районе Варачино, где наши бойцы зачистили несколько домовладений и закрепились на новых рубежах", - подчеркнул военный обозреватель.
"Эта тактика приносит результаты: даже без масштабных наступлений мы постепенно расширяем зону контроля, вынуждая противника оставлять позиции", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.
Также про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВДВ России зачищают Юнаковку и отбивают атаки старых знакомых из-под Херсона" на сайте Украина.ру.
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