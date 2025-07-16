Св. Владимир, Ярослав и арабское серебро: 1010 лет со дня смерти создателя древнерусского государства
15 июля 1015 года, ушел из жизни Владимир Святославич, прозванный впоследствии Великим и признанный святым. Смерть застала князя в приготовлениях к походу на Новгород, где правил его сын, вошедший в историю как Ярослав Мудрый. Что же стало причиной конфликта двух выдающихся мужей древности?
Точная дата рождения князя Владимира нам не известна. Даже год рождения остаётся предметом дискуссии историков. Но зато год, месяц и день его кончины нам известны точно — их сохранили летописи. И это вполне наглядный итог правления князя Владимира.
Владимир Святославич пришел к власти в стране, где не было даже общепризнанного языческого пантеона, а политический центр находился там, где клал седло под голову его беспокойный отец-завоеватель. Да и государства в собственном смысле не было — вместо него был сложный конгломерат протогородских центров, окруженных племенной стихией, а между этими центрами перемещались торговые караваны и бродячие дружины.
После кончины Владимира Русь представляла собой типичное для раннего средневековья государство, в котором благодаря христианству распространялась грамотность и другие достижения византийской культуры. Основной груз этой трансформации пришелся на последние десятилетия жизни князя Владимира, которые мы и рассмотрим.
Летописная статья, повествующая о смерти князя Владимира и содержащая панегирик ему, не столько завершает жизнеописание князя, сколько открывает уже новый исторический сюжет: борьбу за власть между его сыновьями, эмоциональной кульминацией которой является убийство Бориса и Глеба.
Фактически, она отделяет (полу)легендарные события эпохи Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава и самого Владимира, от достоверно зафиксированных событий эпохи Ярослава Мудрого и его наследников, которые могли быть записаны со слов очевидцев или их прямых потомков.
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Предыдущая развернутая статья летописи посвящена событиям 996 года: завершению строительства церкви успения Пресвятой Богородицы, на содержание которой князь выделили десятую часть доходов, отчего она и получила название "десятинной", нападению печенегов и неудачной битве с ними под Василёвом, где в благодарность за чудесное спасение Владимир основал церковь в честь Преображения Господня.
Там же содержится рассказ о знаменитой щедрости князя Владимира, обильно пировавшего не только с дружиной, но и выставлявшего угощение даже для тех, кто по немощи не мог добраться до княжеского двора. Наконец, под 996 годом приводится эпизод о том, как из-за неофитского гипертрофированного благочестия Владимир боялся наказывать преступников, но после разъяснений со стороны духовенства навел в своих владениях порядок.
В "Повести временных лет" присутствует ещё статья 997 года, которая отсутствует в Новгородской первой летописи младшего извода. Статья эта передаёт явно легендарный сюжет о спасении от печенежской осады недавно воздвигнутой Владимиром крепости Белгород.
Далее, вплоть до 1014 года, следуют лишь краткие сообщения о том, как "преставился" кто-то из членов княжеского дома, а также упоминание о перенесении святых мощей в Десятинную церковь.
На этот период, оказывающийся практически вне поля зрения русских летописцев, приходится важнейший этап в политогенезе Руси. Наглядными признаками появления государства является выпуск собственной монеты, начало монументального строительства – как храмового, так и фортификационного.
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Вот как описывает постигшую Русь трансформацию киевский историк Алексей Петрович Толочко:
"Летопись относит эту "реформу" ко временам, близким к крещению 988 года, и представляет ее как почти "моментальный" акт: Владимир одним жестом рассадил своих сыновей по различным городам. Поскольку обретение княжеского стола связано с физическим взрослением княжичей, надо думать, территориализация династии началась ближе к концу правления Владимира – около 1000 года или даже в начале следующего столетия.
В распределении столов всё ещё прочитывается стремление надзирать за важнейшими торговыми путями Восточной Европы: по Западной Двине в Балтику (где в Полоцке был посажен Изяслав), по Волге (где в Ростове оказался Ярослав, а затем Борис), на выходе из Дона в Черное море (где в Тмуторокане сидел Мстислав). (…)
Другая часть Владимировых "назначений" убеждает, что к 1000 году для Киева все большее значение приобретает контроль над территориями и населением, чем объяснялось бы установление княжеских столов в центрах, никогда с дальней торговлей не связанных: в Турове на Припяти, Владимире на Волыни, в Древлянской земле".
"Повесть временных лет" сообщает: "в лето 6522 (1014). Ярослав находился в Новгороде и, по условию, давал Киеву две тысячи гривен ежегодно, а тысячу раздавал в Новгороде гридям. И так давали все новгородские посадники, а Ярослав отказался давать это в Киев отцу своему. И сказал Владимир: "Расчищайте путь и мостите мост", – ибо хотел на Ярослава идти, на сына своего, но разболелся".
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Из текста летописной статьи видно, что Ярослав располагает собственным воинским контингентом, обозначенным термином скандинавского происхождения – гридь. Также как Владимир в Киеве он раздаёт своим воинам треть от получаемого дохода. Вместе с тем, он признает несомненный суверенитет отца, которому обязан отправлять оставшиеся две трети.
Однако по какой-то причине от этой практики сын киевского князя решил отказаться
Почему же Ярослав прекратил отчисления в Киев?
Самый ранний этап русской истории, несомненно, связан со становлением дальней транзитной торговли, связавший балтийский бассейн с Чёрным и Каспийским морями. Осуществлявшие эту торговлю группы воинов и купцов, осознававших свое реальное или воображаемое родство, выраженное в терминах "род" договоров с греками или "gens" Бертинских анналов, именовались русью.
В какой-то момент речные пути восточной Европы по Волге, Донцу и Дону, Днепру, Западной Двине и другим рекам, объединенным системой волоков в транспортную сеть, превратились в настоящий "насос", выкачивавший восточное серебро в Скандинавию. Однако в конце X – начале XI века этот поток начал иссякать.
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На удивительное совпадение дат обратил внимание историк Вячеслав Ляхницкий. Позднейший дирхем (арабская серебряная монета), найденный в составе монетных кладов, был отчеканен в том же 1015 году, в котором умер Владимир, собираясь в поход на переставшего платить Ярослава. Сходную дату даёт анализ монетных находок из погребений района Ладоги — позднейшая отчеканена в 1012 году.
Т.о., прекращение выплат серебра из Новгорода в Киев могло быть вынужденным. Приток монеты из среднеазиатских центров иссяк.
Естественно, что процесс это неодномоментный и вероятно недовольство Владимира росло по мере того, как сын присылал всё меньше серебра. Судя по всему, в какой-то момент новгородский правитель оказался перед выбором — содержание собственной дружины или сохранение обязательств перед Киевом.
Косвенное подтверждение этой версии, мы находим в тексте скандинавской "Пряди об Эймунде".
"Прядь об Эймунде" сохранилась в составе "Саги об Олафе Святом" в исландской рукописи конца XIV известной как "Книга с Плоского острова". В ней повествуется о том, что некий Эймунд, сын конунга Хринга, узнал о том, что в Гардарике, т.е. на Руси, умер "конунг Вальдимар", наследство которого поделили его сыновья — Бурицлав, Ярицлейв и Вартилав. Поскольку братья готовились вступить в схватку за власть, викинг предположил, что кому-нибудь из них точно пригодится опытная и храбрая дружина.
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В конечном итоге договор был заключен с новгородским конунгом Ярицлейвом, в котором без труда можно узнать князя Ярослава Владимировича. Атрибуция остальных двух братьев остаётся во многом дискуссионной, как и многие другие данные, почерпнутые из этого скандинавского повествования (так, например, некритичное восприятие текста саги породило версию о том, что убийцей Бориса был не Святополк Окаянный, а Ярослав).
В ходе переговоров Эймунд запросил плату "каждому нашему воину эйрир (ок. 27 грамм – Ред.) серебра, а каждому рулевому на корабле — еще, кроме того, половину эйрира". Но конунг сказал, что этого дать не может и сошлись на бобрах и соболях.
Т.о., Ярослав обнаруживает тот же недостаток серебра, о котором говорит летопись и которое фиксируют археологи.
Приток арабских серебряных монет на Русь (и в Скандинавию) заметно сокращается в конце X в. и иссякает в начале XI в. из-за исчерпания серебряных рудников в Халифате.
Хотя арабские монеты обращались ещё какое-то время, их количество не удовлетворяло потребности рынка, что привело к появлению монетных гривен (серебряных слитков стандартной формы и веса). Рассказ пряди недвусмысленно показывает, что ценные меха в начале XI века также служили эквивалентом денег.
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Таким образом конфликт Владимира и Ярослава был вызван объективными экономическими причинами.
Но вернёмся к "Повести временных лет". Начало следующей летописной статьи по смыслу повторяет окончание предыдущей:
"В лето 6523 (1015). Хотел Владимир идти на Ярослава, Ярослав же, послав за море, привел варягов, опасаясь отца своего. Но Бог не дал дьяволу радости: Владимир разболелся".
Затем в повествование вводится ещё один княжеский сын:
"В это время был у него Борис. Печенеги пошли походом на Русь, и Владимир послал против них Бориса, а сам же сильно разболелся и от этой болезни и скончался 15 июля".
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Далее сообщается о том, что смерть Владимира сохранили в тайне, поскольку Борис, который по воле отца должен был стать наследником, находился в походе, зато в Киеве находился опальный Святополк, прозванный позднее Окаянным.
Таким образом начало статьи 1015 года описывает диспозицию накануне схватки за княжескую власть, упоминая героя, антигероя и жертву этой борьбы, называя внешние силы, которые будут призывать себе на помощь претенденты.
На этом заканчивается земная жизнь князя Владимира — фактического основателя русского государства, прославленного за обращение своего народа в христианство, как равного апостолам.
"Это новый Константин великого Рима, – начинает летописец панегирик, содержащийся в той же статье – как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил подобно ему".
В Лаврентьевском списке, описав возможность спасения души как главное достижение почившего князя, летописец констатирует: "Сего бо в память держать русьстии людье" (поэтому память о нём хранят русские люди).
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