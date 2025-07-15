Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен - 15.07.2025 Украина.ру
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Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен
Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен - 15.07.2025 Украина.ру
Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен
США до сих пор предлагают "корейский вариант" для Украины, но ни Москва, ни Киев не готовы его принять — ситуация кардинально изменилась за три года конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-07-15T12:14
2025-07-15T13:51
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В начале 2022 года Москва была готова на компромисс, но после мобилизации, обстрелов и вхождения новых регионов в состав РФ условия изменились. "Россия в начале 2022 года была готова многое уступить за демилитаризацию и начало денацификации", — напоминает эксперт.Сейчас Кремль не может отступить от своих требований без риска потерять поддержку общества. "После потерь и издержек, понесённых за три с половиной года активных боевых действий, Кремль просто не может уступить больше", — подчёркивает Ищенко.Украина также не может согласиться на худшие условия, чем были до войны. "Украинским властям необходимо будет объяснить своему народу зачем были нужны война и жертвы, если в результате условия стали значительно хуже", — заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса — в материале Виктории Титовой "Зачем Трамп прислал Келлога на Украину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/dmitriy-krasnov-o-smene-kabmina-na-ukraine-skolko-khryush-ne-menyay-kuklovody-budut-delat-svo-delo-1065255384.html
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новости, украина, москва, кремль, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, всу, мобилизация, обстрелы, сво, дзен новости сво, новости сво россия, корейская война (1950-1953), главные новости, аналитика, эксперты, демилитаризация, денацификация
Новости, Украина, Москва, Кремль, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, ВСУ, мобилизация, обстрелы, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Корейская война (1950-1953), Главные новости, Аналитика, эксперты, демилитаризация, денацификация

Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен

12:14 15.07.2025 (обновлено: 13:51 15.07.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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США до сих пор предлагают "корейский вариант" для Украины, но ни Москва, ни Киев не готовы его принять — ситуация кардинально изменилась за три года конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В начале 2022 года Москва была готова на компромисс, но после мобилизации, обстрелов и вхождения новых регионов в состав РФ условия изменились. "Россия в начале 2022 года была готова многое уступить за демилитаризацию и начало денацификации", — напоминает эксперт.
Сейчас Кремль не может отступить от своих требований без риска потерять поддержку общества. "После потерь и издержек, понесённых за три с половиной года активных боевых действий, Кремль просто не может уступить больше", — подчёркивает Ищенко.
Украина также не может согласиться на худшие условия, чем были до войны. "Украинским властям необходимо будет объяснить своему народу зачем были нужны война и жертвы, если в результате условия стали значительно хуже", — заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса — в материале Виктории Титовой "Зачем Трамп прислал Келлога на Украину" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 10:17
Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё делоДональд Трамп продолжает зарабатывать миллиарды на Украине. При этом его ничуть не смущает невыполненное обещание "закончить войну за сутки" — про это все давно забыли. России же не стоит окрыляться и надеяться на то, что смена украинского кабмина что-то изменит в переговорном процессе.
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