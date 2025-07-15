Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен
12:14 15.07.2025 (обновлено: 13:51 15.07.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
США до сих пор предлагают "корейский вариант" для Украины, но ни Москва, ни Киев не готовы его принять — ситуация кардинально изменилась за три года конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В начале 2022 года Москва была готова на компромисс, но после мобилизации, обстрелов и вхождения новых регионов в состав РФ условия изменились. "Россия в начале 2022 года была готова многое уступить за демилитаризацию и начало денацификации", — напоминает эксперт.
Сейчас Кремль не может отступить от своих требований без риска потерять поддержку общества. "После потерь и издержек, понесённых за три с половиной года активных боевых действий, Кремль просто не может уступить больше", — подчёркивает Ищенко.
Украина также не может согласиться на худшие условия, чем были до войны. "Украинским властям необходимо будет объяснить своему народу зачем были нужны война и жертвы, если в результате условия стали значительно хуже", — заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса — в материале Виктории Титовой "Зачем Трамп прислал Келлога на Украину" на сайте Украина.ру.
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