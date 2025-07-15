https://ukraina.ru/20250715/situatsiya-kardinalno-izmenilas-ischenko-obyasnil-pochemu-koreyskiy-variant-dlya-ukrainy-uzhe-nevozmozhen-1065262959.html

Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен

Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен - 15.07.2025 Украина.ру

Ситуация кардинально изменилась: Ищенко объяснил, почему "корейский вариант" для Украины уже невозможен

США до сих пор предлагают "корейский вариант" для Украины, но ни Москва, ни Киев не готовы его принять — ситуация кардинально изменилась за три года конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-07-15T12:14

2025-07-15T12:14

2025-07-15T13:51

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В начале 2022 года Москва была готова на компромисс, но после мобилизации, обстрелов и вхождения новых регионов в состав РФ условия изменились. "Россия в начале 2022 года была готова многое уступить за демилитаризацию и начало денацификации", — напоминает эксперт.Сейчас Кремль не может отступить от своих требований без риска потерять поддержку общества. "После потерь и издержек, понесённых за три с половиной года активных боевых действий, Кремль просто не может уступить больше", — подчёркивает Ищенко.Украина также не может согласиться на худшие условия, чем были до войны. "Украинским властям необходимо будет объяснить своему народу зачем были нужны война и жертвы, если в результате условия стали значительно хуже", — заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса — в материале Виктории Титовой "Зачем Трамп прислал Келлога на Украину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/dmitriy-krasnov-o-smene-kabmina-na-ukraine-skolko-khryush-ne-menyay-kuklovody-budut-delat-svo-delo-1065255384.html

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