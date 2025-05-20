Рождённый американским разведчиком. Как советский украинец в армии США с нацистами воевал

А потом пришла осень 1941 года, Полтавщину заняли немцы. Гарнизон в Веприке они не оставили, только назначили старосту, и стали местные крестьяне жить дальше. Скорее даже не жить, а выживать.

Семью Куцов спасал самогон, который мама Володи гнала из буряков. Он таскал их из оставшихся на полях колхозных буртов. И жили бы они, возможно, без проблем все два года оккупации, да только дёрнул Владимира чёрт притащить домой советские листовки на немецком языке.

До их содержания ему не было никакого дела — он позарился на бумагу, которой в селе был большой дефицит. Но объяснить это полицаям, которые как раз не вовремя пожаловали в хату к Куцам за очередной партией самогона, было невозможно. Увидев сушащиеся на бабушкином сундуке зловредные листовки, они поставили 14-летнего пацана перед выбором — либо его расстреливают, как партизана, либо он едет в качестве остарбайтера в Германию.

С полицаев их «работодатели» как раз требовали провести очередной «набор» дармовой рабсилы, и кого-то с Веприка они были просто обязаны отправить.

Горек рабский хлеб. На разгрузке железнодорожных вагонов под Галле Владимир заработал две грыжи, а на рытье траншей под Гамбургом — эмфизему лёгких. И лежать бы ему в немецкой земле, не дождавшись прихода освободителей, если бы судьба не потрафила ему — добрые люди помогли устроиться к «гроссбауэру».