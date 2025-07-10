Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля - 10.07.2025 Украина.ру
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Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля
Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля - 10.07.2025 Украина.ру
Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля
В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Вороныча. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-07-10T13:30
2025-07-10T13:30
хроники
эксклюзив
украина
россия
киев
вячеслав гладков
игорь мосийчук
александр коц
сбу
вооруженные силы украины
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Об убийстве в Киеве полковника СБУ Ивана Вороныча сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.По информации источника, около 09:00 к Воронычу подошёл неизвестный, произвёл 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, сообщило издание.В пресс-службе СБУ подтвердили убийство Вороныча."По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", — указывалось в комментарии Службы безопасности Украины.Российский военкор Александр Коц в своём телеграм-канале, комментируя видео, сообщил, что Вороныч работал в отделе, ответственном за планирование терактов на территории России."Хочется верить, что почалося. Сегодня около 9 утра в Киеве пятью выстрелами в упор был ликвидирован полковник СБУ Воронич Иван Иванович, 19.07.1974 г.р. Сообщают, что служил он в 1-м отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ. И напрямую связан с организацией терактов в России", — отметил Коц.По его словам, это — добрый знак."Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим. Причем, начиная с бригадного уровня, а то и ниже. Чтобы от майора и выше ходили и оглядывались, каждый раз осматривали днище машины, с балкона изучали прохожих во дворе, прежде, чем выйти. Враг должен бояться на своей территории. Для него не должно быть безопасных мест", — подытожил Коц.При этом некоторые на Украине уверены, что Вороныча могли убить и свои."Версия, конечно, будет одна: российские спецслужбы, но я бы на состояние и внеслужебную деятельность полковника обратил внимание!" — указал бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.Кроме того, ранее сотрудники СБУ подозревались в убийстве работавшего на Главное управление разведки Минобороны Украины члена украинской переговорной группы Дениса Киреева.Обстрелы и налётыУтром 10 июля Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 8 – над акваторией Черного моря, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Пензенской области, 1 – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 07:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", — указывалось в заявлении Минобороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 3 вооружённые атаки, на ясиноватском направлении — 1 атаку, на шахтёрском направлении — 1 атаку.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранеии гражданского лица 8 июля в Енакиево. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и легковые автомобили.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 4; Малая Лепетиха — 5; Каховка — 5; Днепряны — 3; Алёшки — 5; Каиры — 5; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Горностаевка, Новая Каховка, Алёшки, Заводовка и Корсунка.Позднее стало известно о пострадавшей от ударов мирной жительнице."Пострадавшей оказалась женщина 1953 года рождения. Она госпитализирована с минно-взрывной травмой, закрытым перелом левого предплечья", — сообщили "Таврии" в экстренных службах о результатах удара ВСУ по Алёшкам.Утром 10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбиты 5 БПЛА. Сегодня утром при падении обломков сбитого беспилотника два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по оценке медиков, состояние средней степени тяжести. По предварительной информации, повреждены фасад МКД, автомобиль и здание предприятия", — указывалось в сводке.В Белгородском районе посёлки Дубовое, Новосадовый и Разумное, сёла Бессоновка, Отрадное, Петровка, Репное и Таврово подверглись атакам 17 беспилотников, 14 из которых сбиты системой ПВО."В посёлке Новосадовый при падении обломков сбитого БПЛА пострадала женщина. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма её отвезли в городскую больницу №2 Белгорода. От обследования пострадавшая отказалась. Повреждено частное домовладение", — писал губернатор.В селе Бессоновка повреждён производственный цех сельхозпредприятия. От падения обломков сбитых беспилотников в селе Шагаровка повреждён частный дом, в селе Таврово — легковой автомобиль, частный дом и заборы 2 домовладений.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Казинка, хутора Бабка и Леоновка атакованы 6 беспилотниками, 3 из которых подавлены. В городе Валуйки повреждены 3 здания предприятия, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 2 боеприпасов — повреждены газопровод и частный дом.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 30 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, один из которых сбит. Без разрушений и пострадавших.Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутор Колотиловский подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 54 боеприпаса, и атакам 33 беспилотников."В хуторе Колотиловский в результате детонации взрывного устройства погиб мирный житель. Два человека получили ранения. 17-летний парень с минно-взрывной травмой, тупой травмой живота и баротравмой продолжает лечение в детской областной клинической больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй пострадавший мужчина продолжает лечение в амбулаторных условиях. Повреждена одна единица сельскохозяйственной техники", — сообщил Гладков.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 5 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 45 беспилотников, 41 из которых подавлен и сбит. В городе Шебекино повреждены 5 автомобилей и здания 2 предприятий, в селе Новая Таволжанка — одна квартира в МКД, 4 частных дома и надворная постройка."Сегодня утром в результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения. Мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — писал губернатор.Повреждены линия электропередачи, 2 частных дома, а также разрушены пристройка и хозяйственные постройки одного из домовладений.Позднее Гладков сообщил, что госпитализированный мужчина скончался в больнице."Ещё одна тяжёлая утрата… В Шебекинской ЦРБ скончался мужчина, пострадавший сегодня утром при обстреле города Шебекино. Врачи сделали всё возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью… От имени всех жителей области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего…", — написал губернатор в своём телеграм-канале в 12:47.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250710/ssha-vozobnovlyayut-postavki-oruzhiya-ukraine-glavnoe-na-utro-10-iyulya-1065000251.html
https://ukraina.ru/20250709/vsu-nesut-poteri-gensek-nato-vyglyadit-nenormalnym-a-tramp--naslednikom-baydena-itogi-9-iyulya-1064955733.html
https://ukraina.ru/20250709/sluchaynaya-priostanovka-postavok-provaly-vsu-smert-dlya-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-1300-9-iyulya-1064927995.html
https://ukraina.ru/20250709/podlyy-udar-vsu-massirovannaya-ataka-vs-rf-i-uspekhi-pod-sumami-glavnoe-na-utro-9-iyulya--1064916318.html
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Егор Леев
Егор Леев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, украина, россия, киев, вячеслав гладков, игорь мосийчук, александр коц, сбу, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Вячеслав Гладков, Игорь Мосийчук, Александр Коц, СБУ, Вооруженные силы Украины

Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля

13:30 10.07.2025
 
© Фото : Служба безпеки України / Перейти в фотобанкСбу
Сбу - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Служба безпеки України
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Вороныча. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Об убийстве в Киеве полковника СБУ Ивана Вороныча сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.
По информации источника, около 09:00 к Воронычу подошёл неизвестный, произвёл 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.
В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, сообщило издание.
В пресс-службе СБУ подтвердили убийство Вороныча.
"По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", — указывалось в комментарии Службы безопасности Украины.
Российский военкор Александр Коц в своём телеграм-канале, комментируя видео, сообщил, что Вороныч работал в отделе, ответственном за планирование терактов на территории России.
"Хочется верить, что почалося. Сегодня около 9 утра в Киеве пятью выстрелами в упор был ликвидирован полковник СБУ Воронич Иван Иванович, 19.07.1974 г.р. Сообщают, что служил он в 1-м отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ. И напрямую связан с организацией терактов в России", — отметил Коц.
По его словам, это — добрый знак.
"Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим. Причем, начиная с бригадного уровня, а то и ниже. Чтобы от майора и выше ходили и оглядывались, каждый раз осматривали днище машины, с балкона изучали прохожих во дворе, прежде, чем выйти. Враг должен бояться на своей территории. Для него не должно быть безопасных мест", — подытожил Коц.
При этом некоторые на Украине уверены, что Вороныча могли убить и свои.
"Версия, конечно, будет одна: российские спецслужбы, но я бы на состояние и внеслужебную деятельность полковника обратил внимание!" — указал бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.
Кроме того, ранее сотрудники СБУ подозревались в убийстве работавшего на Главное управление разведки Минобороны Украины члена украинской переговорной группы Дениса Киреева.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
10:13
США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июляСМИ сообщили о возобновлении поставок американского оружия Украине
Обстрелы и налёты
Утром 10 июля Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 8 – над акваторией Черного моря, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Пензенской области, 1 – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новых атаках.
"В период с 07:00 до 07:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", — указывалось в заявлении Минобороны России.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ совершили 3 вооружённые атаки, на ясиноватском направлении — 1 атаку, на шахтёрском направлении — 1 атаку.
Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранеии гражданского лица 8 июля в Енакиево. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и легковые автомобили.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Вчера, 17:58
ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июляВашингтон продолжает поддержку Киева в условиях СВО. МИД РФ усомнился в когнитивных способностях генсека НАТО. Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему значительны и в парламенте бьют тревогу из-за демографической катастрофы.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 4; Малая Лепетиха — 5; Каховка — 5; Днепряны — 3; Алёшки — 5; Каиры — 5; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Горностаевка, Новая Каховка, Алёшки, Заводовка и Корсунка.
Позднее стало известно о пострадавшей от ударов мирной жительнице.
"Пострадавшей оказалась женщина 1953 года рождения. Она госпитализирована с минно-взрывной травмой, закрытым перелом левого предплечья", — сообщили "Таврии" в экстренных службах о результатах удара ВСУ по Алёшкам.
Утром 10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты 5 БПЛА. Сегодня утром при падении обломков сбитого беспилотника два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по оценке медиков, состояние средней степени тяжести. По предварительной информации, повреждены фасад МКД, автомобиль и здание предприятия", — указывалось в сводке.
В Белгородском районе посёлки Дубовое, Новосадовый и Разумное, сёла Бессоновка, Отрадное, Петровка, Репное и Таврово подверглись атакам 17 беспилотников, 14 из которых сбиты системой ПВО.
"В посёлке Новосадовый при падении обломков сбитого БПЛА пострадала женщина. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма её отвезли в городскую больницу №2 Белгорода. От обследования пострадавшая отказалась. Повреждено частное домовладение", — писал губернатор.
Вчера, 13:00
"Случайная" приостановка поставок, провалы ВСУ, смерть для Зеленского. Главное на Украине на 13:00 9 июляСМИ пишут, якобы приостановка поставок оружия США Украине была случайной и застала Трампа врасплох. Российские военные ударили по аэродромам и полигонам ВСУ. Бывший премьер России назвал мир на Украине смертью для Зеленского
В селе Бессоновка повреждён производственный цех сельхозпредприятия. От падения обломков сбитых беспилотников в селе Шагаровка повреждён частный дом, в селе Таврово — легковой автомобиль, частный дом и заборы 2 домовладений.
В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Казинка, хутора Бабка и Леоновка атакованы 6 беспилотниками, 3 из которых подавлены. В городе Валуйки повреждены 3 здания предприятия, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи.
В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 2 боеприпасов — повреждены газопровод и частный дом.
В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 30 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, один из которых сбит. Без разрушений и пострадавших.
Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий.
В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутор Колотиловский подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 54 боеприпаса, и атакам 33 беспилотников.
"В хуторе Колотиловский в результате детонации взрывного устройства погиб мирный житель. Два человека получили ранения. 17-летний парень с минно-взрывной травмой, тупой травмой живота и баротравмой продолжает лечение в детской областной клинической больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй пострадавший мужчина продолжает лечение в амбулаторных условиях. Повреждена одна единица сельскохозяйственной техники", — сообщил Гладков.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Вчера, 09:00
Подлый удар ВСУ, массированная атака ВС РФ и успехи под Сумами. Главное на утро 9 июля Удар украинских войск по городскому пляжу Курска убил трех человек, включая росгвардейца. Тем временем "Герани" и "Искандеры" поразили цели в Запорожье, Днепропетровске, Львове и других областях Украины. ВСУ отступили из Каменского, перебросив силы на Сумское направление. Польские наемники сбежали со своих позиций
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 5 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 45 беспилотников, 41 из которых подавлен и сбит. В городе Шебекино повреждены 5 автомобилей и здания 2 предприятий, в селе Новая Таволжанка — одна квартира в МКД, 4 частных дома и надворная постройка.
"Сегодня утром в результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения. Мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — писал губернатор.
Повреждены линия электропередачи, 2 частных дома, а также разрушены пристройка и хозяйственные постройки одного из домовладений.
Позднее Гладков сообщил, что госпитализированный мужчина скончался в больнице.
"Ещё одна тяжёлая утрата… В Шебекинской ЦРБ скончался мужчина, пострадавший сегодня утром при обстреле города Шебекино. Врачи сделали всё возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью… От имени всех жителей области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего…", — написал губернатор в своём телеграм-канале в 12:47.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте".
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ХроникиЭксклюзивУкраинаРоссияКиевВячеслав ГладковИгорь МосийчукАлександр КоцСБУВооруженные силы Украины
 
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