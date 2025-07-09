https://ukraina.ru/20250709/obyknovennoe-litsemerie-liderov-afganistana-ugrozhayut-arestovat--posle-togo-kak-ikh-priznala-rossiya-1064931196.html

Обыкновенное лицемерие. Лидеров Афганистана угрожают арестовать — после того, как их признала Россия

Обыкновенное лицемерие. Лидеров Афганистана угрожают арестовать — после того, как их признала Россия - 09.07.2025 Украина.ру

Обыкновенное лицемерие. Лидеров Афганистана угрожают арестовать — после того, как их признала Россия

Так называемый Международный уголовный суд выписал ордера на арест верховного лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Исламского Эмирата Афганистан Абдула Хакима Хаккани.

2025-07-09T13:39

2025-07-09T13:39

2025-07-09T14:30

эксклюзив

афганистан

россия

запад

международный уголовный суд (мус)

"талибан"

reuters

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Это случилось всего через несколько дней после того, как Российская Федерация официально признала действующее афганское правительство, а в Москву приехал новый посол этого государства — чтобы работать над развитием дипломатических контактов с Россией.Связь между этими событиями достаточно очевидна. Движение "Талибан", которое фактически возглавляет эмир Хайбатулла Ахундзада, управляет Афганистаном с августа 2021 года — то есть с того времени, когда из эту страну поспешно покинули американские оккупанты. Однако, несмотря на это, Запад несколько лет избегал прямой конфронтации с новой афганской властью.Только в начале нынешнего года, когда талибы приступили к нормализации отношений с Китаем, Россией и соседними странами, на них решили натравить карманный "международный суд" — послушное политическое орудие в руках у западного истеблишмента."Российское признание представляет собой важную веху для администрации "Талибана", которая стремится ослабить свою международную изоляцию. Вероятно, за этим будет пристально следить Вашингтон, который заморозил миллиарды активов Центрального банка Афганистана и ввел санкции в отношении высокопоставленных лидеров "Талибана", — пишет агентство Reuters.Покидая Афганистан, американцы бросили на произвол судьбы многих своих сторонников, которые в отчаянии хватались за шасси взлетающих самолетов. Однако они не забыли прикарманить валютные резервы этой страны, а также ее национальное достояние — знаменитый золотой клад, обнаруженный в семидесятых годах советскими археологами.В 2021 году эти бесценные находки незаконно увезли на территорию США, вместе с некоторыми другими экспонатами Национального музея в Кабуле. И теперь американцы опасаются, что после обретения международного признания талибы попытаются вернуть украденные ценности афганскому государству. А главное, они наверняка потребуют от Запада компенсировать огромный материальный ущерб, нанесенный в результате двадцатилетней оккупации Афганистана.Действия "Международного уголовного суда" направлены на то, чтобы сорвать процесс легитимизации правительства Исламского Эмирата Афганистан.МУС использовал для преследования Хаккани и Ахундзады обвинения в нарушении прав женского населения, обвиняя этих лиц в репрессиях против афганцев, которые "не соответствуют политике "Талибана" в отношении пола, гендерной идентичности или самовыражения".Такой специфический повод, избранный Гаагой для давления на Кабул, в очередной раз демонстрирует двойные стандарты судебной структуры, действующей под контролем Брюсселя и Вашингтона.Права афганских женщин действительно нарушаются. Однако это происходит со времен падения просоветского правительства, которое впервые в истории гарантировало полноценное политическое представительство для всех граждан Афганистана, вне зависимости от их национальности или пола.Свержение бывшего президента демократического Афганистана Мохаммада Наджибуллы — последнего руководителя этого светского режима — было осуществлено усилиями Запада. Потому что США активно поддерживали воевавших против него исламистов, предоставляя им вооружения и финансы.Во время американской оккупации местные женщины тоже сталкивались с системной дискриминацией, что было зафиксировано в различных отчетах международных организаций. Но Вашингтон предпочитал закрывать на это глаза, потому что критика патриархальных порядков и религиозных традиций не отвечала в то время его политическим интересам.Более того, военнослужащие международного оккупационного контингента из стран военного блока НАТО неоднократно совершали преступления против афганок — включая похищения, пытки, сексуальное насилие и убийства.Эти действия получили широкий общественный резонанс. Под нажимом правозащитников "Международный уголовный суд" начал расследование в отношении американских солдат, причастных к террору против гражданского населения Афганистана.Но Вашингтон сразу же ответил на это санкциями против прокурора МУС Фату Бенсуды, а уличенные в преступлениях натовские военные не понесли серьезного наказания.Ограничения женских прав, так или иначе, отмечаются сейчас практически во всех странах с управлением на основе шариатского права. Однако это не мешает им дружить с американской администрацией, а Гаага не обращает на происходящее никакого внимания. Потому что Запад видит дискриминацию исключительно в тех случаях, когда речь идет о его политических оппонентах — например, в лице Афганистана или Ирана.Более того, существуют подозрения, что западные спецслужбы оказывают поддержку радикальным группировкам, которые ведут вооруженную террористическую борьбу с кабульским правительством."Талибам действительно удалось серьезно подточить основы террористического сообщества на территории Афганистана", — отмечает эксперт-востоковед Кирилл Семенов. А такая ситуация не устраивает американцев, британцев и прочих спонсоров исламистских фанатиков.На лицемерие так называемого Международного уголовного суда указывают даже западные правозащитные группы. Они напоминают, что афганские женщины больше всего страдают от последствий финансово-экономических санкций, которые действуют против Афганистана с 2021 года — после бегства американцев.Санкционные ограничения привели к тяжелым социальным последствиям, обрекая миллионы афганцев на голод и нищету. Но никто пока не собирается выписывать ордера на арест западных политиков — хотя они являются прямыми виновниками этой трагедии.Читайте также: Владимир Брутер о признании Исламского Эмирата: Афганистан - это Талибан, а России нужен стабильный юг

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, афганистан, россия, запад, международный уголовный суд (мус), "талибан", reuters