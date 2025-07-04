https://ukraina.ru/20250704/vladimir-bruter-o-priznanii-islamskogo-emirata-afganistan---eto-taliban-a-rossii-nuzhen-stabilnyy-1064699065.html

Владимир Брутер о признании Исламского Эмирата: Афганистан - это Талибан, а России нужен стабильный юг

Владимир Брутер о признании Исламского Эмирата: Афганистан - это Талибан, а России нужен стабильный юг - 04.07.2025 Украина.ру

Владимир Брутер о признании Исламского Эмирата: Афганистан - это Талибан, а России нужен стабильный юг

В Вашингтоне в отношениях между Россией и Афганистаном ничего интересного для себя не видят. Если им нужно будет установить какие-то отношения с Афганистаном, они, конечно, этим займутся. Но не сейчас. Сейчас у них есть другие приоритеты.

2025-07-04T19:30

2025-07-04T19:30

2025-07-04T19:30

интервью

россия

афганистан

сша

дональд трамп

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владимир брутер

"талибан"

украина.ру

снг

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что признание Исламского Эмирата "демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном".- Владимир Ильич, какие выгоды России принесет это решение?- По мнению России, борьба за власть в Афганистане закончилась с нынешним результатом. И России нужно восстанавливать отношения, потому что в регионе нужна стабильность. А стабильность в Афганистане — это Талибан, поэтому нет сомнений в том, что с прошлым нужно заканчивать.- У движения Талибан специфическая репутация. Начиная с заявлений о том, что именно они победили СССР, жесткими ограничениями прав женщин, даже запрета игры в настольный футбол… Как налаживание отношений с такой структурой повлияет на международный имидж России?- Разве у Трампа хорошая репутация? Но мы же с ним общаемся. Политика ведь не сводится к тому, что есть хороший выбор и плохой. Афганистан на сегодняшний день — это Талибан. Мы можем с ними ссориться, и тогда южный вход в СНГ будет опять проблематичным.А можем пытаться находить с ними общий язык. И это, по мнению российского руководства, предпочтительнее, потому что не получится окружать себя изначально дружественными режимами.Мы должны получать выгоду от общения с теми, кто реально управляет той или иной страной. Когда разрушился Советский Союз никакого Талибана не было. СССР победили Хекматьяр, Раббани, Ахмад Шах Масуд. Они возглавляли движение моджахедов. Талибан появился как альтернатива тому режиму, который был сформирован после падения коммунизма. Все эти режимы имеют тенденцию к мутации.В 1980-е годы мы разве дружили с Ираном?- Тогда в Иране СССР называли "малым сатаной".- Но сейчас это не мешает нам с теми же самыми людьми иметь стратегическое партнерство. То же самое относится и к Талибану. Да, у него есть много проблем, кроме тех, о которых вы сказали. Мы должны двигаться вперед. В политике всегда движение вперед предпочтительнее, чем смотреть назад и искать там какие-то проблемы в прошлом. Обиды прошлого не должны застилать ощущение будущего.- Угрожает ли Талибан стабильности в Средней Азии?- Север Афганистана населен таджиками и узбеками. Это должно показывать Душанбе и Ташкенту, что Россия делает все, чтобы обеспечить нормальные отношения со столь проблемным южным соседом.- В актив Талибану можно записать победу над США. Как решение признать исламский эмират скажется на наших отношениях с Вашингтоном?- Вашингтон давно об этом забыл. Там не склонны вчерашние неудачи ставить во главу сегодняшних решений. В качестве иллюстрации можно привести отношения между США и Вьетнамом. Соединенные Штаты очень гордятся тем, какое влияние они имеют на нынешнее коммунистическое вьетнамское руководство. И в Соединенных Штатах настолько все прагматично в этом плане, что они готовы дружить со всеми теми, кто им сейчас выгоден. Поэтому в Вашингтоне в отношениях между Россией и Афганистаном ничего интересного для себя не видят. Если им нужно будет установить какие-то отношения с Афганистаном, они, конечно, этим займутся. Но не сейчас. Сейчас у них есть другие приоритеты.- Еще зимой Трамп пытался вернуть брошенное убегавшими американскими военными из Афганистана оружие, которое, по его словам, якобы талибы перепродают по всему миру.- США не занимаются тем, что на их взгляд является проблемным и проигрышным. Во всех ситуациях, которые будут в перспективе, они должны объяснить, почему они выиграли. Вы помните историю с Кубком Канады по хоккею 1980 года? Да, они проиграли, а потом забрали у Советского Союза Кубок. Это очень характерно для их образа мышления.Они во всех случаях будут объяснять, что выиграли именно они. Все средства массовой информации не будут говорить противоположное. Даже недружественные средства массовой информации. Мы видим, как себя ведет, например, тот же "Нью-Йорк Таймс". Он Трампа нещадно критикует, но никогда не критикует американский подход в целом. Американцам интересно то место, где они могут объявить, что они выиграли.Они будут говорить, что ликвидировали ядерные объекты Ирана вне зависимости от того, что произошло на самом деле.- Кстати, Трамп выразил разочарование по поводу итогов телефонного разговора с Владимиром Путиным. Победа на украинском направлении все так же далека для президента США, как и во время его предвыборной кампании?- Именно поэтому он и сказал I am not happy. Эта фраза показывает, что Трамп хочет закончить войну на свой лад, а Путин с этим не соглашается. Судя по тому, как он произносил эту фразу, было ясно, что он не знает, как поступать дальше. Если бы Трампа подключили к электрической цепи в этот момент, то он бы искрил.Он десятки раз уже говорил о том, что прогресс идет, и столько же раз говорил, что прогресса нет. Но он не готов уйти из этой темы, потому что тогда будет понятна его слабость, его неумение решить конфликт.Он готов уйти, потому что он не знает, что делать. И он не готов уйти, потому что это им невыгодно. Он готов уйти, потому что у него есть другие приоритеты. И вот это все в его голове смешивается, и он пытается найти какой-то правильный ход.- Как долго это состояние продлится?- У него нет наработок. Он бы и хотел уйти, но не может. Он бы хотел войти обратно, не знает как. Развитие ситуации показывает, что я в общем прав. Трампу нужен какой-то план, какая-то идея. Плана и идеи нет. Он должен за что-то зацепиться. Мы ему предложить не можем, сам он выработать ничего подобного не в состоянии.- В заключение поговорим о российско-азербайджанском конфликте. Видите ли вы в этом кризисе украинский след, учитывая, например, продолжительные контакты между военными ведомствами Киева и Баку и поддержку?- Нет. Главное здесь это особенности личного восприятия Ильхама Алиева. Кризис же начался не сегодня, он начался с упавшего самолета. А у Алиева тоже не бывает неудач. И он должен был рассказать своему достаточно закрытому обществу о том, что Россия виновата. Россия свою вину признала очень ограниченно. Алиев обиделся и затаился. С тех пор отношения становились все хуже и хуже.Представьте себе, что в Баку возникли проблемы с законом у каких-то азербайджанских граждан с российскими корнями. Представьте себе, что мы бы вели себя так, как Алиев.- Трудно вообразить. Наша сторона по-прежнему утверждает, что Россия и Азербайджан стратегические союзники.- А Россия всегда это утверждает. В отношениях с Украиной, например, до определенного периода. Россия утверждает, что Молдове выгодно поддерживать с Россией хорошие отношения. Россия утверждает, что преследование Пашиняном оппозиции — это внутреннее дело Армении Россия настроена на стратегическое терпение во всех отношениях, которые находятся недалеко от ее границ, и которые она не может изменить в свою пользу.Поэтому Россия предлагает Алиеву на все это не обращать внимания и заняться реальными вопросами. Алиев излишне обидчив и злопамятен. И это, конечно, в политике не хорошо.Подробнее о кризисе в российско-азербайджанских отношениях Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет

https://ukraina.ru/20250704/1064626527.html

https://ukraina.ru/20250703/dmitriy-golubovskiy-azerbaydzhan-poshel-po-puti-ukrainy-no-rossiya-mozhet-nakazat-ego-logistikoy--1064627795.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, афганистан, сша, дональд трамп, ильхам алиев, владимир брутер, "талибан", украина.ру, снг