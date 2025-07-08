Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме - 08.07.2025 Украина.ру
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Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме
Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме - 08.07.2025 Украина.ру
Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с командиром одного из подразделений, воюющих в зоне СВО, с позывным "Север"
2025-07-08T13:37
2025-07-08T13:38
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Как не удариться в панику, как совершить подвиг, помочь и успокоить подчинённых в момент смертельной опасности? Об этом и не только герой нашего сегодняшнего интервью знает не понаслышке.Смотрите и слушайте.
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видео, александр чаленко, видео
Видео, Александр Чаленко

Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме

13:37 08.07.2025 (обновлено: 13:38 08.07.2025)
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с командиром одного из подразделений, воюющих в зоне СВО, с позывным "Север"
Как не удариться в панику, как совершить подвиг, помочь и успокоить подчинённых в момент смертельной опасности?
Об этом и не только герой нашего сегодняшнего интервью знает не понаслышке.
Смотрите и слушайте.
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13:37Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме
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