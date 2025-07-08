https://ukraina.ru/20250708/voyna-menyaet-kharakter-kazhdye-dva-chasa-komandir-sever-o-dronakh-raneniyakh-panike-i-geroizme-1064870357.html

Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме

Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме - 08.07.2025 Украина.ру

Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с командиром одного из подразделений, воюющих в зоне СВО, с позывным "Север"

2025-07-08T13:37

2025-07-08T13:37

2025-07-08T13:38

видео

александр чаленко

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Как не удариться в панику, как совершить подвиг, помочь и успокоить подчинённых в момент смертельной опасности? Об этом и не только герой нашего сегодняшнего интервью знает не понаслышке.Смотрите и слушайте.

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2025

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