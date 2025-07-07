https://ukraina.ru/20250707/ubit-ermaka-zachem-na-zapade-travyat-glavu-op-i-kakuyu-polzu-iz-etogo-mozhet-izvlech-zelenskiy-1064808544.html
Убить Ермака. Зачем на Западе травят главу ОП и какую пользу из этого может извлечь Зеленский
Убить Ермака. Зачем на Западе травят главу ОП и какую пользу из этого может извлечь Зеленский - 07.07.2025 Украина.ру
Убить Ермака. Зачем на Западе травят главу ОП и какую пользу из этого может извлечь Зеленский
Для западных СМИ уже хорошей (хорошей ли?) традицией стало ругательски ругать главу офиса украинского президента Андрея Ермака. Месяц назад его ругал Politico, сейчас – The Economist. Причём и слово-то какое подобрали для обозначения деятельности Ермака – nasty – отвратительный… Плохой человек, в общем
2025-07-07T13:33
2025-07-07T13:33
2025-07-07T13:33
мнения
андрей ермак
владимир зеленский
кирилл буданов
politico
the economist
the washington post
вашингтон
запад
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064807734_0:0:1509:848_1920x0_80_0_0_e247c2642dac39badb627e9d0d752eea.jpg
Если кратко, то содержание статьи примерно такое:- Ермак является "неизбранным главным министром", причём влияние растёт "словно за счёт подпитки усыхающими конкурентами";- Ермак стоит за расследованием случаев коррупции в отношении зампремьера Чернышова, причём вина последнего не в коррупции (в которой, правда, никто не сомневается), а в том, что он строил параллельную структуру связи с Белым домом;- развивается вражда Ермака с главой ГУР Кириллом Будановым*, которого "90% офиса считают сумасшедшим" (его, якобы, пытались свалить уже девять раз);- Ермак контролирует 85% информации, которая поступает к Зеленскому, что "создаёт почву для инсинуаций";- всё это происходит на фоне сокращения американской военной помощи Киеву и создания российскими войсками буферной зоны в Сумской области.Последний тезис выглядит как намёк на то, что в этом тоже Ермак виноват. Вы думаете мы шутим? Нет – мы просто помним, что совсем недавно Politico обвиняла Ермака в том, что он своей настойчивостью плохо влияет на ход переговоров с Вашингтоном, а после "вагнергейта" 2020 года Ермака подозревали в каких-то неопределённых симпатиях к Кремлю (кстати, "независимого расследования" этого инцидента мы так и не дождались)…В общем, учитывая информацию и суждения, которые уже вброшены в публичную плоскость, рукой мастера рисуется образ страшного монстра во главе ОП. Не то, чтобы сам президент при этом был святой, но глава ОП-то точно хуже…И тут мы прочувствовали в воздухе запах серы. Ну было ведь такое уже и не один раз – когда СМИ (западные в том числе) целенаправленно демонизировали глав администраций президентов Украины – Табачника, Медведчука, Балогу, Лёвочкина, Богдана, теперь – Ермака. Набор обвинений был стандартный – глава администрации, дескать… Процитируем классика:"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека".Ленин не мог писать (в отношении него это было неправдой), что Сталин монополизировал поступавшую ему информацию, как бы поместив его в "тёплую ванну" (именно в этом обвиняли всех глав администраций).Во всех этих случаях удар наносился по президенту, из-под которого пытались выбить сильного менеджера, но, при этом, оставлялся и выход – отказавшись от главы АП президент может и сохранить свою репутацию (нет).Отметим то, чего в обвинениях против Ермака нет.Ермака обвиняют в том, что он никем не избран, но имеет при этом большую власть.Это стандартное обвинение в адрес главы АП – его деятельность не регулируется законом (но, надо заметить, п. 28 Ст. 106 Конституции гласит: президент "создаёт в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и иные вспомогательные органы и службы"). Помнится Виктор Ющенко в 2004 году, будучи кандидатом в президенты Украины, на фоне травли Медведчука, даже обещал принять специальный закон об АП, что, конечно же, сделано не было. Зеленский решительно порвал с прошлым и ликвидировал АП. Теперь вместо администрации – офис (тут должен быть смайлик с разведёнными лапками – за что боролись…)Но в данном случае важнее другое – в смысле легитимности Зеленский сейчас выглядит ненамного лучше Ермака. Как минимум его право руководить страной нуждается в юридическом обосновании, сделанном независимым институтом. Запад, однако, удовлетворился выводами, которые предоставил сам Зеленский. Ну так и право Ермака чем-то руководить подтверждено тем же источником… Какие претензии-то?По поводу конфликта с Чернышовым вообще интересно получается – можно было бы остановиться на коррупционной составляющей, но нет, так нельзя – Ермак предстаёт борцом с коррупцией (хотя там, скорее противостояние разных "кошельков" президента за влияние на него). И Ермака обвиняют в том, что он пытается сломать параллельную структуру связей с Вашингтоном. Но структура та, скорее всего, выдумана в Вашингтоне – ну не нравится им Ермак, они хотели бы поддерживать коммуникацию по другому каналу… А есть он или нет – никто не знает.В истории с отставкой Буданова* интереснее всего не то, что Ермак пытается его сковырнуть, а то, с кем он, собственно, борется. В варианте The Economist получается какой-то "бой с тенью". Ну правда – не будешь же пересказывать слухи о том, что Буданов* работает на самом деле не на Украину, а на правительство Его Величества Карла III?Ну и само собой очевидно, что нет никакой связи между деятельностью Ермака и сокращением помощи – её не из-за Ермака сократили, а из-за желания Трампа пересмотреть схему поставок американского оружия…Смысл травли Ермака со стороны Запада очевиден – Зеленскому дают сигнал, что как только он избавится от "токсичного актива", у него сразу же улучшатся отношения с Вашингтоном.Надо быть очень доверчивым человеком, чтобы такое предположить. В смысле, отношения, в плане ширины улыбки и интенсивности похлопывания по плечу, возможно и правда улучшатся, но никакой конкретной пользы это не принесёт (кроме, может быть, морального удовлетворения) – позиции Зеленского будут ослаблены, вероятность того, что он сможет получить от Вашингтона то, что ему нужно, уменьшатся (отметим – Ермака обвиняют в том, что он слишком настойчиво требует удовлетворения хотелок Киева – т.е., хорошо выполняет свои непосредственные обязанности). Ну и, в конце концов, его самого спишут как "токсичный актив" – недаром ведь там же пишут об украинской "дуополии" (фактическом дуумвирате Зеленского и главы его офиса).Можно было бы даже предположить, что Зеленского хотят запутать – специально предлагают ему уволить Ермака, чтобы он ни в коем случае этого не делал, только вот неясно, кто и что от этого выиграет. Для США Ермак ведь действительно неудобный переговорщик.Выгода же непосредственно Зеленского от такой схемы двоякая.С одной стороны, негатив перетекает на партнёра, сам же президент по сравнению с главой ОП выглядит вполне прилично. Может быть немножко слабоват, раз уж стал жертвой манипуляций со стороны главы ОП.С другой стороны, можно не беспокоиться относительно того, что кому-то на Западе захочется заменить Зеленского на Ермака – он слишком токсичен. Это позволяет вести игры с продлением своих полномочий и с выбором более удобного преемника (всё чаще в этом смысле вспоминается Елена Зеленская, чьё избрание после второго срока мужа позволит не нарушать внаглую Конституцию и сохранить при этом существующую систему власти).О взгляде западных СМИ на украинскую систему власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее"*Признан в РФ экстремистом и террористом
https://ukraina.ru/20250620/ataka-na-ermaka-chto-predlagayut-zelenskomu-za-golovu-sopravitelya-1064091281.html
https://ukraina.ru/20231130/1051591756.html
https://ukraina.ru/20250622/voyna-budanova-s-ermakom-dokatilas-do-vashingtona-1064137939.html
https://ukraina.ru/20250603/garantii-bezopasnosti-kak-ermak-mozhet-smenit-zelenskogo-1063604703.html
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Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
мнения, андрей ермак, владимир зеленский, кирилл буданов, politico, the economist, the washington post, вашингтон, запад, украина, президент, президент украины, офис президента, сми, политика
Если кратко, то содержание статьи примерно такое:
- Ермак является "неизбранным главным министром", причём влияние растёт "словно за счёт подпитки усыхающими конкурентами";
- Ермак стоит за расследованием случаев коррупции в отношении зампремьера Чернышова, причём вина последнего не в коррупции (в которой, правда, никто не сомневается), а в том, что он строил параллельную структуру связи с Белым домом;
- развивается вражда Ермака с главой ГУР Кириллом Будановым*, которого "90% офиса считают сумасшедшим" (его, якобы, пытались свалить уже девять раз);
- Ермак контролирует 85% информации, которая поступает к Зеленскому, что "создаёт почву для инсинуаций";
- всё это происходит на фоне сокращения американской военной помощи Киеву и создания российскими войсками буферной зоны в Сумской области.
Последний тезис выглядит как намёк на то, что в этом тоже Ермак виноват. Вы думаете мы шутим? Нет – мы просто помним, что совсем недавно Politico обвиняла Ермака в том, что он своей настойчивостью плохо влияет на ход переговоров с Вашингтоном, а после "вагнергейта" 2020 года Ермака подозревали в каких-то неопределённых симпатиях к Кремлю (кстати, "независимого расследования" этого инцидента мы так и не дождались)…
В общем, учитывая информацию и суждения, которые уже вброшены в публичную плоскость, рукой мастера рисуется образ страшного монстра во главе ОП. Не то, чтобы сам президент при этом был святой, но глава ОП-то точно хуже…
И тут мы прочувствовали в воздухе запах серы. Ну было ведь такое уже и не один раз – когда СМИ (западные в том числе) целенаправленно демонизировали глав администраций президентов Украины – Табачника, Медведчука, Балогу, Лёвочкина, Богдана, теперь – Ермака. Набор обвинений был стандартный – глава администрации, дескать… Процитируем классика:
"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека".
Ленин не мог писать (в отношении него это было неправдой), что Сталин монополизировал поступавшую ему информацию, как бы поместив его в "тёплую ванну" (именно в этом обвиняли всех глав администраций).
Во всех этих случаях удар наносился по президенту, из-под которого пытались выбить сильного менеджера, но, при этом, оставлялся и выход – отказавшись от главы АП президент может и сохранить свою репутацию (нет).
Отметим то, чего в обвинениях против Ермака нет.
Ермака обвиняют в том, что он никем не избран, но имеет при этом большую власть.
Это стандартное обвинение в адрес главы АП – его деятельность не регулируется законом (но, надо заметить, п. 28 Ст. 106 Конституции гласит: президент "создаёт в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и иные вспомогательные органы и службы"). Помнится Виктор Ющенко в 2004 году, будучи кандидатом в президенты Украины, на фоне травли Медведчука, даже обещал принять специальный закон об АП, что, конечно же, сделано не было. Зеленский решительно порвал с прошлым и ликвидировал АП. Теперь вместо администрации – офис (тут должен быть смайлик с разведёнными лапками – за что боролись…)
Но в данном случае важнее другое – в смысле легитимности Зеленский сейчас выглядит ненамного лучше Ермака. Как минимум его право руководить страной нуждается в юридическом обосновании, сделанном независимым институтом. Запад, однако, удовлетворился выводами, которые предоставил сам Зеленский. Ну так и право Ермака чем-то руководить подтверждено тем же источником… Какие претензии-то?
По поводу конфликта с Чернышовым вообще интересно получается – можно было бы остановиться на коррупционной составляющей, но нет, так нельзя – Ермак предстаёт борцом с коррупцией (хотя там, скорее противостояние разных "кошельков" президента за влияние на него). И Ермака обвиняют в том, что он пытается сломать параллельную структуру связей с Вашингтоном. Но структура та, скорее всего, выдумана в Вашингтоне – ну не нравится им Ермак, они хотели бы поддерживать коммуникацию по другому каналу… А есть он или нет – никто не знает.
В истории с отставкой Буданова* интереснее всего не то, что Ермак пытается его сковырнуть, а то, с кем он, собственно, борется. В варианте The Economist получается какой-то "бой с тенью". Ну правда – не будешь же пересказывать слухи о том, что Буданов* работает на самом деле не на Украину, а на правительство Его Величества Карла III?
Ну и само собой очевидно, что нет никакой связи между деятельностью Ермака и сокращением помощи – её не из-за Ермака сократили, а из-за желания Трампа пересмотреть схему поставок американского оружия…
Смысл травли Ермака со стороны Запада очевиден – Зеленскому дают сигнал, что как только он избавится от "токсичного актива", у него сразу же улучшатся отношения с Вашингтоном.
Надо быть очень доверчивым человеком, чтобы такое предположить. В смысле, отношения, в плане ширины улыбки и интенсивности похлопывания по плечу, возможно и правда улучшатся, но никакой конкретной пользы это не принесёт (кроме, может быть, морального удовлетворения) – позиции Зеленского будут ослаблены, вероятность того, что он сможет получить от Вашингтона то, что ему нужно, уменьшатся (отметим – Ермака обвиняют в том, что он слишком настойчиво требует удовлетворения хотелок Киева – т.е., хорошо выполняет свои непосредственные обязанности). Ну и, в конце концов, его самого спишут как "токсичный актив" – недаром ведь там же пишут об украинской "дуополии" (фактическом дуумвирате Зеленского и главы его офиса).
Можно было бы даже предположить, что Зеленского хотят запутать – специально предлагают ему уволить Ермака, чтобы он ни в коем случае этого не делал, только вот неясно, кто и что от этого выиграет. Для США Ермак ведь действительно неудобный переговорщик.
Выгода же непосредственно Зеленского от такой схемы двоякая.
С одной стороны, негатив перетекает на партнёра, сам же президент по сравнению с главой ОП выглядит вполне прилично. Может быть немножко слабоват, раз уж стал жертвой манипуляций со стороны главы ОП.
С другой стороны, можно не беспокоиться относительно того, что кому-то на Западе захочется заменить Зеленского на Ермака – он слишком токсичен. Это позволяет вести игры с продлением своих полномочий и с выбором более удобного преемника (всё чаще в этом смысле вспоминается Елена Зеленская, чьё избрание после второго срока мужа позволит не нарушать внаглую Конституцию и сохранить при этом существующую систему власти).
О взгляде западных СМИ на украинскую систему власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее"
*Признан в РФ экстремистом и террористом