https://ukraina.ru/20250707/ubit-ermaka-zachem-na-zapade-travyat-glavu-op-i-kakuyu-polzu-iz-etogo-mozhet-izvlech-zelenskiy-1064808544.html

Убить Ермака. Зачем на Западе травят главу ОП и какую пользу из этого может извлечь Зеленский

Убить Ермака. Зачем на Западе травят главу ОП и какую пользу из этого может извлечь Зеленский - 07.07.2025 Украина.ру

Убить Ермака. Зачем на Западе травят главу ОП и какую пользу из этого может извлечь Зеленский

Для западных СМИ уже хорошей (хорошей ли?) традицией стало ругательски ругать главу офиса украинского президента Андрея Ермака. Месяц назад его ругал Politico, сейчас – The Economist. Причём и слово-то какое подобрали для обозначения деятельности Ермака – nasty – отвратительный… Плохой человек, в общем

2025-07-07T13:33

2025-07-07T13:33

2025-07-07T13:33

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Если кратко, то содержание статьи примерно такое:- Ермак является "неизбранным главным министром", причём влияние растёт "словно за счёт подпитки усыхающими конкурентами";- Ермак стоит за расследованием случаев коррупции в отношении зампремьера Чернышова, причём вина последнего не в коррупции (в которой, правда, никто не сомневается), а в том, что он строил параллельную структуру связи с Белым домом;- развивается вражда Ермака с главой ГУР Кириллом Будановым*, которого "90% офиса считают сумасшедшим" (его, якобы, пытались свалить уже девять раз);- Ермак контролирует 85% информации, которая поступает к Зеленскому, что "создаёт почву для инсинуаций";- всё это происходит на фоне сокращения американской военной помощи Киеву и создания российскими войсками буферной зоны в Сумской области.Последний тезис выглядит как намёк на то, что в этом тоже Ермак виноват. Вы думаете мы шутим? Нет – мы просто помним, что совсем недавно Politico обвиняла Ермака в том, что он своей настойчивостью плохо влияет на ход переговоров с Вашингтоном, а после "вагнергейта" 2020 года Ермака подозревали в каких-то неопределённых симпатиях к Кремлю (кстати, "независимого расследования" этого инцидента мы так и не дождались)…В общем, учитывая информацию и суждения, которые уже вброшены в публичную плоскость, рукой мастера рисуется образ страшного монстра во главе ОП. Не то, чтобы сам президент при этом был святой, но глава ОП-то точно хуже…И тут мы прочувствовали в воздухе запах серы. Ну было ведь такое уже и не один раз – когда СМИ (западные в том числе) целенаправленно демонизировали глав администраций президентов Украины – Табачника, Медведчука, Балогу, Лёвочкина, Богдана, теперь – Ермака. Набор обвинений был стандартный – глава администрации, дескать… Процитируем классика:"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека".Ленин не мог писать (в отношении него это было неправдой), что Сталин монополизировал поступавшую ему информацию, как бы поместив его в "тёплую ванну" (именно в этом обвиняли всех глав администраций).Во всех этих случаях удар наносился по президенту, из-под которого пытались выбить сильного менеджера, но, при этом, оставлялся и выход – отказавшись от главы АП президент может и сохранить свою репутацию (нет).Отметим то, чего в обвинениях против Ермака нет.Ермака обвиняют в том, что он никем не избран, но имеет при этом большую власть.Это стандартное обвинение в адрес главы АП – его деятельность не регулируется законом (но, надо заметить, п. 28 Ст. 106 Конституции гласит: президент "создаёт в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и иные вспомогательные органы и службы"). Помнится Виктор Ющенко в 2004 году, будучи кандидатом в президенты Украины, на фоне травли Медведчука, даже обещал принять специальный закон об АП, что, конечно же, сделано не было. Зеленский решительно порвал с прошлым и ликвидировал АП. Теперь вместо администрации – офис (тут должен быть смайлик с разведёнными лапками – за что боролись…)Но в данном случае важнее другое – в смысле легитимности Зеленский сейчас выглядит ненамного лучше Ермака. Как минимум его право руководить страной нуждается в юридическом обосновании, сделанном независимым институтом. Запад, однако, удовлетворился выводами, которые предоставил сам Зеленский. Ну так и право Ермака чем-то руководить подтверждено тем же источником… Какие претензии-то?По поводу конфликта с Чернышовым вообще интересно получается – можно было бы остановиться на коррупционной составляющей, но нет, так нельзя – Ермак предстаёт борцом с коррупцией (хотя там, скорее противостояние разных "кошельков" президента за влияние на него). И Ермака обвиняют в том, что он пытается сломать параллельную структуру связей с Вашингтоном. Но структура та, скорее всего, выдумана в Вашингтоне – ну не нравится им Ермак, они хотели бы поддерживать коммуникацию по другому каналу… А есть он или нет – никто не знает.В истории с отставкой Буданова* интереснее всего не то, что Ермак пытается его сковырнуть, а то, с кем он, собственно, борется. В варианте The Economist получается какой-то "бой с тенью". Ну правда – не будешь же пересказывать слухи о том, что Буданов* работает на самом деле не на Украину, а на правительство Его Величества Карла III?Ну и само собой очевидно, что нет никакой связи между деятельностью Ермака и сокращением помощи – её не из-за Ермака сократили, а из-за желания Трампа пересмотреть схему поставок американского оружия…Смысл травли Ермака со стороны Запада очевиден – Зеленскому дают сигнал, что как только он избавится от "токсичного актива", у него сразу же улучшатся отношения с Вашингтоном.Надо быть очень доверчивым человеком, чтобы такое предположить. В смысле, отношения, в плане ширины улыбки и интенсивности похлопывания по плечу, возможно и правда улучшатся, но никакой конкретной пользы это не принесёт (кроме, может быть, морального удовлетворения) – позиции Зеленского будут ослаблены, вероятность того, что он сможет получить от Вашингтона то, что ему нужно, уменьшатся (отметим – Ермака обвиняют в том, что он слишком настойчиво требует удовлетворения хотелок Киева – т.е., хорошо выполняет свои непосредственные обязанности). Ну и, в конце концов, его самого спишут как "токсичный актив" – недаром ведь там же пишут об украинской "дуополии" (фактическом дуумвирате Зеленского и главы его офиса).Можно было бы даже предположить, что Зеленского хотят запутать – специально предлагают ему уволить Ермака, чтобы он ни в коем случае этого не делал, только вот неясно, кто и что от этого выиграет. Для США Ермак ведь действительно неудобный переговорщик.Выгода же непосредственно Зеленского от такой схемы двоякая.С одной стороны, негатив перетекает на партнёра, сам же президент по сравнению с главой ОП выглядит вполне прилично. Может быть немножко слабоват, раз уж стал жертвой манипуляций со стороны главы ОП.С другой стороны, можно не беспокоиться относительно того, что кому-то на Западе захочется заменить Зеленского на Ермака – он слишком токсичен. Это позволяет вести игры с продлением своих полномочий и с выбором более удобного преемника (всё чаще в этом смысле вспоминается Елена Зеленская, чьё избрание после второго срока мужа позволит не нарушать внаглую Конституцию и сохранить при этом существующую систему власти).О взгляде западных СМИ на украинскую систему власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее"*Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20250620/ataka-na-ermaka-chto-predlagayut-zelenskomu-za-golovu-sopravitelya-1064091281.html

https://ukraina.ru/20231130/1051591756.html

https://ukraina.ru/20250622/voyna-budanova-s-ermakom-dokatilas-do-vashingtona-1064137939.html

https://ukraina.ru/20250603/garantii-bezopasnosti-kak-ermak-mozhet-smenit-zelenskogo-1063604703.html

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