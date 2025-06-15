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Западная Украина за минувшую неделю: Мобилизация священников УПЦ МП и полу-ЧП во Львове

Западная Украина за минувшую неделю: Мобилизация священников УПЦ МП и полу-ЧП во Львове - 16.06.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Мобилизация священников УПЦ МП и полу-ЧП во Львове

До понедельника во Львове возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов и осмотр автомобилей. В городе выросло число силовиков в полном вооружении, в бронежилетах, касках и масках.

2025-06-15T06:45

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В регионе готовятся к массовой мобилизации священников УПЦ МПВ Кременце Тернопольской области мобилизовали настоятеля Почаевского Свято-Духовского мужского скита (монастыря) Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) – архимандрита Пафнутия, в миру Сергея Целика. 54-летний священнослужитель был задержан 11 июня после завершения очередного судебного заседания по делу, инициированному областными властями против монастыря.Представитель группы коммуникаций Тернопольского областного ТЦК (территориальный центр комплектации, т.е. военкомат – прим.) Виктор Сененький подтвердил задержание Сергея Целика. "В ходе проверки документов было обнаружено, что он нарушил правила военного учета с 14 апреля 2025 года. Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", правом на отсрочку он не пользовался, не был забронирован, как следствие подлежит мобилизации на общих основаниях", – сказал Сененький.По его словам, законодательство не содержит абсолютных исключений по категориям лиц, которые не могут быть мобилизованы во время действия военного положения. Определяющим является наличие законных оснований для отсрочки или увольнения.Из Кременца архимандрита сразу же привезли в Тернопольский областной ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Если мужчину признают годным к службе, его направят в учебный центр для подготовки, а затем распределят в соответствующую войсковую часть. Хотя ранее представители разных ТЦК заявляли, что мужчин в возрасте от 50 лет мобилизуют только в части обеспечения, однако во время задержания священнослужителю прямо пообещали, что он "сдохнет на нуле".Архимандрит Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита с 1997 года, самому священнослужителю ныне 54 года. При этом осенью прошлого года член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что мужчин 50-60 лет, согласно новой директиве, будут забирать в военные формирования исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.Депутат тогда сообщил, что в директиве командования Сухопутных войск есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет, и после 50 лет будут мобилизовать только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение выдает Генеральный штаб, добавил он. Поскольку Сергей Целик не служил срочную службу и никогда не проходил военную подготовку, военно-учетной специальности у него точно нет.В преддверии задержания архимандрита Пафнутия пресс-служба Сухопутных войск, в состав которых входят ТЦК, сообщила, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, разрешающий бронирование священнослужителей."Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при условии выполнения всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации", – говорилось в сообщении.Однако в утвержденный ГЭСС перечень попало только 7726 религиозных организаций из более 30 тысяч, зарегистрированных в Украине, и среди них нет ни одной, которая принадлежала бы к УПЦ МП. Точнее, в первой версии документа таких организаций было несколько, в частности Корецкий Свято-Троицкий женский ставропигиальный монастырь в Ровенской области и Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь в Волынской области, однако из перечня их оперативно убрали.На Украине сейчас действуют три крупнейшие христианские церкви: Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) и Украинская православная церковь Московского патриархата. По подсчетам священника ПЦУ Виктора Милейко, в его церкви сейчас около 5 тысяч священнослужителей, в УГКЦ – около 3 тысяч. А вот в УПЦ МП, несмотря на борьбу киевских властей с этой церковью, сейчас не менее 12,5 тысячи священников.При этом в Украине 150 бригад ВСУ, и каждая из них должна иметь бригадного капеллана. Кроме того, в каждом батальоне, входящем в состав бригады, также должны быть капелланы. Набирается около 4 тысяч таких должностей, то есть половина от всего количества священнослужителей ПЦУ и УГКЦ может быть мобилизована (ведь священникам УПЦ МП запрещено быть капелланами в украинских вооруженных формированиях).Поскольку священники ПЦУ и УГКЦ, несмотря на показной патриотизм этих церквей, становиться военными капелланами не спешат, похоже, в ВСУ решили заполнить вакансии за счет клириков УПЦ МП. Схема проста, священника мобилизуют и ставят перед выбором: либо переход в ВЦУ и тёплое место капеллана, либо – в штурмовую пехоту. Неудивительно, что эта кампания началась именно на Западной Украине, где приходы и монастыри УПЦ МП находятся в меньшинстве (во Львовской области их вообще не осталось).В регионе уже были примеры принудительной мобилизации священнослужителей УПЦ МП. В частности, в прошлом году такая участь постигла настоятеля Спасо-Преображенского монастыря в Закарпатье архимандрита Варлаама (Вячеслава Диденко) и благочинного Владимир-Волынской епархии Петра Чолака. Однако ранее речь шла о людях в возрасте 30-40 лет, поэтому мобилизация 54-летнего иерея в первую очередь является актом устрашения его коллег и единоверцев.Во Львове снова отрабатывают введение чрезвычайного положенияВ четверг, 12 июня, на территории Львова в очередной раз начались масштабные "контрразведывательные мероприятия", которые продлятся пять дней – до понедельника. Их проводит Служба безопасности Украины, и к этим мероприятиям также привлекают работников Национальной полиции. Операция охватывает весь город и преследует цель "предотвратить разведывательно-подрывную деятельность врага, а также усилить безопасность граждан в условиях российской вооруженной агрессии", сообщили в СБУ.Фактически речь идет об отработке элементов чрезвычайного положения. Как отметили в спецслужбе, для граждан возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, их могут проверить дополнительно. В то же время, будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.В СБУ сообщили, что мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения. В переводе на человеческий язык это означает, что силовики будут находиться в полном вооружении, бронежилетах, касках и масках. Граждан просят "с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать режим комендантского часа". При этом местные комментаторы убеждены, что не исключены облавы на уклоняющихся, особенно в "спальных" районах города.Еще одной причиной отработки Львова может быть подготовка города к очередному международному мероприятию. Месяц назад, с 15 по 18 мая, СБУ вместе с полицией, Нацгвардией и Военной службой правопорядка уже осуществляла аналогичные "контрразведывательные мероприятия" во Львове. А 22 мая в "западной столице" прошел саммит министров социальной политики стран Евросоюза, Украины и Молдавии. Кстати, открывал его украинский премьер Денис Шмигаль, для которого саммит стал поводом навестить родной город и родителей.Черновицкий областной совет могут распуститьПосле государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, а особенно после начала СВО в 2022-м, киевские власти пытаются нивелировать роль местного самоуправления. В Ровно в 2023 году суд лишил полномочий городского голову Александра Третьяка, а во Львовской области губернатор Максим Козицкий своим откровенно незаконным решением лишил Львовский областной совет права утверждать областной бюджет.Правда, остальные областные советы региона, несмотря на традиционные конфликты с областными военными администрациями (ОВА), продолжали работать в правовом поле. До недавнего времени так было и в Черновцах, хотя губернатор Буковины Руслан Запаранюк, мягко говоря, недолюбливал председателя Черновицкого областного совета Алексея Бойко. Главной причиной этого был тот факт, что Бойко является выдвиженцем старой аграрной номенклатуры и членом Аграрной партии, тогда как Запаранюк – выходец из финансового сектора и член президентской партии "Слуга народа".Тревожный звоночек раздался в марте этого года, когда впервые за каденцию 8-го созыва не состоялась сессия Черновицкого областного совета, в ходе которой депутаты должны были рассмотреть около 40 важных вопросов. На очередном заседании не появились депутаты от фракций "Слуга народа", "Народный контроль", "За будущее" и "Батькивщина". Для участия в сессии тогда зарегистрировалось только 26 депутатов из 64-х. Предыдущая же сессия прошла ещё в 2024 году.Согласно закону, сессии областного совета должны проходить, по меньшей мере, раз в квартал, и невыполнение этого требования является одним из оснований для роспуска совета. То есть начальник Черновицкой ОВА уже получил право обратиться в Верховную Раду с предложением досрочно прекратить полномочия Черновицкого областного совета. Однако, по информации из кулуаров, Запаранюк предложил Бойко уйти в отставку – в таком случае советом будет руководить первый заместитель председателя, член партии "Слуга народа" Николай Гуйтор.Алексей Бойко, в свою очередь, попытался провести 13 июня внеочередную сессию облсовета, однако на нее явились только 22 депутата. К тому же близкие к губернатору СМИ распространили информацию, что на сессию якобы прибудут работники ТЦК и "вручат всем депутатам-мужчинам боевые повестки". На самом деле этого не произошло, а присутствующие депутаты провели вместо сессии собрание, на котором обсудили перспективы роспуска Черновицкого областного совета.Этот вариант сейчас вполне вероятен, поскольку подконтрольные исполнительной власти депутаты не могут договориться о новом президиуме облсовета. При этом фракции "Народный контроль", "За будущее" и "Батькивщина" не готовы голосовать за отставку Бойко даже по его заявлению – чтобы фактическим руководителем облсовета не стал "слуга народа". Поскольку депутаты уверены, что новые выборы состоятся в обозримом будущем, они предпочитают потерять мандат сейчас, чтобы заручиться поддержкой избирателей завтра. А Руслану Запаранюку роспуск облсовета позволит управлять областью даже без формальной оглядки на местное самоуправление.О том, как на освобожденных территориях возрождается православная вера - в статье Татьяны Стоянович ""Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила"

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новости, украина, львов, западная украина, вадим бойко, федор вениславский, пцу, угкц, сбу