https://ukraina.ru/20250704/rossiya-i-azerbaydzhan-yushkov-rasskazal-pochemu-energeticheskoe-sotrudnichestvo-zashlo-v-tupik-1064632698.html

Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик

Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик - 04.07.2025 Украина.ру

Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик

Перспективные энергетические проекты между Россией и Азербайджаном оказались заморожены из-за взаимной незаинтересованности сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-07-04T04:00

2025-07-04T04:00

2025-07-04T04:00

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игорь юшков

украина.ру

нефть

нефтепровод

поставки

проект

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"Азербайджан предлагал нам поставлять нефть на их месторождения по существующему нефтепроводу. Но нам это невыгодно", — заявил Юшков. Он объяснил, что Россия предпочитает экспортировать нефть через Махачкалу и Новороссийск.Эксперт раскрыл детали провалившегося масштабного проекта: "Мы могли бы рассмотреть поставки в Баку только в случае строительства нефтепровода через Иран в Индию. Но Азербайджан на это не пошел, так как это ударило бы по интересам Турции"."Никакой критической необходимости сотрудничать у нас с Баку нет. Их это тоже устраивает. Возможно, поэтому отношения и ухудшаются", — подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/poka-amerikantsy-beregut-oruzhie-rossiya-zaberet-vs-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1064570845.html

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новости, россия, азербайджан, баку, игорь юшков, украина.ру, нефть, нефтепровод, поставки, проект, турция, фонд национальной энергетической безопасности