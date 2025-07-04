Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик - 04.07.2025 Украина.ру
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Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик
Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик - 04.07.2025 Украина.ру
Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик
Перспективные энергетические проекты между Россией и Азербайджаном оказались заморожены из-за взаимной незаинтересованности сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2025-07-04T04:00
2025-07-04T04:00
новости
россия
азербайджан
баку
игорь юшков
украина.ру
нефть
нефтепровод
поставки
проект
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"Азербайджан предлагал нам поставлять нефть на их месторождения по существующему нефтепроводу. Но нам это невыгодно", — заявил Юшков. Он объяснил, что Россия предпочитает экспортировать нефть через Махачкалу и Новороссийск.Эксперт раскрыл детали провалившегося масштабного проекта: "Мы могли бы рассмотреть поставки в Баку только в случае строительства нефтепровода через Иран в Индию. Но Азербайджан на это не пошел, так как это ударило бы по интересам Турции"."Никакой критической необходимости сотрудничать у нас с Баку нет. Их это тоже устраивает. Возможно, поэтому отношения и ухудшаются", — подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/poka-amerikantsy-beregut-oruzhie-rossiya-zaberet-vs-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1064570845.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, азербайджан, баку, игорь юшков, украина.ру, нефть, нефтепровод, поставки, проект, турция, фонд национальной энергетической безопасности
Новости, Россия, Азербайджан, Баку, Игорь Юшков, Украина.ру, нефть, нефтепровод, поставки, проект, Турция, Фонд национальной энергетической безопасности

Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик

04:00 04.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Перспективные энергетические проекты между Россией и Азербайджаном оказались заморожены из-за взаимной незаинтересованности сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
"Азербайджан предлагал нам поставлять нефть на их месторождения по существующему нефтепроводу. Но нам это невыгодно", — заявил Юшков. Он объяснил, что Россия предпочитает экспортировать нефть через Махачкалу и Новороссийск.
Эксперт раскрыл детали провалившегося масштабного проекта: "Мы могли бы рассмотреть поставки в Баку только в случае строительства нефтепровода через Иран в Индию. Но Азербайджан на это не пошел, так как это ударило бы по интересам Турции".
"Никакой критической необходимости сотрудничать у нас с Баку нет. Их это тоже устраивает. Возможно, поэтому отношения и ухудшаются", — подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.
Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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