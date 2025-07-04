Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупик
Перспективные энергетические проекты между Россией и Азербайджаном оказались заморожены из-за взаимной незаинтересованности сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
"Азербайджан предлагал нам поставлять нефть на их месторождения по существующему нефтепроводу. Но нам это невыгодно", — заявил Юшков. Он объяснил, что Россия предпочитает экспортировать нефть через Махачкалу и Новороссийск.
Эксперт раскрыл детали провалившегося масштабного проекта: "Мы могли бы рассмотреть поставки в Баку только в случае строительства нефтепровода через Иран в Индию. Но Азербайджан на это не пошел, так как это ударило бы по интересам Турции".
"Никакой критической необходимости сотрудничать у нас с Баку нет. Их это тоже устраивает. Возможно, поэтому отношения и ухудшаются", — подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.
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