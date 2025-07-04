https://ukraina.ru/20250704/pochemu-rossiya-prodvigaetsya-na-fronte-medlennee-chem-bylo-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy--baranets-1064680175.html
Почему Россия продвигается на фронте медленнее, чем было во время Великой Отечественной — Баранец
Почему Россия продвигается на фронте медленнее, чем было во время Великой Отечественной — Баранец - 04.07.2025 Украина.ру
Почему Россия продвигается на фронте медленнее, чем было во время Великой Отечественной — Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал, как российская армия продвигается на... Украина.ру, 04.07.2025
2025-07-04T13:59
2025-07-04T13:59
2025-07-04T13:59
видео
в десятку
россия
виктор баранец
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великая отечественная война
спецоперация
наступление вс рф
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал, как российская армия продвигается на фронте и чем эти боевые действия отличаются от событий времён Великой Отечественной войны. ТГ-канал Виктора Баранца: https://t.me/Barane45
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Украина.ру
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Украина.ру
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видео, в десятку, россия, виктор баранец, военный эксперт, сво, прогнозы сво, великая отечественная война, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, видео
Видео, В десятку, Россия, Виктор Баранец, военный эксперт, СВО, прогнозы СВО, Великая Отечественная война, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России