https://ukraina.ru/20250704/pochemu-rossiya-prodvigaetsya-na-fronte-medlennee-chem-bylo-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy--baranets-1064680175.html

Почему Россия продвигается на фронте медленнее, чем было во время Великой Отечественной — Баранец

Почему Россия продвигается на фронте медленнее, чем было во время Великой Отечественной — Баранец - 04.07.2025 Украина.ру

Почему Россия продвигается на фронте медленнее, чем было во время Великой Отечественной — Баранец

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал, как российская армия продвигается на... Украина.ру, 04.07.2025

2025-07-04T13:59

2025-07-04T13:59

2025-07-04T13:59

видео

в десятку

россия

виктор баранец

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прогнозы сво

великая отечественная война

спецоперация

наступление вс рф

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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал, как российская армия продвигается на фронте и чем эти боевые действия отличаются от событий времён Великой Отечественной войны. ТГ-канал Виктора Баранца: https://t.me/Barane45

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