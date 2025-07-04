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Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ
Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ - 04.07.2025 Украина.ру
Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ
Очередной обмен военнослужащими между Россией и Украиной состоялся 4 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ
2025-07-04T14:21
2025-07-04T14:21
2025-07-04T14:48
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В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 4 июля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих, заявили в Минобороны России. "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Как и при предыдущих обменах, сначала российские военнослужащие прибыли в Белоруссию. Затем они отправляются в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - чуть позже сообщили в министерства. Минобороны России опубликовало видеозапись приветствия возвращённых военнослужащих.Ранее сообщалось, что Россия и Украина снова обменялись пленнымиБольше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ
14:21 04.07.2025 (обновлено: 14:48 04.07.2025)
Очередной обмен военнослужащими между Россией и Украиной состоялся 4 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ
В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 4 июля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих, заявили в Минобороны России.
"Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Как и при предыдущих обменах, сначала российские военнослужащие прибыли в Белоруссию. Затем они отправляются в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - чуть позже сообщили в министерства.
Минобороны России опубликовало видеозапись приветствия возвращённых военнослужащих.
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