Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ - 04.07.2025 Украина.ру
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Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ
Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ - 04.07.2025 Украина.ру
Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ
Очередной обмен военнослужащими между Россией и Украиной состоялся 4 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ
2025-07-04T14:21
2025-07-04T14:48
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В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 4 июля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих, заявили в Минобороны России. "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Как и при предыдущих обменах, сначала российские военнослужащие прибыли в Белоруссию. Затем они отправляются в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - чуть позже сообщили в министерства. Минобороны России опубликовало видеозапись приветствия возвращённых военнослужащих.Ранее сообщалось, что Россия и Украина снова обменялись пленнымиБольше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, стамбул, всу, минобороны рф, обмен, обмен пленными, военнопленные, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, Стамбул, ВСУ, Минобороны РФ, обмен, обмен пленными, военнопленные, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Ещё одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории - МО РФ

14:21 04.07.2025 (обновлено: 14:48 04.07.2025)
 
© Фото : скриншот видео Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : скриншот видео Минобороны РФ
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Очередной обмен военнослужащими между Россией и Украиной состоялся 4 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ
В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 4 июля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих, заявили в Минобороны России.
"Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Как и при предыдущих обменах, сначала российские военнослужащие прибыли в Белоруссию. Затем они отправляются в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - чуть позже сообщили в министерства.
Минобороны России опубликовало видеозапись приветствия возвращённых военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина снова обменялись пленными
Больше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июля
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