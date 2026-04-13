Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00

Будапешт будет вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил Петер Мадьяр, партия которого стала лидирующей на выборах в Венгрии. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру

"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится", — сказал Мадьяр.Он отметил, что не планирует вести контакты в Москвой в дружеском ключе, но и не хочет представлять в этом диалоге интересы Киева.По данным Politico, Мадьяр "выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС".🟦 Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина снимает рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию.🟦 Страны Персидского залива пытаются наладить диалог между США и Ираном после провала переговоров, пишет WSJ.Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не намерена идти на уступки. Вице-президент Джей Ди Вэнс уже заявил, что Вашингтон передал Тегерану "лучшее финальное предложение" и пересматривать его не собирается.🟦 Украина делает ставку на развитие космических технологий как нового элемента обороны. Речь идет не только о раннем предупреждении, но и о перехвате вражеских ракет еще за пределами атмосферы, заявил народный депутат Федор Вениславский.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

