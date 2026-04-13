Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
2026-04-13T10:00
Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00

10:00 13.04.2026 (обновлено: 10:04 13.04.2026)
 
Будапешт будет вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил Петер Мадьяр, партия которого стала лидирующей на выборах в Венгрии. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится", — сказал Мадьяр.
Он отметил, что не планирует вести контакты в Москвой в дружеском ключе, но и не хочет представлять в этом диалоге интересы Киева.
По данным Politico, Мадьяр "выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС".
🟦 Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина снимает рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию.
"В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями относительно Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", - указал он.
🟦 Страны Персидского залива пытаются наладить диалог между США и Ираном после провала переговоров, пишет WSJ.
Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не намерена идти на уступки. Вице-президент Джей Ди Вэнс уже заявил, что Вашингтон передал Тегерану "лучшее финальное предложение" и пересматривать его не собирается.
🟦 Украина делает ставку на развитие космических технологий как нового элемента обороны. Речь идет не только о раннем предупреждении, но и о перехвате вражеских ракет еще за пределами атмосферы, заявил народный депутат Федор Вениславский.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияУкраинаРоссияМадьярВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руЕС
 
10:00Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
09:24Российские "Герани" ударили по целям на Украине. Новости СВО
08:55Победа Мадьяра имеет горьковатый привкус для Зеленского — Politico
08:33Главное за ночь 13 апреля
08:16Доживём до гитлерюгенда: почему Запад слеп, Украина обречена, а выход неясен — Азаров
08:00Как палестинцы и Израиль "взорвали" Ливан
07:52Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часу
07:33"Успеть бы по-человечески пожить": чем сегодня живет ДНР
07:26ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией
07:04Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа
07:00Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки
06:37"Сто тысяч раз уже бы эта война закончилась". Эксперты и политики о настоящем и будущем
06:25Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие
06:10Пляска на костях и сражение с Одессой: как оскандалился профессор-антисемит
05:50"Сколько нас будут лупить? Пора давать жестокий отпор": Перенджиев о защите регионов от БПЛА
05:30"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию
05:21"Мне не нужен такой Папа": Трамп обрушился с критикой на Льва XIV
05:15"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе
05:00Эстония уже "заерзала": Перенджиев про "аккуратное" уничтожение дронов на территории Прибалтики
04:59Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 2019 украинских беспилотников
Лента новостейМолния