Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00 - 13.04.2026 Украина.ру
Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
Будапешт будет вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил Петер Мадьяр, партия которого стала лидирующей на выборах в Венгрии. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T10:00
2026-04-13T10:00
2026-04-13T10:04
новости
венгрия
украина
россия
мадьяр
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
ес
"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится", — сказал Мадьяр.Он отметил, что не планирует вести контакты в Москвой в дружеском ключе, но и не хочет представлять в этом диалоге интересы Киева.По данным Politico, Мадьяр "выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС".🟦 Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина снимает рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию.🟦 Страны Персидского залива пытаются наладить диалог между США и Ираном после провала переговоров, пишет WSJ.Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не намерена идти на уступки. Вице-президент Джей Ди Вэнс уже заявил, что Вашингтон передал Тегерану "лучшее финальное предложение" и пересматривать его не собирается.🟦 Украина делает ставку на развитие космических технологий как нового элемента обороны. Речь идет не только о раннем предупреждении, но и о перехвате вражеских ракет еще за пределами атмосферы, заявил народный депутат Федор Вениславский.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
венгрия
украина
россия
новости, венгрия, украина, россия, мадьяр, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, ес
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Мадьяр, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС
Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
10:00 13.04.2026 (обновлено: 10:04 13.04.2026)
Будапешт будет вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил Петер Мадьяр, партия которого стала лидирующей на выборах в Венгрии. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится", — сказал Мадьяр.
Он отметил, что не планирует вести контакты в Москвой в дружеском ключе, но и не хочет представлять в этом диалоге интересы Киева.
По данным Politico, Мадьяр "выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС".
🟦 Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина снимает рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию.
"В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями относительно Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", - указал он.
🟦 Страны Персидского залива пытаются наладить диалог между США и Ираном после провала переговоров, пишет WSJ.
Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не намерена идти на уступки. Вице-президент Джей Ди Вэнс уже заявил, что Вашингтон передал Тегерану "лучшее финальное предложение" и пересматривать его не собирается.
🟦 Украина делает ставку на развитие космических технологий как нового элемента обороны. Речь идет не только о раннем предупреждении, но и о перехвате вражеских ракет еще за пределами атмосферы, заявил народный депутат Федор Вениславский.